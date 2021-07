Buchen. (rüb) "Wenn ich Politiker wäre, dann würde ich ... dafür sorgen, dass keine Kinder mehr geschlagen werden!" Wer einen solchen Wunsch aus dem Mund eines Kindes hört, der muss erst einmal schlucken. Die Kinder des Katholischen Kindergartens St. Josef machten mit ihrem Beitrag zum Start des Projekts "Kinderrechte on Tour" ("KonTour") mit Nachdruck deutlich, dass es auch bei uns in Deutschland Kindern nicht überall gut geht. Dafür möchte das Projekt des Kreisverbands des Kinderschutzbundes sensibilisieren, das in den nächsten beiden Jahren in verschiedenen Kommunen des Landkreises Station machen wird. Startschuss war am Donnerstag im Buchener Rathaus. Die Stadt ist somit der erste "Hotspot für Kinderrechte" im Kreis.

"Kinder haben Rechte – auch wenn sie leider vielfach noch immer missachtet werden", unterstrich Bürgermeister Roland Burger. Er freue sich, dass die Aktion auf die Einhaltung der Kinderrechte aufmerksam machen soll. Für die Kinder des Kindergartens St. Josef und der Evangelischen Kindertagesstätten Regenbogen und Sonnenschein (Eberstadt) sowie des Waldkindergartens Roth-Füchse, die mit ihren Beiträgen das Programm bereicherten, hatte Burger jeweils ein "Buchi"-Plüschtier als Präsent.

Anette Weigler und Miriam Dimmig-Leitheim vom Kinderschutzbund stellten das Projekt vor und dankten Minister Peter Hauk (CDU) für die finanzielle Förderung. Ziel sei es, das Wissen um die Kinderrechte auf breiter Front auszubauen und zu schauen, wie es vor Ort mit deren Umsetzung aussieht. In den teilnehmenden Kommunen seien Auftaktveranstaltungen, Workshops und Themenabende geplant. Dazu gebe es Infomaterial, Projektideen und eine Bücherkiste. Ideen und Wünsche können an eine mobile Litfaßsäule gepinnt werden, die zunächst bis Ende September im Buchener Rathausfoyer stehen wird. Anschließend werden die gesammelten Ergebnisse dem jeweiligen Bürgermeister überreicht. Nächste Station nach Buchen wird die Gemeinde Limbach sein.

"Wir haben eine Vision", sagte Anette Weigler abschließend: "Vielleicht könnte unser Projekt der Anstoß dafür sein, eine kinderfreundliche Stadt oder sogar ein kinderfreundlicher Landkreis zu werden", sagte sie und verwies dabei auch auf den neuen Verein Spielplatzpiraten.

Nach dem mitreißenden Lied "Wir haben Rechte", gesungen von den Kindern der evangelischen Kindertagesstätten, dankte Minister Peter Hauk dem Kinderschutzbund für die Initiative. Das Land unterstütze sie im Rahmen des Wettbewerbs "Gemeinsam schaffen" als eines von 40 ausgewählten Projekten. "Es ist eine gute Idee, das Thema in die Gemeinden zu tragen", lobte Hauk. Kinder müssten geschützt werden – ganz aktuell könnten Erwachsene dies durch die Impfung tun als Akt der Solidarität der Erwachsenen gegenüber den Kindern, die sich nicht impfen lassen können.

"Wir sind definitiv noch nicht am Ziel", betonte Landrat Dr. Achim Brötel, auch wenn sich in Deutschland in Sachen Kinderrechte viel Positives getan habe. Dass das Land "KonTour" mit knapp 30.000 Euro fördert, sei sehr erfreulich: "Das Projekt hat den richtigen Ansatz, um Kinderrechte noch mehr in den Köpfen und in den Herzen der Menschen zu verankern." Zukunftsweisend sei auch der Weg, Kindern zuzuhören und sich ihre Wünsche anzuhören.

"Wir haben als Politik und Gesellschaft die Verantwortung, Kinder zu stärken, sie zu schützen und zu fördern", erklärte Bundestagsabgeordnete Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Grüne). Unter den Einschränkungen der letzten Monaten hätten vor allem die Kinder gelitten: "Diesen Verstoß gegen die Kinderrechte gilt es, nicht zu wiederholen und die passenden Konzepte zu erarbeiten."

Beeindruckend war zum Abschluss der kleinen Feierstunde dann die Aufführung (kleines Foto) mit den Wünschen der Kinder ("Mehr Bäume pflanzen", "Kein Plastikmüll mehr"), ehe die Erzieherinnen deutlich machten, was die Politik tun kann, um Kinderrechte zu stärken. In einem kleinen Spiel zeigten sie auf, dass schon kleinere Gruppen und weniger Bürokratie viel bewirken und so manchen Stein aus dem Weg räumen könnten: Sie wünschen sich ganz einfach, sich mehr Zeit für jedes einzelne Kind nehmen zu können.

Info: www.kinderschutzbund-nok.de