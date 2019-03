Königheim. (bg) Der Abrissbagger beseitigt derzeit ein herausragendes Relikt der Königheimer Eisenbahn-Geschichte: Nachdem der Gemeinderat der finanziell klammen Gemeinde im vergangenen Jahr den Abbruch des einstigen Empfangsgebäudes am östlichen Ortsrand beschlossen hat, um die jährlichen Unterhaltskosten zu sparen, wird das Bauwerk aus dem Jahr 1914 jetzt dem Erdboden gleichgemacht - genau fünf Jahrzehnte nach dem Abbau der Gleisanlage, die für den noch bis in die 1950er Jahre hinein angestrebten Lückenschluss nach Hardheim konzipiert war.

Während in Hardheim, dessen Bahn-Geschichte eng mit der von Königheim verbunden ist, das fast baugleiche Bahnhofgebäude einer neuen Nutzung zugeführt wurde, sah der Königheimer Gemeinderat die 105 Jahre alte gemeindeeigene ehemalige Bahn-Immobilie zuletzt nur noch als Belastung - und traf im Bemühen, die hoch verschuldete Gemeinde finanziell zu entlasten, im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Entscheidung, die vielfach für Kopfschütteln sorgte: Man beschloss, das Bauwerk in direkter Nachbarschaft der Brehmbachtalhalle abreißen zu lassen, um die Unterhaltskosten zu sparen.

Konkret: Um 2000 Euro im Jahr an Ausgaben für Heizung etc. sparen zu können, gibt die Gemeinde dem Vernehmen nach mindestens 80.000 Euro für den Abriss und begleitende Maßnahmen aus, kräftig gefördert aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, zu dessen Schwerpunktaufgaben eigentlich die Modernisierung bestehender Einrichtungen gehört. Versuche aus der Vereinswelt und von privater Seite, den Abbruch abzuwenden und für das heimatgeschichtlich bedeutsame, aber aufgrund von früheren Umbauten nicht denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten und den Gemeinderat zum Erstellen eines Zukunftskonzepts zu bewegen, bleiben erfolglos, obwohl kein Zweifel an der ordentlichen Bausubstanz bestand.

Damit verschwindet ein weiteres Zeugnis der Königheimer Eisenbahn-Geschichte, die in weiten Teilen identisch ist mit der von Hardheim, geprägt von den vielfältigen Bemühungen zahlreicher Gemeinden in den heutigen Kreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald im 19. Jahrhundert, ans Eisenbahnnetz angebunden zu werden.

Mit dem Gesetz vom 15. November 1856 "die Vervollständigung der Eisenbahn im Großherzogtum betreffend" waren in Baden die Weichen für den Bau einer Hauptbahn zwischen Heidelberg und Würzburg gestellt worden, ohne aber die Streckenführung festzulegen. Von zunächst 45 Trassen-Varianten kamen seinerzeit sechs in die engere Wahl, darunter zwei - aus volkswirtschaftlichen Gründen aussichtsreich erscheinende - Linien, die über Hardheim und Königheim führen sollten.

Aus finanziellen wie aus geo- und außenpolitischen Gründen entschied sich Großherzog Friedrich I. 1863 indes für die Linienführung dieser Hauptbahn von Mosbach über Osterburken und Boxberg, sodass Hardheim und Königheim das Nachsehen hatten. Es folgten unzählige Bemühungen und viele Petitionen der leer ausgegangenen Gemeinden mit dem Wunsch nach Eisenbahnprojekten von eher lokalem Charakter, aber auch nach zusätzlichen Durchgangsbahnen.

Am 25. Mai 1900 endlich billigten die Kammern des Badischen Landtags einen Gesetzentwurf zum Bau der Strecke von Walldürn nach Hardheim, die dann ab 1906 gebaut und im Dezember 1911 eröffnet wurde. In Königheim begann drei Jahre später das Eisenbahn-Zeitalter. Die Regierung hatte damals der erhofften 21,3 Kilometer langen Bahn von Hardheim über Pülfringen und Königheim nach Tauberbischofsheim wegen der hohen Ausgaben von 265.000 Reichsmark pro Kilometer zwar eine Absage erteilt, aber den Bau einer Stichbahn von Tauberbischofsheim nach Königheim in Aussicht gestellt, die am 1. Dezember 1914 in Betrieb genommen wurde.

Bemerkenswerterweise weist ein im Jahr vor Eröffnung der Stichbahn nach Königheim veröffentlichter Fahrplan bereits auf den beabsichtigten Durchgangsverkehr nach Hardheim hin, versehen mit dem Hinweis "Noch im Bau". Der Erste Weltkrieg unterbrach zunächst weitere Bemühungen um einen Lückenschluss. Alle Hoffnungen waren vergebens, Königheim und Hardheim blieben Endstationen, zumal der zunehmende Individualverkehr dem Schienenpersonenverkehr die Nutzer raubte. So wurde 1954 der Personenverkehr in Hardheim eingestellt. 1999 erfolgte die Stilllegung der noch bis ins Vorjahr im Güterverkehr bedienten Strecke Walldürn-Hardheim und bald darauf der Abbau. In Königheim fand die letzte fahrplanmäßige Fahrt am 1. Mai 1968 statt.