35 000 Euro überreichten Brigitte Scheuermann, Fritz-Peter Schwarz und Tobias Künzig vom Krankenhaus-Förderverein an Bürgermeister Rohm und Verwaltungsleiter Schön.

Hardheim. (rüb) Den besonderen Wert des Krankenhauses für die Menschen in der Region stellten alle vier Grußredner heraus. Einer hatte sogar noch etwas mitgebracht, um diesen Wert noch zu steigern: Fritz-Peter Schwarz, Vorsitzender des Freundes- und Förderkreises "Unser Krankenhaus", überreichte zwei Spenden im Gesamtwert von 35.000 Euro.

Angesichts der tropischen Temperaturen im Festzelt versprach Bundestagsabgeordneter Alois Gerig (CDU) - wie auch die folgenden Redner - sich kurz zu fassen. "Wir können stolz sein auf unser Krankenhaus", sagte Gerig und lobte, dass mit den investierten gut vier Millionen Euro Großartiges geleistet worden sei. Der Erfolg des Hauses ruhe auf drei Säulen: Mut, Kompetenz und Vertrauen. Gerig sprach vom Mut der politisch Verantwortlichen, in das Haus zu investieren. Die Kompetenz von Ärzten und Pflegepersonal, aber auch der Verwaltung, sorge dafür, dass das Haus gut angenommen werden. Vertrauen komme von Seiten der Bürger, welche die medizinischen Angebote nutzen und somit einen wirtschaftlichen Betrieb erst ermöglichen. Beim Blick auf dieses "Erfolgsmodell" sei ihm um die Zukunft des Krankenhauses nicht bange.

Landrat Dr. Achim Brötel verwies auf die Ergebnisse einer Umfrage der AOK, wonach eine wohnortnahe ärztliche Versorgung vor allem bei den Menschen im ländlichen Raum einen besonderen Wert genieße. Die Politik in Berlin setzte dagegen aktuell die völlig falschen Signale, so dass zu befürchten sei, dass das Stadt-Land-Gefälle im Gesundheitswesen noch größer wird. Der Krankenhausverband erbringe eine gewaltige Leistung für die Menschen in der Region: Im Hardheimer Krankenhaus werde den Menschen geholfen - mit den Regeln der medizinischen Kunst, aber auch mit menschlicher Zuwendung.

Im Namen der Verbandskommunen gratulierte Bürgermeister Adalbert Hauck (Höpfingen) zum "gelungenen Werk": "Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass Hardheim in die Zukunft des Hauses investiert hat", sagte Hauck, denn die Einrichtung sei "ein Segen für die Menschen in der Region."

Fördervereins-Vorsitzende Fritz-Peter Schwarz richtete den Blick mehr als 20 Jahre zurück, als das Krankenhaus kurz vor dem Aus stand. Heute sei es ein Vorbild für andere Häuser und ein Beweis dafür, auch unter der von der Politik geforderten Bettenmindestgrenze von 500 ein Krankenhaus erfolgreich betrieben werden kann - zum Wohle der Patienten. An dieser Entwicklung, die 1997 mit einer Unterschriftenaktion für den Erhalt des Hauses begann, habe auch der Förderverein seinen Anteil, verdeutlichte Schwarz und erinnerte an das Engagement der beiden verstorbenen Vorsitzenden, Chefarzt Dr. Jürgen Frank und Ehrenbürger Hubert Eirich, sowie der früheren Vorstandsmitglieder Robert Lutz und Hans-Georg Sitterberg.

Unter dem Beifall der Zuhörer überreichten Schwarz und seine Vorstandskollegen Tobias Künzig und Brigitte Scheuermann zwei Spendenschecks über 20.000 Euro für den gerade abgeschlossenen Umbau und 15.000 Euro für den neuen Aufenthaltsraum an Bürgermeister Volker Rohm und Verwaltungsleiter Ludwig Schön.