Dank effizienter Fließbandarbeit ist es am Hardheimer Krankenhaus gelungen, in kürzester Zeit die 90 Zeltlagerteilnehmer des KjG auf Sars-CoV-2 zu testen.

Hardheim. (pm) Reges Gedränge herrschte am Sonntagfrüh auf dem Parkplatz des Hardheimer Krankenhauses. Kurz vor der bevorstehenden Abfahrt der Teilnehmer ins Zeltlager der Hardheimer KjG nach Hengstfeld bei Crailsheim mussten die Kinder und Jugendlichen sowie deren Betreuer noch einer Auflage des Gesundheitsamts nachkommen. "Unser Zeltlager konnte unter anderem nur stattfinden, weil wir ein Hygienekonzept mit entsprechender Teststrategie vorgelegt haben", erklärt Lagerleiterin Nicole Müller.

Ein Baustein dieser Teststrategie war die Testung aller Teilnehmer und Betreuer auf das Coronavirus vor der Abfahrt in die beliebte Ferienfreizeit, die in Hardheim auf eine über 50-jährige Tradition zurückblickt. Als das Gesundheitsamt diese Testpflicht bestätigte, mussten die Verantwortlichen der KjG schnell organisieren, wie sich die Auflage umsetzen lässt. Ein besonderes Augenmerk kam dabei der Testung vor der Abfahrt am Sonntag zu. Sie musste schnell und reibungslos über die Bühne gehen und dafür Gewähr bieten, dass kein Teilnehmer und kein Mitglied des Betreuerteams versehentlich das Virus, das seit mehr als einem Jahr den Alltag bestimmt, mit ins Zeltlager trägt.

"In diesem Moment waren wir froh, dass wir unser Krankenhaus vor Ort haben", betont die Lagerleiterin. Bei den Verantwortlichen des Krankenhauses habe die KjG sofort ein offenes Ohr gefunden – und so galt es schließlich zu klären, wie man rund 90 Personen in weniger als zwei Stunden professionell auf Corona testen kann. Zu diesem Zweck – und um dem Infektionsschutz in besonderem Maße Rechnung zu tragen – verlegte das Krankenhaus die Teststraße kurzerhand ins Freie.

Effiziente Fließbandarbeit sorgte dafür, dass der Andrang zügig bewältigt werden konnte. Während Teile des Betreuerteams der KjG bei der Dokumentation unterstützten, waren drei Mitarbeiterinnen des Testzentrums des Krankenhauses nur damit beschäftigt, die Kinder, Jugendlichen und Betreuer abzustreichen und die Ergebnisse auszuwerten. Nach knapp zwei Stunden war dann das ganze Lager durchgetestet.

Nachdem keiner der Corona-Tests positiv ausgefallen war, konnte der erste Bus um die Mittagszeit planmäßig in Richtung Zeltlager starten. Dankbar und erleichtert zieht Lagerleiterin Nicole Müller ein erstes Fazit: "Das hat wirklich alles hervorragend geklappt, jetzt kann es endlich losgehen."