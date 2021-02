Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) Ein gutes Jahr ist es bereits her, dass ein Bürger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis bei seiner Einreise in die USA auf dem Flughafen in Houston/Texas festgenommen wurde. Auf seinem Handy wurde kinderpornografisches Material gefunden. Seitdem sitzt er in einem Gefängnis in Texas in Untersuchungshaft. Eigentlich hätte in der nächsten Woche der Prozess gegen den ehemaligen leitenden Angestellten einer Firma aus dem Bauland stattfinden sollen. Doch die Verhandlung wurde – bereits zum dritten Mal – vertagt.

Wie die Pressesprecherin Angela Dodge von der Staatsanwaltschaft in Texas der Rhein-Neckar-Zeitung bestätigte, sei als neuer Termin für die Auswahl der Jury, die die Entscheidung über Schuld oder Unschuld des Familienvaters fällt, der 11. Mai festgelegt. Den Vorsitz hat dabei Richter Charles Eskridge. Der 57-Jährige wurde 2019 noch unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump als Richter am Gerichtshof, der für den südlichen Teil von Texas verantwortlich ist, eingesetzt. Im Anschluss an die Jury-Auswahl findet dann die eigentliche Verhandlung statt.