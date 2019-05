Die Wahlbeteiligung in der Römerstadt lag nur bei knapp über 50 Prozent. Die Zahl der Sitze im Osterburkener Gemeinderat bleibt weiterhin bei 16. Foto: Andreas Hanel​

Osterburken. (joc/ahn) Die kombinierten Wahlen mit Europawahlen, Kreistagswahlen und den Wahlen für Gemeinde- und Ortschaftsräte übten auf die Osterburkener Wähler offenbar keine all zu große Anziehungskraft aus, denn die Wahlbeteiligung lag nur ganz knapp über der 50-Prozent-Marke. Das heißt jeder zweite Wahlberechtigte in der Römerstadt blieb am Wahlsonntag zu Hause. Damit liegt man im Ranking der 27 Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis im hinteren Bereich.

Absoluter Sieger bei den Gemeinderatswahlen sind wieder die Freien Wähler, die ihr eh schon starkes Ergebnis von 2014 noch weiter ausbauen konnten. Sie legten von 40 auf nunmehr 46,8 Prozent nochmals um sechs Prozent zu. Einen großen Anteil an diesem tollen Ergebnis hat natürlich der Stimmenkönig. Das ist der amtierende Erste Bürgermeister-Stellvertreter Martin Brümmer. Er erhielt 2426 Stimmen. Mit bereits deutlichem Abstand kam Thomas Zemmel von der CDU mit 1684 Stimmen auf den zweiten Platz. Über 1500 Stimmen erhielten außerdem Dr. Xaver Nafz (1554) und Erwin Knörzer-Ehrenfried (1506).

Die CDU musste bei den Gesamtstimmen deutliche Einbußen hinnehmen. Sie erreichte zwar erneut den zweiten Platz - im Vergleich zu 2014 verlor man aber mehr als sieben Prozent (!).

Die SPD konnte - entgegen den starken Verlusten andernorts - in Osterburken Akzente setzen und das Ergebnis von 2014 sogar leicht verbessern. Statt 20,4 stehen für sie nun 20,8 Prozent zu Buche.

Auf die Sitzverteilung hat das Ergebnis nur geringfügige Auswirkungen: Insgesamt bleibt es im künftigen Osterburkener Gemeinderat bei 16 Sitzen. Ausgleichsmandate gab es keine! Die Freien Wähler gewinnen einen Sitz hinzu und haben jetzt acht Gemeinderäte. Die CDU verliert einen Sitz und hat künftig fünf statt sechs Stadträte. Die SPD bleibt konstant bei drei Sitzen.

Bei den Freien Wählern wird Kontinuität groß geschrieben: Hier erhielten Fraktionsvorsitzender Werner Geiger, Jürgen Breitinger, Martin Brümmer, Erwin Knörzer-Ehrenfried, Veronika Köpfle und Michael Pohl den erneuten Vertrauensbeweis der Wähler. Zwei FWV-Räte kommen neu hinzu. Die langjährige Stadträtin Christel Bauer wurde nicht wieder gewählt.

Auch bei der CDU kann man weiter auf bewährte Kräfte bauen: Thomas Zemmel, Dr. Xaver Nafz, Andreas Heck und Michael Schwebler bleiben Stadträte. Neu im Team ist die ehemalige Abgeordnete Margaret Horb. Die bisherigen Stadträte Mechthild Hofmann und Jens Kromer erhielten zwar über 1000 Stimmen, das reichte aber nicht für den erneuten Einzug in den Gemeinderat.

Die SPD wird weiterhin mit drei Stadträten im neuen Gemeinderat vertreten sein. Und es sind mit dem Fraktionsvorsitzenden Benjamin Köpfle und Routinier Klaus Vogel sowie dem Hemsbacher Heiko Keller alte Bekannte.