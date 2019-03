Adelsheim. (ahn) Die Zahl der regulären Sitze im Adelsheimer Gemeinderat wird reduziert. Reduziert hat sich, so der Tenor der Befragten, auch die Bereitschaft der Einwohner, sich politisch zu betätigen - die Suche nach geeigneten Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai gestaltet sich parteiübergreifend schwierig. Dies wird insofern virulent, als einige gestandene Kräfte aufhören.

"Im Rahmen der Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Adelsheim im Frühjahr 2018 wurde auch die Zahl der regulären Sitze im Gemeinderat von derzeit 18 auf 15 angepasst", informierte Bürgermeister Klaus Gramlich auf Anfrage der RNZ. Durch die Reduzierung gebe es für jeden Stadtteil einen Sitz weniger, Adelsheim verfüge nun über neun, Sennfeld über vier und Leibenstadt über zwei Sitze.

Dies schließe jedoch nicht aus, dass es auch nach der Kommunalwahl mehr als 15 Stadträtinnen und Stadträte geben wird. So gebe es auch im aktuellen Gemeinderat mit 18 regulären Sitzen durch einen Ausgleichssitz 19 Rätinnen und Räte.

Beibehalten werde indes die unechte Teilortswahl. Auch eine Veränderung der politischen Gruppierungen wird es wohl nicht geben. "Wir gehen davon aus, dass die bisherigen Parteien, Wählervereinigungen bzw. Listen auch wieder zur Kommunalwahl antreten", sagte Bürgermeister Gramlich.

Dass sich immer weniger Ehrenamtliche finden, die sich für die Kommunalpolitik einsetzen wollen, ist auch in Adelsheim zu spüren, wie in einer RNZ-Umfrage deutlich wurde:

> Edgar Kraft (CDU): "Von Kommunalwahl zu Kommunalwahl wird es schwieriger, Kandidaten zu finden, d.h. Bürger zu finden, die sich bereit erklären im Falle der Wahl ehrenamtlich repräsentativ für die Bürgerschaft ihre Freizeit zu opfern, um bei der städtischen Entwicklung und Gestaltung aktiv mitzuwirken. Aber nur eine der vielfältigen Bürgerschaft entsprechende repräsentative Besetzung wird allen vielfältigen kommunalen Ansprüchen gerecht werden. Noch sind wir zuversichtlich, dass alle Plätze besetzt werden können. Ausscheiden wird in der CDU-Fraktion Eva Reichert aus Sennfeld. Sie war zwei Wahlperioden für Sennfeld im Gemeinderat und hat den Ortsteil weit überdurchschnittlich, auch als Bürgermeisterstellvertreterin, mit viel Herzblut und Engagement vertreten."

> Ralph Gaukel (SPD): "Es gestaltet sich schwierig, Kandidaten über alle Altersgruppen und Berufsgruppen zu finden. Wir arbeiten noch an unserem Ziel, den Wählerinnen und Wählern eine ausgewogene und interessante Liste anzubieten. Es ist deutlich schwieriger geworden, Menschen für die aktive politische Arbeit zu finden. Leider ist es in unserer Gesellschaft außer Mode gekommen, sich aktiv einzumischen und sich für die Allgemeinheit einzubringen. Die weniger werdenden ehrenamtlich Tätigen müssen mehr leisten. Das kann in unserer Gesellschaft auf Dauer nicht funktionieren. Wir brauchen mehr gelebte Demokratie, mehr ,Wir’ und weniger ,Ich’. Gelingt uns das nicht, sind unsere gewohnten Strukturen mit Vereinen und Institutionen in einigen Jahren so nicht mehr vorhanden. Alle Mitglieder der SPD-Fraktion werden wieder kandidieren und wir wollen die konstruktive Arbeit fortsetzen."

> Elisabeth Baier (Freie Wähler): "Ich habe das Gefühl, dass die Suche von Mal zu Mal schwieriger wird. Wir haben die Liste für die Freien Wähler in Adelsheim noch nicht voll. Es ist auch im Vergleich zu früher schwieriger geworden, Menschen für die Kommunalpolitik zu mobilisieren. Die Antwort besteht meistens aus einem Satz: ,Ach, lass mich doch mit Politik in Ruhe’. Auf intensives Nachfrage kommt dann: ,Die machen ja sowieso, was sie wollen.’ Ich finde es auch schade, dass ich als Frau keine Frauen gewinnen konnte. Bei meiner Fraktion scheidet nur ein Kollege aus beruflichen Gründen aus - nach zehn Jahren im Ehrenamt als Gemeinde- und Ortschaftsrat."

> Harald Steinbach (Bürgerliste): "Die Kandidatensuche ist nicht einfach. Viele Mitbürger sind beruflich und im Vereinsleben schon stark eingebunden und für ein weiteres ehrenamtliches Engagement nicht mehr bereit. Jüngere Kandidaten befinden sich oft noch in der Schul- bzw. Berufsausbildung und stehen aus diesen Gründen nicht zur Verfügung. Wichtig wäre aus unserer Sicht, dass sich interessierte Kandidaten rechtzeitig bei den Fraktionen melden. Aussagen zu Namen von möglichen Kandidaten möchten wir derzeit noch nicht machen."