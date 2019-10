Klingenberg. (pol) Ein Polizeibeamter hat am Dienstag in einem Waldstück in Klingenberg einen Warnschuss in die Luft abgegeben, um einen 18-Jährigen zu stoppen, der die Polizisten zuvor mit einem Messer bedroht hatte. Der junge Mann flüchtete jedoch unbeeindruckt. Erst als er mehrere hundert Meter später stürzte und sein Messer verlor, konnten die Beamten den Jugendlichen aus dem Raum Klingenberg mit Pfefferspray überwältigen und schließlich auch fesseln.

Die Polizisten ließen dem 18-Jährigen Blut abnehmen und übergaben ihn in die Obhut seines Vaters. Die Hintergründe zu der Flucht sind nach Angaben der Polizei noch unklar. Der Jugendliche muss sich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.

Ein Zeuge hatte der Polizei eingangs mitgeteilt, dass er "eine verdächtige Person" und "ein ungewöhnliches Waldlager" bei Röllfeld entdeckt hatte. Als eine Polizeistreife den 18-Jährigen daraufhin kontrollieren wollte, hantierte er gerade mit einer Machete, die er aber auf Aufforderung der Beamten ablegte. Als er dann plötzlich wegrannte, nahmen die Polizisten die Verfolgung auf.

Nach rund 25 Metern stoppte der Mann, drehte sich zu den Beamten um und zog ein Messer, dass er gegen die Ordnungshüter richtete. Zudem deutete der 18-Jährige mehrere Wurfbewegungen in Richtung der Polizisten an. Daraufhin gab einer der beiden Beamten den Warnschuss in die Luft ab. Bei der anschließenden zweiten Verfolgungsjagd stürzte ein Polizeibeamter und verletzte sich leicht.