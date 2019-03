Hardheim. (RNZ) Den Aufbau des neuen Bettentrakts des Hardheimer Krankenhauses wurde nicht nur von der RNZ in Fotos festgehalten, sondern auch vom Fotoatelier Horst Bernhard. Dafür haben der Fotografenmeister und sein Mitarbeiter André Mischke die Drohnentechnik genutzt. Seit fünf Jahren gehört das Fotografieren und Filmen mit Drohnen zum Portfolio des Fotoateliers.

Die Experten bauen dabei auf Hightech in Sachen Flugeigenschaften und Fotoqualität. Horst Bernhard bringt viel Erfahrung in Sachen Luftbild aus seiner Bundeswehrzeit mit, wo er aus Hubschraubern fotografierte. Die Drohnentechnik kommt im Fotoatelier vielfältig zum Einsatz, und zwar nicht nur draußen, sondern auch in Gebäuden wie Kirchen. Auch die Luftbild-Sequenzen der SWR-Sendung "Expedition in die Heimat" über das Bauland und Walldürn, die 2018 ausgestrahlt wurde, stammen aus dem Hause Bernhard.