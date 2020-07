Walldürn. (Sti.) Strahlende Gesichter gab es bei der Abschlussfeier der Schulabsolventen an der Konrad-von-Dürn-Realschule zu sehen. Nach ihren erfolgreichen Prüfungen halten nun 48 Schüler der zehnten Klassen die Mittlere Reife in ihren Händen. Realschulrektor Patrick Schmid, der als schulinterner Prüfungsvorsitzender fungierte, beglückwünschte die Schüler bei den separaten Abschlussfeiern im Freien auf dem Schulparkplatz ebenso wie die beiden Klassenlehrer Thomas Tonnier (R10a) und Thomas Bartwicki (R10b). Den Feiern war ein Dankgottesdienst in der Kirche St. Marien vorausgegangen, den die Religionslehrer vorbereitet hatten.

Abschlussklasse R10b: Einen Schnitt von 2,0 oder besser erreichten Sophie Conrad, David Malenkov, Tabea Rechner, Dennis Schnepf, Tim Wörner, Felix Walter, Anita Kugler, Daniel Hasenstab, Pia Kirchgeßner und Alina Mann. Foto: Bernd Stieglmeier

Im Mittelpunkt der Feiern standen die Ansprachen des Schulleiters Schmid und der Klassenlehrer, die Ehrung der besten Schüler in Form von Preisen und Belobigungen sowie die Zeugnisausgabe.

> Klasse R10a: Leonie Bauer, Sophia Bauer, Sebastian Brandl (alle Walldürn), Maximilian Brosch (Altheim), Amelie Diehm, Aliyah Edling (beide Walldürn), Lars Eiermann (Altheim), Evelyn Gitt, Miriam Gürtler, David Heinrich (alle Walldürn), Leonie Kircher (Weilbach), Erikas Kuzmickas, Calvin Lohan, Annika Luz (alle Walldürn), Mia Martens (Höpfingen), Nick Meidel (Gerolzahn), Michael Müller (Walldürn), Fabian Papp (Erfeld), Andreas Pass (Walldürn), Niklas Rötschke (Erfeld), Luka Rusnak (Walldürn) Lars Schmitt (Altheim), Illiana-Mareen Schotter und Konstancia Zimmer (beide Walldürn).

> Klasse R10b: Jennifer Clayton, Sophie Conrad, Cemil-Faruk Demirkapi, Marlon Eck, Sedat Ekinci, Daniel Hasenstab, Niklas Höpfl, Pia Kirchgeßner (alle Walldürn), Roxana Kowalczyk (Rippberg), Anita Kugler (Walldürn), Anton Kutzner (Weckbach), Davis Malenkov, Alina Mann, Angelo Michaelis, Ömer Mustafa (alle Walldürn), Gina Mutune (Erlenbach), Tabea Rechner, Laura Schiffmacher, Dennis Schnepf (alle Walldürn), Ruth Titirca, David Vierneisel (beide Rippberg), Felix Walter (Walldürn), Henrik Wiessner (Altheim) und Tim Wörner (Walldürn).

Die Klassenbesten an der Konrad-von-Dürn-Realschule waren Amelie Diehm aus der Klasse R10a und Sophie Conrad aus der Klasse R10b mit einem Notendurchschnitt von jeweils 1,3.

Neben ihnen erhielten Lars Schmitt (R10a) mit einem Notendurchschnitt von 1,6 sowie David Malenkov mit 1,4, Tabea Rechner mit 1,5 und Dennis Schnepf und Tim Wörner (alle R10b) mit 1,6 einen Klassenpreis.

Jeweils ein öffentliches Lob erhielten in der Klasse R10a Mia Martens (1,7), Lars Eiermann (1,8), Luka Rusnak (1,9) sowie Leonie Bauer, Sophia Bauer, Evelyn Gitt, Leonie Kircher, Nick Meidel, Niklas Rötzschke und Iliana-Mareen Schotter (alle 2,0); in der Klasse R10b Felix Walter (1,8), Anita Kugler (1,9) sowie Daniel Hasenstab, Pia Kirchgeßner und Alina Mann (alle 2,0).