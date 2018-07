Rund 40 Beschäftigte des Krankenhauses waren in die Ratssitzung gekommen und quittierten den positiven Beschluss mit langanhaltendem Beifall. Foto: Busch

Hardheim. (rüb) Trotz einer Kostensteigerung von 800 00 Euro gegenüber der ursprünglichen Planung kann die Erweiterung des kommunalen Krankenhauses in Hardheim in Kürze starten: Der Gemeinderat gab am Montag nach intensiver Diskussion mit einem eindrucksvollen Votum grünes Licht für das vier Millionen Euro teure Projekt. Vorgesehen sind der Bau eines zusätzlichen Bettentrakts und eines Bettenaufzugs sowie ein Anbau zur Erweiterung der chirurgischen Praxis und des OP-Bereichs. Eigentlich hätte bereits im Frühjahr Baubeginn sein sollen: Die gute Auftragslage auf dem Bausektor und Brandschutzauflagen hatten jedoch zu einer Verzögerung und zur Verteuerung des Vorhabens geführt. Die Arbeiten sollen nun im September beginnen.