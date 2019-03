Buchen. (TN) Ein ausgewogenes Angebot kann die CDU Buchen den Wählerinnen und Wählern bei der Kommunalwahl 2019 anbieten, stellte Stadtverbandsvorsitzender Ralf Schäfer aus Anlass der Nominierungsveranstaltung des CDU Stadtverbands im "Reichsadler" zufrieden fest. Neben den einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten konnte Ralf Schäfer auch Bürgermeister Roland Burger, Ehrenbürger und Altbürgermeister Josef Frank auch den Ehrenvorsitzenden des CDU Stadtverbands Buchen, Clemens Morschhäuser sowie den Geschäftsführer der Kreis-CDU, Jan Inhoff, begrüßen.

Inhoffs Aufgabe war es, als gewählter Versammlungsleiter für die Rechtmäßigkeit der Nominierungen nach der Satzung der CDU und dem Kommunalwahlrecht Rechnung zu tragen. Im Einzelnen sind dies:

Wohnbezirk Buchen-Hollerbach: Isabell Arnstein, Anatoli Brishatjuk, Simone Farrenkopf, Dr. Harald Genzwürker, Dieter Grasberger, Clara Linke, Mazlum Oktay, Lukas Schäfer und Dr. Elisabeth Weidmann.

Eberstadt: Nico Hofmann.

Einbach wird durch Hubert Henn und Mechthild Schmid vertreten.

Oberneudorf: Ruth Weniger und Tobias Koller.

Unterneudorf: Wolfgang Schwab und Rico Vogel.

Stürzenhardt: Monika Becker

Waldhausen: Christian Schulze.

Bödigheim: Martin Heyder und Michael Mosch.

Götzingen: Willi Biemer, Jürgen Türschel und Harry Sebert.

Hettingen: Gabriele Strittmatter, Roland Linsler, Harald Schäfer und Timo Steichler.

Rinschheim: Benno Ehmann.

Hainstadt: Regina Schüßler, Klemens Gramlich und Jörg Rathmann.

Hettigenbeuern: Roland Mayer.

"Wir leben in unruhigen Zeiten" stellte Roland Burger Eingangs seines Rückblicks und Ausblicks auf die zurückliegende und kommende Wahlperiode fest. Das Chaos im Zusammenhang mit dem Brexit führt zu Nachdenken über die EU. Auch wenn sicher nicht alle Entscheidungen auf den ersten Blick nachvollziehbar zu sein scheinen, so sei Europa seit mehr als 40 Jahren der Garant für Frieden auf dem Kontinent. Wer möchte heute noch ernsthaft zu Grenzkontrollen zurückkehren? Roland Burger sieht die Kommunen als die solide Basis für ein erfolgreiches Europa. Erfolgreiche Kommunen bedürfen der Mitarbeit von engagierten Bürgern, die sich in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Hierzu zähle insbesondere auch die Kommunalpolitik, deren Entscheidungen maßgeblich zum Wohlbefinden aller in einer Stadt beitragen. Seit 1974 und damit seit Gründung der neuen Stadt Buchen stelle die CDU Buchen die Mehrheit im Gemeinderat und sei damit der Garant für die erfolgreiche Entwicklung der Stadt. Roland Burger freute sich, dass sich wieder 33 Persönlichkeiten für die CDU zur Wahl stellen.

Als größte Herausforderung der kommenden Wahlperiode sieht der Bürgermeister die Um- und Erweiterung des BGB in Buchen. Mehr als 17 Mio. Euro werden am Ende dafür sorgen, dass das Gymnasium den Herausforderungen an ein modernes Lernen gerecht werden wird. Aber nicht nur das BGB, sondern auch die 12 Kindergärten und übrigen Schulen im Mittelzentrum Buchen sorgen dafür, dass ein breites Bildungsangebot an Familien besteht. Zusammen mit den übrigen Infrastruktureinrichtungen sorge dies dafür, dass die Bevölkerungszahl in Buchen zunimmt.

Es sei gut, dass die Neckar-Odenwald-Kliniken in der Trägerschaft des Kreises seien und es damit ein wesentliches Mitbestimmungsrecht gebe, wie die Gesundheitsvorsorge aussehe. Am Standort Buchen werde der Kreis 20 Mio. Euro in die Hand nehmen, um den alten Bettentrakt durch einen Neubau zu ersetzen und eine leistungsstarke Endoskopie am Standort Buchen zu etablieren. Zusammen mit den mehr als 70 Ärzten im Stadtgebiet sei die Gesundheitsvorsorge damit sichergestellt.

Für die Wahl zum Kreistag wurden im Anschluss Roland Burger, Sandra Röcke, Ulla von Gemmingen Hornberg, Roland Linsler, Ralf Schäfer und Will Biemer nominiert. Dr. Harald Genzwürker freute sich als Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat über die tolle Liste. Familienfreundliche Rahmenbedingungen in der Kernstadt und den Stadtteilen seien wichtig für die Entwicklung der Stadt.

Neben dem BGB habe die Stadt beispielsweise vier Millionen Euro in die Sanierung und Erweiterung der 12 Kindergärten gesteckt. Bald werde ein Waldkindergarten das Angebot abrunden.