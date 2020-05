Adelsheim. (ahn) "Meine Arbeit hat auch viel mit Lebensbegleitung und Erziehung zu tun", sagt Vincent Schwartz. Er arbeitet nämlich seit 2017 im Werkdienst der JVA Adelsheim als Oberwerkmeister, wobei er tagtäglich jugendlichen Inhaftierten eine sinnvolle Tätigkeit an die Hand gibt. Ist dies schon lobenswert, muss man umso größeren Respekt zollen, wenn man sich vor Augen führt, dass er wegen der Maßnahmen gegen das Coronavirus gerade oft alleine in seinem Betrieb für diese verantwortungsvolle Aufgabe zuständig ist.

Dabei hilft sicher, dass "mir die Arbeit mit den jungen Inhaftierten sehr viel Spaß macht", wie Schwartz berichtet. Ursprünglich ist er von Beruf Ergotherapeut. "Dabei habe ich viele Jahre im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Im Zuge meines Umzugs in die alte Heimat wollte ich jedoch wieder mit Jugendlichen arbeiten und fand diese Möglichkeit dann in der JVA Adelsheim."

Nach seiner Zusatzausbildung für die Werkmeister-Laufbahn ist der 38-Jährige nun Betriebsleiter eines Unternehmerbetriebes in der JVA Adelsheim. "Hier wird externen Unternehmen die Möglichkeit geboten, bestimmte Fertigungsprozesse auszulagern. Es werden dazu Werkhallen und Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt, um die Aufträge unter Anleitung von qualifiziertem Personal aus Industrie und Handwerk auszuführen", informiert er.

In seinem Betrieb beschäftigt er bis zu 16 junge Gefangene. Aufgrund der aktuellen Situation ist deren Anzahl zurzeit allerdings auf zwölf begrenzt. Und diese lernen bei ihrer Arbeit nicht nur das Handwerkszeug, sondern auch viel für ihr Leben. "Die einfachen Lohnfertigungsarbeiten, zum Beispiel Kommissionierung und Verpackung, geben eine feste Struktur vor. So bekommen auch bildungsferne Jugendliche eine sinnvolle Tätigkeit, Lohn, Anerkennung sowie Abwechslung vom Haftalltag", sagt Schwartz.

Dass dem Oberwerkmeister die Arbeit mit den jungen Inhaftierten viel Spaß bereitet, ist wohl auch ein gewichtiger Grund, dass das Verhältnis zwischen ihm und den Jugendlichen überwiegend positiv ist – "auch wenn es viele Reibungspunkte gibt – typisch Jugendliche eben!"

Schwartz’ Aufgabe ist es, die inhaftierten Mitarbeiter anzuleiten und sie in ihrem Arbeitsalltag zu begleiten. Allerdings ist damit sein Aufgabenfeld bei Weitem nicht abgedeckt: "Ganz nebenbei kommt es immer wieder zu Situationen, in denen mir die Jugendlichen Persönliches von sich erzählen, oder ich versuche, sie in anderen Bereichen zu unterstützen, beispielsweise bei der Vermittlung in Konflikten." Ein Begleiter in allen Lebenslagen also, der nebenher auch noch Erziehungsaufgaben wahrnimmt.

All dies wird jetzt allerdings durch die Corona-Krise erschwert. Diese habe auch in der JVA zahlreiche Veränderungen mit sich gebracht. "So können die Inhaftierten zum Beispiel aktuell keine Besuche empfangen, was sich spürbar auf die Gesamtstimmung auswirkt." Natürlich gilt das Abstandsgebot auch innerhalb der JVA. "Dies ist jedoch in unserem Arbeitsalltag oft schwer umzusetzen, insbesondere bei den nötigen Durchsuchungen", sagt Schwartz.

Die Jugendlichen seien während ihrer Haftzeit sowieso schon vielen Einschränkungen unterworfen. "Die zusätzlichen Maßnahmen stoßen da schnell auf noch mehr Ablehnung. Dies führt bei allen Bediensteten zu einem erhöhten Stresspegel", beschreibt der Oberwerkmeister die aktuelle Situation in der JVA.

Für die Aufrechterhaltung des JVA-Betriebes wurde ein vierstufiger Notfallplan erstellt. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, wird versucht, Gruppenansammlungen zu vermeiden, beziehungsweise einzelne Gruppen voneinander getrennt zu halten. Innerhalb der JVA wurde die nötige Infrastruktur geschaffen und eine Abteilung geräumt, um Quarantänezeiten und eine medizinische Versorgung möglicher Patienten zu gewährleisten.

Außerdem wurde Mitarbeitern aus der Risikogruppe die Möglichkeit geboten, sich freistellen zu lassen. Das hat auch unmittelbare Auswirkungen auf Vincent Schwartz: Selbstverständlich sei diese Entscheidung richtig. "Allerdings bringt sie aber mit sich, dass ich seit Wochen in meinem Betrieb alleine arbeiten muss."

Erschwerend kommt hinzu, dass die Kantine schließen musste. "Unsere Köche, Metzger und Bäcker sorgen dennoch für gelegentliche Aufmunterungen." Die Küche arbeite im Schichtbetrieb wochenweise, und auch die Inhaftierten seien dabei in feste Arbeitsteams aufgeteilt.

Und zu all dem kommt ja noch die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Hier ist Schwartz eher um die ältere Generation besorgt als um sich selbst. "Persönlich habe ich keine Angst vor einer Ansteckung. Im Laufe des Tages bin ich jedoch mit vielen Menschen im Kontakt. Um die Generation meiner Eltern und Großeltern dadurch nicht zu gefährden, bin ich auch deshalb bemüht, die Schutzmaßnahmen einzuhalten."

Abschließend sagt Schwartz: "Wie jeder andere auch bin ich einfach nur froh, wenn sowohl die Arbeit als auch das Privatleben wieder den gewohnten Gang gehen kann!"