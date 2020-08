Von Joachim Casel

Schöntal.Lange wurde sie vermisst, jetzt ist sie wieder da: die wertvolle barocke Figur des Heiligen Johannes aus dem 17. Jahrhundert, die vor ihrem spurlosen Verschwinden in der Kirche des Klosters Schöntal im Hohenlohekreis stand. Am Dienstag, nach mehr als zwei Jahren, konnte die gestohlene Figur nun wieder von der Polizei an das Kloster zurück gegeben werden. Ein Restaurator wird sie in nächster Zeit wieder an ihrem angestammten Platz auf dem Altar der Klosterkirche aufstellen.

Entsprechend erleichtert und erfreut zeigte sich Bettina Bienlein von der Leitung des Klosters Schöntal am Mittwoch über das Ende einer Odyssee, mit deren Ausgang man so nicht rechnen durfte. Bettina Bienlein: "Es ist kaum zu glauben und ein Glücksfall. Wir hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben, dass wir die Figur je wiedersehen werden."

Bereits im Mai 2018 war die Figur aus der Kirche des Klosters in Schöntal verschwunden. Schnell war klar, dass sie gestohlen wurde. Bettina Bienlein: "Die Alabasterfigur war fachmännisch abgedreht und herausgebrochen worden." Die zuständigen Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg und die Klosterleitung erstatteten sofort Anzeige gegen Unbekannt. Wie jetzt bekannt wurde, stand die Skulptur die ganze Zeit über im Haus eines einschlägig vorbestraften Kunstdiebs in Frankreich. Dort entdeckten sie Ermittler des Landeskriminalamts (LKA) in Stuttgart, des Bundeskriminalamts (BKA) und der französischen Behörden bei Hausdurchsuchungen im Jahr 2019.

Wie das LKA mitteilte, übergab sein Vizepräsident Andreas Renner die Figur am Dienstag an Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, am Kircheneingang des Klosters Schöntal.

Jetzt kann die Skulptur wieder in der Klosterkirche aufgestellt werden. Foto: Casel

Die Kirche sei "für viele Menschen aus der Umgebung ein wichtiger Ort, sei es aus religiösen oder emotionalen Gründen", so Hörrmann bei der Übergabe. "Wir sind daher außerordentlich froh, dass es gelang, die Figur wiederzufinden."

Die Alabasterfigur aus dem 17. Jahrhundert war seit dem 18. Jahrhundert im Kirchenschiff in Schöntal aufgestellt. Dort war die Figur des Johannes ein wesentlicher Bestandteil. Bettina Bienlein: "Johannes war ein wichtiger Begleiter von Jesus Christus. Daher kam ihm zentrale Bedeutung zu. Dem wird auch in der Kreuzigungsszene Rechnung getragen, der nach dem Diebstahl eine zentrale Figur fehlte." Insgesamt, so Bienlein, habe man durch das Verschwinden der Figur einen spirituellen und einen kunsthistorischen Verlust erlitten. Der Altar ist kunstvoll komponiert und verbindet feine Reliefs und plastische Figuren sehr filigran. Er wurde vom Forchtenberger Bildhauer Michael Kern (1580 bis 1649) geschaffen, einem bedeutenden Bildhauer am Übergang von der Renaissance zum Barock.

Der Krimi in der Kunstszene ging nach der Entdeckung des Diebstahls mit einem Happy End weiter. Die Behörden nahmen im Mai 2018 die Ermittlungen auf. Die Spur führte nach Frankreich zu einem 49-Jährigen, der im Verdacht steht, über Jahre hinweg Kunst aus Museen, Kirchen und Auktionshäusern gestohlen zu haben.

2019 schlugen die Ermittler zu und durchsuchten das Haus des Verdächtigen. Unter den insgesamt 26 in Deutschland gestohlenen Kunstgegenständen waren 20 aus Baden-Württemberg. Auch die Figur des Heiligen Johannes. Die Figur sei augenscheinlich unbeschädigt, sagte der LKA-Sprecher. Die Staatsanwaltschaft Offenburg wird nun Anklage gegen den französischen Staatsbürger beim Amtsgericht Gengenbach erheben. Sie ermittelt wegen des Verdachts des schweren Diebstahls in Tateinheit mit Verstößen gegen das Kulturgutschutzgesetz.