Hardheim-Bretzingen. Das kleine Oktoberfest im Erftal, wie es liebevoll genannt wird, startet vom 11. bis 14. Oktober zum 43. Mal durch. Auch dieses Jahr wird das "Bretzinger Bockbierfest" vom Förderverein Freiwillige Feuerwehr Bretzingen, der Musikkapelle und dem Sportverein organisiert.

Rockiger Festbeginn ist am Freitag, 11. Oktober, mit der Band "First Generation of Number Nine". Die Gäste erwartet eine Reise in die 80er und 90er Jahre des Rocks. Außerdem wird eine Hommage an die großen Rock-Songs Ende des 20. Jahrhunderts geliefert. Alle Musik-Fans, die auf die guten alten Rock-Klassiker von etwa "Journey", "van Halen", "Judas Priest", "Deep Purple" und vielen anderen abfahren, sind hier genau richtig.

Am Samstag findet der traditionelle Bieranstich um 16.30 Uhr statt. Es folgen am Abend die "Troglauger" mit "Heavy Volxmusik". Das erste Mal standen die "Troglauer" 2012 in Bretzingen auf der Bühne. Seither ist jeder Auftritt ein Garant für gute Stimmung und "Oktoberfestgefühl". Erfahrungsgemäß wird es an der Abendkasse, wenn überhaupt, nur wenige Eintrittskarten geben. Die Veranstalter informieren samstags über Facebook, ob noch Karten verfügbar sind. Die Party am Samstagabend wird dann noch mit mit dem DJ-Duo "Maio und Crazy" verlängert.

Eintrittskarten gibt es ab sofort im Vorverkauf bei den Sparkassen Hardheim und Höpfingen sowie bei den Volksbanken in Buchen, Walldürn, Hardheim und Höpfingen. Es fährt auch ein Shuttlebus zu den Veranstaltungen am Freitag und Samstag. Die Nutzer des Busses können eine Eintrittskarte für die "Troglauer" im Bus kaufen.

Am Sonntag werden der Frühschoppen und das Mittagessen vom Musikverein Kappel begleitet. Nach dem Fußballspiel bittet die Musikkapelle Bretzingen zum Tanz.

Montags steht traditionell der Mittagstisch für die Betriebe, der Altennachmittag und Kindernachmittag an. Die "Heddebörmer Musikanten" beschließen das 43. Bockbierfest musikalisch.

