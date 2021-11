Walldürn. (Sti.) Die Versorgung von komplexen medizinischen Leistungen nimmt bei der kirchlichen Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn spürbar zu, und Pflegebedürftige werden zunehmend mit einem höheren Pflege- und Behandlungsbedarf aus dem Krankenhaus entlassen. Dieses Fazit zog Pflegedienstleiterin Martina Weimann im Rahmen der Mitgliederversammlung der Walldürner Einrichtung. Dass die Mitarbeiter der Sozialstation zusätzlich viel Zeit für Organisation, Risikoeinschätzung und Beratungen aufwenden müssen, verschärft die Situation weiter. "Die Corona-Pandemie ist immer noch eine große Herausforderung, da die meisten der zu pflegenden Personen ein besonderes Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben", erklärte Weimann. Gegenüber der RNZ verkündet sie: "Wir haben noch keinen Fall in der Einrichtung gehabt." Das führt sie auf das Hygienekonzept zurück, das ihre Mitarbeiter in der Tagespflege und draußen konsequent umsetzten.

Bei dem Pflege- und Betreuungsdienst sind derzeit 100 Mitarbeiter tätig. Im vergangenen Jahr betreuten sie 871 Personen im pflegerischen Einsatz und absolvierten mehr als 300.000 Hausbesuche. Zudem versorgten sie in der Kinderkrankenpflege sieben Kinder medizinisch und pflegerisch, und unterstützten Pflegegeldempfängern bei 861 Beratungseinsätzen (vorwiegend telefonisch). Der Menue-Service unter dem Slogan "Ofen an Bord" beliefert täglich knapp 100 Kunden mit frisch gekochten heißen Mahlzeiten. Neun Mitarbeiter waren 2020 mit drei Fahrzeugen unterwegs. Der gesamte Fuhrpark der Sozialstation zählt derzeit 36 Fahrzeuge. Ihre Jahreskilometerleistungen lagen im zurückliegenden Geschäftsjahr bei rund 506.000 Kilometern. Die Seniorentagespflege war im vergangenen Jahr pandemiebedingt von Mitte März bis Mitte Juni geschlossen, es folgte eine Notbetreuung mit fünf Gästen, ehe ab Juli ein geschützter Regelbetrieb mit anfangs zehn und später mit 15 Gästen möglich war. Aktuell herrscht Normalbetrieb mit durchschnittlich 18 Gästen.

Doch nicht nur bei der Versorgung der Menschen, sondern auch für die Mitarbeiter in der Verwaltung werden die Aufgaben immer vielfältiger und umfangreicher. Darauf ging der Vorsitzende Bernhard Berberich ein: "Seit fast zwei Jahren arbeiten die Pflege- und Betreuungskräfte, die Fahrdienste und die Verwaltung der kirchlichen Sozialstation für den Raum Hardheim-Höpfingen-Walldürn unter den erschwerten und äußerst risikobehafteten Bedingungen der Corona-Pandemie." Trotzdem blickt die Sozialstation optimistisch in die Zukunft und leistet ihren Beitrag im Kampf gegen eine weitere Krise: den menschengemachten Klimawandel. So gehören zu den großen Projekten – neben der weiter voranschreitenden Digitalisierung – eine Fotovoltaikanlage für den Eigenbedarf, die Anfang 2022 in Betrieb gehen soll, sowie die Umstellung des Fuhrparks auf Elektromobilität im Verlauf des kommenden Jahres.

Für das Jahr 2022 ist zudem eine Satzungsänderung vorgesehen. Des Weiteren scheidet Martina Weimann dann Ende März nach 32-jähriger Tätigkeit als Pflegedienstleiterin aus dem Dienst der kirchlichen Sozialstation aus. Ihre Nachfolgerin wird ihre bisherige Stellvertreterin Heidi Sack, auf die als Stellvertreterin Irina Ebert – ebenfalls aus dem eigenen Haus – folgt. "Die Sozialstation hat sich in den vergangenen 43 Jahren zu einem wichtigen Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in der Region entwickelt", betonte Weimann im Zuge der Versammlung. Aktuell habe man drei Auszubildende. Laut der Pflegedienstleiterin zeichneten Fachkompetenz und Professionalität alle Fachkräfte der kirchlichen Sozialstation besonders aus. Um das zu gewährleisten, gibt es regelmäßig interne und externe Schulungen.

Ein wichtiges Standbein der Einrichtung im ambulanten Bereich bleibt es, Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz stundenweise zu betreuen. Dazu zählt Martina Weimann Menschen mit Demenz, psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen. "Die Nachfrage war hier zuletzt sehr groß."

Laut dem kaufmännischen Leiter Ralf Bundschuh, der die Jahresrechnung 2020 vorgetragen und erläutert hatte, verblieb der Sozialstation nach der Bildung von Rückstellungen – etwa aufgrund der Corona-Prämie für Mitarbeiter und aufgrund der Mehrarbeitszeit – ein Jahresüberschuss von 37.000 Euro. Der Betrag wird in voller Höhe dem Eigenkapital zugeschlagen, um "das stetige Wachstum der Sozialstation mit Eigenkapital zu unterlegen". Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich weiterhin auf 1,55 Euro pro Jahr für alle Mitglieder der Kirchengemeinden, die der Sozialstation zugeordnet sind.

Danach ergriff Bürgermeisterstellvertreter Fabian Berger das Wort und lobte das große ehrenamtliche Engagement sowie die Mitarbeiter der Sozialstation für ihre liebevolle Tätigkeit zugunsten ihrer Mitmenschen: "Der Dienst an Hilfsbedürftigen und insbesondere an kranken und alten Menschen auf dem Fundament des christlichen Glaubens ist stets ein Grund dafür, innezuhalten, auf die geleistete Arbeit zu schauen und den Einsatz aller Mitarbeiter bei der leiblichen Pflege, den vielfältigen sozialen Hilfen und der Begleitung bei schwerer Krankheit und im Alter ganz besonders zu würdigen." Diejenigen, die tagtäglich vorbildlich und beispielhaft eine selbstlose Opferbereitschaft und Hingabe zeigen, bezeichnete er als "hilfsbereite Samariter dieser Tage". Er sah die zentrale Rolle der Mitarbeiter der Sozialstation darin, "dem Menschen in Not Gemeinschaft in der Gesellschaft anzubieten". Dementsprechend bewertet er den von der Sozialstation erbrachten Dienst als ebenso unverzichtbar wie unbezahlbar: "Der Dienst am Nächsten lebt in erster Linie eben doch vom Engagement und vom Einsatzwillen derer, die sich ihm verschrieben haben."

Abschließend dankte Berberich allen für ihren täglichen Dienst bei den Kranken und Hilfsbedürftigen, dem Vorstand, der Verwaltung und der Pflegedienstleitung sowie allen, die die Sozialstation unterstützen. Die Ehrung langjähriger Mitarbeiter wurde coronabedingt auf einen späteren Termin verschoben.