2018 gab die damalige Verteidigungsministerin und jetzige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Munster die Standortentscheidung für das neue Panzerbataillon bekannt. Nun hat Landrat Achim Brötel (r., mit MdB Alois Gerig und Bürgermeister Volker Rohm) sie zur Indienststellung der Einheit nach Hardheim eingeladen. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (pm) Die frühere Bundesverteidigungsministerin und jetzige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird aus terminlichen Gründen nicht an der Indienststellung des neuen Panzerbataillons 363 in Hardheim Anfang April teilnehmen können. Dies teilte ihr Kabinettschef Björn Seibert am Dienstag Landrat Achim Brötel mit. Von der Leyen dankte jedoch herzlich für die Einladung und ließ ihre besten Wünsche für eine erfolgreiche Zeremonie übermitteln.

Der Landrat hatte von der Leyen, die maßgeblichen Anteil an der Stationierungsentscheidung gehabt hatte, im November vergangenen Jahres als Ehrengast eingeladen. "Dass das terminlich schwierig werden würde, war uns klar. Frau von der Leyen wäre allerdings schon so etwas wie die geborene Patin für das neue Panzerbataillon gewesen", so Brötel, der im Übrigen aber natürlich Verständnis für die Absage hat.