Hardheim. (rüb) "Wir müssen dem Krankenhaussterben und dem Ärztemangel auf dem Land geschlossen entgegentreten. Der Startschuss für dieses Großprojekt am Krankenhaus Hardheim ist vor diesem Hintergrund ein überaus erfreuliches Zeichen", sagte Landtagsabgeordneter Georg Nelius (SPD) am Montagvormittag in Hardheim. Die vorbereitenden Arbeiten für die Erweiterung des Hauses laufen bereits seit einigen Wochen. Mit dem ersten Spatenstich wurde der vier Millionen Euro teure Umbau nun auch offiziell in Angriff genommen.

Unter den Gästen waren neben Landtagsabgeordneter Georg Nelius und dem Ersten Landesbeamten Dr. Björn Christian Kleih die Bürgermeister Markus Günther (Walldürn), Adalbert Hauck (Höpfingen), Thomas Schreglmann (Külsheim) und Ludger Krug (Königheim), DRK-Kreisgeschäftsführer Joachim Herrmann, Fritz-Peter Schwarz (Vorsitzender des Fördervereins), Gemeinderäte sowie leitender Arzt Dr. Herbert Schmid und Beschäftigte des Hauses. Nicht fehlen durften ferner Architekt Jürgen Löffler (Hardheim/Karlsruhe), Volker Eckert vom Eckert-Bauteam (Gerichtstetten) und Marin Zec von der Firma Cadolto Modulbau (Cadolzburg). Wie eng die Bande zwischen dem Bundeswehrstandort und dem Krankenhaus sind, zeigte sich daran, dass die Kompaniechefin der in der Carl-Schurz-Kaserne stationierten KSK-Einheit ebenfalls gekommen war.

"Wir stemmen uns gegen den Trend und bauen unser kleines 50-Betten-Haus aus", sagte Bürgermeister Volker Rohm mit Blick auf die schwierige Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Eine gute wohnortnahe medizinische Versorgung werde immer wichtiger, stellte der Vorsitzende des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn heraus.

Die vorbereitenden Arbeiten für den Umbau laufen bereits auf Hochtouren. Foto: Busch

Die Verantwortlichen hätten sich die Entscheidung für den Umbau wohlüberlegt: "Wir sind davon überzeugt, dass die Verbesserung der Patientenunterbringung unerlässlich für eine gute Zukunft des Hauses ist." Die Investition signalisiere, "dass wir davon überzeugt sind, dass das Hardheimer Krankenhaus eine dauerhafte Chance hat" - und damit die wohnortnahe medizinische Versorgung auf hohem Niveau.

Der Bürgermeister stellte den Beitrag des Fördervereins "Unser Krankenhaus" heraus, der das Bauvorhaben mit 200.000 Euro unterstützt. Neben der bereits zugesagten Förderung des Landes in Höhe von 1,48 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt erhoffte sich der Verbandsvorsitzende weitere Zuschüsse vom Land, aber auch vom Landkreis.

Als "Meilenstein für die Zukunft des Hauses" wertete Bundestagsabgeordneter Alois Gerig (CDU) in einer von Bürgermeister Rohm verlesenen Grußbotschaft den Spatenstich und wünschte "seinem" Krankenhaus alles Gute.

Georg Nelius kritisierte, dass die grün-schwarze Landesregierung die Notwendigkeit kleiner Krankenhäuser in Frage stelle. Damit gewinne die schwierige medizinische Versorgung auf dem Land zusätzlich an Brisanz. Stattdessen müssten die Klinikstandorte im ländlichen Raum gestärkt und besser ausgestattet werden. "Das Krankenhaus in Hardheim steht für medizinische Kompetenz vor Ort", lobte Nelius und verwies auf die ärztliche und pflegerische Kompetenz der Beschäftigten, die ebenso wie der rührige Förderverein zum guten Ruf des Hauses beitragen würden.

"Das ist ein gutes Zeichen für die Menschen in Hardheim und darüber hinaus", stellte Erster Landesbeamter Dr. Kleih fest. Das "Beispiel Hardheim" finde inzwischen weit über die Region hinaus Beachtung, wenn es um den Erhalt wertvoller Strukturen vor Ort gehe. Tag für Tag werde am Hardheimer Krankenhaus eine gute medizinische Arbeit geleistet, lobte Kleih und wertete die Förderung durch das Land als Zeichen dafür, dass dies auch in Stuttgart registriert werde, und dass der ländliche Raum nicht abgehängt, sondern gestärkt werden solle. Insofern sei der Spatenstich auch ein gesellschaftspolitisches Signal: Hier bauen wir gemeinsam an der Zukunft unserer Heimat!