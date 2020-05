Klinge. (joc) Im Schwimmbadweg in der Klinge wächst – weitgehend ungebremst von Corona – die seit Jahren größte Baumaßnahme im Kinder- und Jugenddorf kontinuierlich heran. Es sind zwei neue Kinderdorfhäuser, in denen drei Hausgemeinschaften mit jeweils acht Kindern ein Zuhause finden, geplant von der Buchener Architektin Dea Ecker. Und längst hat sich das zunächst kahl aussehende Konstrukt zu einem echten Glanzstück entwickelt, das nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch funktionell und von der pädagogischen Gesamtausrichtung her neue Maßstäbe setzt. Das 6,6 Millionen teure Gebäudeensemble soll zum Jahreswechsel 2020/2021 fertiggestellt sein. Im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung erläuterten Klinge-Vorstand Dr. Christoph Klotz und Pressesprecherin Jana Brauß den Fortgang der Arbeiten. Insgesamt zeigen sich beide sehr zufrieden mit dem Bauwerk. Dorfleiter Dr. Christoph Klotz gerät sogar ins Schwärmen über die nunmehr deutlich verbesserten pädagogischen Möglichkeiten, die sich fortan bieten werden: "Es ist ein fantastischer Neubau – ganz nah am Kind. Er stellt den idealen Raum zum Arbeiten dar. Davon werden die Kinder sehr lange profitieren können!"

In der Tat müssen beim Neubau der Kinderdorfhäuser viele Faktoren zusammenwirken: Priorität hat dabei, dass die Funktionalität mit der pädagogischen Grundkonzeption gemäß dem Klinge-Leitmotiv "Ein Ort zum Leben, ein Ort der Begegnung" im Einklang stehen muss, darüber hinaus sollte solch ein Neubau natürlich auch objektiven Kriterien in Sachen Optik standhalten können. Die Kinder sollen sich darin wohlfühlen können.

Der Klinge-Neubau tut dies! Insgesamt fügt sich die Gebäudeform sehr gut in das Landschaftsbild ein. Die Kombination von Rechteck- und U-Form in zwei benachbarten Gebäuden setzt auch durch ihr Zusammenspiel Akzente, wobei Dr. Klotz den U-Bau als optisch vollendeter ansieht. Auch Pressesprecherin Jana Brauß lobt das gesamte Erscheinungsbild: "Man kann schon jetzt sehr gut erkennen, dass die äußere Ansicht des Neubau sehr gelungen ist. So etwas sieht man nicht alle Tage!"

Mit dem zweigeschossigen Neubau erschließt man in der Klinge neue Dimensionen. So entsteht hier erstmals ein Gebäudeensemble, bestehend aus einem Langhaus (in Rechteck-Form) und einem in U-Form errichteten Wohnhaus, die eine Einheit bilden. In beiden Stockwerken befinden sich Zimmer für die betreuten Kinder und angrenzend weitere Räume für die Hausleitung. Daneben gibt es Gemeinschaftsräume, Sanitärbereiche sowie Wohn-Ess-Küchen. Im Obergeschoss bietet ein Saal die Möglichkeit zu vielfältiger Betätigung in größerem Rahmen. So ist hier aufgrund der Größe sogar auch eine Theateraufführung denkbar. Eine kleine Bücherei bietet den jungen Bewohnern eine willkommene Rückzugsmöglichkeit. Hier kann die pädagogisch wichtige Gruppendifferenzierung nach dem jeweiligen Alter stattfinden.

Klinge-Dorfleiter Dr. Christoph Klotz und Pressesprecherin Jana Brauß informierten beim Rundgang über die – trotz Corona – erzielten Baufortschritte am Neubau.

Auffallend ist der biologische Baustil mit der Verwendung des nachhaltigen Rohstoffs Holz im ganzen Gebäude. "Man spürt hier förmlich den Duft von Wärme. Und das ist für Kinder, die aus der Kälte kommen, enorm wichtig", verdeutlicht Dr. Klotz den pädagogisch-atmosphärischen Aspekt des Baustils. Oder anders formuliert: Die Kinder haben vor ihrer Zeit in der Klinge oftmals schlechte Erfahrungen machen müssen – im Kinder- und Jugenddorf erfahren sie dagegen Wärme und Geborgenheit. Die Räume im Neubau bilden dabei den idealen äußeren Rahmen für ein Leben, in dem Vertrauen und Behütetsein ganz wichtige Elemente sind.

Eine in mehrfacher Hinsicht interessante Neuheit hat Architektin Dea Ecker installieren lassen. Es sind kleine Türme, die die Lüftungsanlage beherbergen.

Nun steht der Neubau kurz vor der Vollendung, die Planungen dafür reichen allerdings sehr viel weiter zurück. Denn schon seit 2011 beschäftigt man sich in der Klinge mit dem Projekt "Neue Kinderdorfhäuser". Dies vor dem Hintergrund, dass einige der bereits in den 50er Jahren errichteten Wohngebäude in der Klinge kaum mehr den aktuellen Anforderungen entsprechen. Die eigentlichen Baumaßnahmen konnten dann im Jahr 2018 beginnen. In diesem Jahr wurde der L-Bau errichtet. Im Frühjahr und Sommer 2019 folgte dann der U-Bau. Der Neubau hat Gestalt angenommen.

Auch innen sind sie Arbeiten schon weit vorangeschritten: Im Augenblick ist eine Baufirma gerade dabei, die letzten Böden in den Häusern zu verlegen. Hierbei hat man sich in jedem Haus für Linoleumböden entschieden. Auch die Böden für die Bäder sind weitgehend fertig. Abgeschlossen sind auch die Arbeiten an den großen Wohn- und Essküchen und den kleineren Einheiten.

Daran anschließend werden schon bald die Türen in den einzelnen Häusern eingebaut, die Küchen installiert und die umfangreichen Schreinerarbeiten durchgeführt.

Einiges zu tun gibt es noch an der Außenanlage. Jedes Haus erhält noch Aktions- und Spielbereiche sowie einen eigenen Garten. Zudem sollen an den Häusern kleinere Terrassen entstehen, die zum Verweilen einladen, gleichzeitig aber auch Raum lassen sollen für größere Veranstaltungen in Form einer Außenbühne. Auch Verbindungswege müssen noch angelegt werden, insbesondere der zur gleich angrenzenden Klinge-Schule.

Wegen der Corona-Pandemie hat man in der Klinge Wert darauf gelegt, dass in den letzten Wochen gleichzeitig immer nur an einem Gewerk gearbeitet wird. Das heißt: Mitarbeiter verschiedener Baufirmen begegnen sich nicht. "Dieses Vorgehen hat zwar – im Vergleich zum Zeitplan – zu etwas Verzögerung geführt, aber einen Baustopp hat es zu keiner Zeit gegeben. Das war absolut notwendig, denn die Sicherheit der Menschen ist für uns oberste Priorität!", unterstreicht Klinge-Dorfleiter Dr. Christoph Klotz.

Aber die Verzögerungen bleiben insgesamt im Rahmen. Nach derzeitigem Stand geht man von einer Fertigstellung Ende November aus, die Eröffnung soll dann im Frühjahr 2021 erfolgen können.

Die Gesamtkosten für den kompletten Neubau belaufen sich nach derzeitigem Stand auf 6,6 Millionen Euro. Damit liegt man trotz Corona nur knapp über den ursprünglich veranschlagten 6,4 Millionen Euro. Das komplexe Finanzierungsmodell setzt sich aus Eigenmitteln der Klinge, aus Spendenaufkommen und aus Zuwendungen der Träger (unter anderem der Neckar-Odenwald-Kreis) zusammen. Ganz steht der zu stemmende Betrag noch nicht zur Verfügung. Die Klingeleitung hofft auf weitere Spenden, die die Lücke schließen können.

Besonders kostenintensiv waren hierbei die aufwendige Blockheizanlage (die aber zusätzlich auch Schule und Turnhalle beheizt) für 300.000 Euro sowie die vom Gesetzgeber geforderten umfangreichen Brandmeldeanlagen mit entsprechenden Türen und sehr weit gehender Verkabelung sowie den zusätzlich geforderten zweiten Rettungswegen in jedem Gebäude. "Ein Neubau in einem solch sensiblen Bereich geht schon weit über den normalen Standard hinaus, es fällt in den vergleichbaren Bereich Krankenhaus und Schule. Und genau das macht ein solches Objekt natürlich auch teuer", erläutert Dr. Klotz.

Perspektivisch haben die Klinge-Verantwortlichen nach diesem Großprojekt weitere Aktivitäten im Bereich Neu- oder Ausbau auf der weitläufigen Anlage des Kinder- und Jugenddorfs im Auge. Hierbei hätte man aber die Reihenfolge neu überdacht, wie Dr. Klotz ergänzt. Ursprünglich wollte man als nächstes weitere Dorfhäuser bauen. Angesichts des sich rasant entwickelnden technischen Fortschritts richtet man nunmehr den Fokus aber zunächst auf den Bereich Vernetzung und Infrastruktur. Das heißt ,in einigen Jahren soll das Verwaltungsgebäude als Dreh- und Angelpunkt des gesamten Dorflebens infrastrukturell aufgerüstet werden.

Jetzt aber fiebert man erst einmal mit großer Vorfreude dem Abschluss der Arbeiten an den neuen Wohnhäusern für die Hausgemeinschaften entgegen, die dann sicherlich ganz schnell mit Leben erfüllt werden.