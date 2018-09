Hardheim. (rüb) "Seit ich hier bin, haben wir die Zahl der Parkplätze immer wieder erhöht, und trotzdem reichen sie nicht aus", sagt Ludwig Schön und stellt klar: "Eigentlich ist das ein gutes Zeichen: Es ist ein Beleg für den guten Zuspruch ist, den unser Haus und die Praxen erfahren." Es überrascht nicht, dass der umtriebige Verwaltungsleiter bereits Pläne für die Schaffung weiterer Stellplätze - etwa durch den Bau eines Parkdecks - in der Schublade hat.

Doch zunächst gilt es, den Wegfall von Parkplätzen durch den Umbau zu kompensieren. So fallen die vorderen, in Richtung Triebweg gelegenen Stellplätze des alten Parkplatzes für die komplette Bauzeit - also mindestens für die nächsten sechs Monate - komplett weg. Zeitweise könnten auch noch weitere Stellflächen gesperrt werden, wenn Platz für Maschinen und Material benötigt wird.

Aus diesem Grund wurde gemeinsam mit dem Gemeindeverwaltungsverband (Alexander Imhof), dem Bauamt der Gemeinde (Denise Reichert) und dem Bauhof (Markus Alter) ein Konzept erarbeitet, das dazu beitragen soll, dass Krankenhausbesucher trotz des Umbaus auch zu Stoßzeiten einen Stellplatz in der Nähe des Hauses finden.

So wurde die verkehrsrechtliche Anordnung erlassen, dass für die Dauer der Bauarbeiten in den Straßen Am Triebweg, Klingenweg und Schießmauer ein einseitiges Parken auf dem Gehweg erlaubt ist. Hierfür wird mit einer gestrichelten gelben Markierung die Parkbreite auf der Fahrbahn aufgezeichnet. Geparkt werden kann - aus Richtung Krankenhaus kommend - jeweils auf der rechten Gehwegseite. Am Triebweg entstehen so auf 230 Metern 45 Stellplätze, im Klingenweg 18 und an der Schießmauer zehn - insgesamt also 73.

Außerdem werden für den Zeitraum des Umbaus die Parkplätze in der Wertheimer Straße als Behindertenparkplätze aufgewiesenen, damit in ihrer Mobilität eingeschränkte Krankenhausbesucher kurze Wege haben.

Unabhängig von der Baumaßnahme beschäftigt die Parkplatzsituation die Verantwortlichen - und das schon seit Jahren. 96 Stellplätze stehen auf dem Krankenhausgelände zur Verfügung, doch zu Stoßzeiten reichen die nicht aus. Vor allem montags, dienstags und donnerstags - wenn in den angeschlossenen Praxen Hochbetrieb herrscht - sind freie Parkplätze Mangelware.

"Es gibt Pläne für ein Parkdeck", verrät Ludwig Schön. Rund 50 Stellplätze könnten so geschaffen werden und zwar im Bereich des früheren Hubschrauberlandeplatzes. Doch das ist angesichts der damit verbundenen Kosten zunächst einmal Zukunftsmusik. Priorität genießt die Verbesserung der Patientenunterbringung.