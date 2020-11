Von Tabea Laier

Buchen. Mit dem Beginn der kalten Jahreszeit stellt sich für Brillenträger ein allseits bekanntes Problem ein. War man gerade noch im Freien unterwegs und wärmt sich nun in einem beheizten Raum auf oder trinkt ein heißes Getränk, dann sieht man durch seine Brille auf einmal gar nichts mehr – für Brillenträger ein bekanntes Szenario. Denn nicht nur die Windschutzscheibe im Auto beschlägt, wenn es draußen kälter ist als drinnen, sondern auch die Brillengläser. Dann dauert es erst einmal ein paar Minuten, bis die Sicht wieder frei ist.

Zurzeit kommt zum ganz normalen Beschlagen der Brillengläser im Herbst und Winter erschwerend die Mund-Nase-Maske hinzu, die den Effekt noch einmal verstärkt. Bereits bei Temperaturen, bei denen ein normales Beschlagen noch nicht eintritt, kondensiert die Atemluft beim Tragen einer Maske in warmen Räumen bei jedem Atemzug an der Brille.

Dieses Beschlagen der Brille verschwindet zwar nach einer Weile, in der sich die Brillengläser erwärmen, auch wieder von selbst, trotzdem empfinden es viele Brillenträger als lästig. Das kann auch Ute Beathalter, Augenoptiker-Meisterin bei "optic Linz" in Buchen, bestätigen: "Die Nachfragen von Kunden, was man gegen das Beschlagen tun kann, nehmen zu, je mehr es Richtung Herbst und Winter geht." Dadurch dass der Temperaturunterschied zwischen der Atemluft und der Außentemperatur im Winter größer ist als im Sommer, sind die Probleme mit der Maske größtenteils auch erst jetzt eingetreten.

Doch dafür haben Ute Beathalter und ihre Kollegen eine Lösung. Am wirkungsvollsten seien Antibeschlag-Tücher. Bei der Anwendung nimmt die Optikerin das Tuch zwischen zwei Finger und poliert damit das Brillenglas in Kreisbewegungen. Dabei wird eine chemische Substanz, die das Beschlagen verhindert, auf die Gläser aufgetragen. "Ganz wichtig ist, dass die Gläser dabei staubfrei sind, sonst gibt es Kratzer", ergänzt Ute Beathalter. Schon viele Kunden haben Feedback gegeben, dass die Tücher wirken. Auch Inhaberin Edith Linz erzählt, dass sie mit täglicher Anwendung Erfolg habe. Die Tücher können dabei bis zu 200 Mal genutzt werden. Das Mittel gibt es übrigens auch in flüssiger Form.

Neben den chemischen Produkten hat Ute Beathalter aber auch noch andere Tipps parat, die das Beschlagen der Brillengläser eindämmen: Je flacher die Form des Brillenglases ist, desto besser kann die Luft zirkulieren. So kommt weniger Atemluft ans Glas und es beschlägt weniger. Außerdem helfen Masken, die oben eng am Gesicht anliegen und sehr dicht an die Augen geschoben werden können. Auch wer Brillengläser aus Kunststoff anstatt mineralische Gläser hat, hat Vorteile. "Die Kunststoffgläser enthalten schon an sich Beschichtungen, die dem Beschlagen entgegenwirken", sagt Ute Beathalter. Brillenträger müssen also nicht mit der schlechten Sicht leben, die aus Maske und frischen Temperaturen entsteht, sondern können gezielt dagegen vorgehen.

Bei der Kondensation geschieht Folgendes: Die kalte Luft im Freien kühlt auch die Brillengläser ab. Wenn man dann einen warmen Raum betritt, trifft die warme Raumluft auf die kalten Brillengläser. Die warme Luft enthält eine deutlich größere Menge an Luftfeuchtigkeit als kalte Luft aufnehmen kann. So trifft die warme Luft des Raumes dann also auf die kalten Brillengläser, kühlt dort ab und kann deshalb nun weniger Wasser aufnehmen. Die überschüssige Feuchtigkeit kondensiert. Nach einigen Minuten passt sich die Temperatur der Brillengläser an die Raumtemperatur an und das Problem löst sich von selbst.

In Zeiten von Corona kommt nun noch ein anderer Faktor hinzu: die Mund-Nase-Maske. Zusätzlich zu der sowieso schon feuchteren Luft des Innenraums, wird auch die noch wärmere und feuchtere Atemluft durch die Maske an die Brillengläser geleitet. Denn durch die Maske kann die Atemluft nicht geradeaus entweichen, sondern an den äußeren Rändern der Maske. So strömt ein großer Teil der feuchtwarmen Luft nach oben, an der Nase vorbei. Bei Brillenträgern trifft die Luftfeuchtigkeit dann ebenfalls auf die kälteren Brillengläser, kondensiert und lässt sie beschlagen.