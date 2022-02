Adelsheim. (zij) Zügig voran gehen die Bauarbeiten der Johannes-Diakonie Mosbach, die in der Oberen Austraße 4 ein Wohnangebot für 24 Menschen mit Behinderung errichtet, das um eine Einrichtung für tagesstrukturierende Angebote mit 15 Plätzen ergänzt wird. Nachdem das Bestandsgebäude im vergangenen Jahr abgerissen worden war, begannen die vorbereitenden Arbeiten für den Neubau. Im Juni 2021 fand dann der offizielle Spatenstich im Beisein zahlreicher Ehrengäste statt.

Die Firma Michael Gärtner (Eberbach) baut als Generalunternehmer das Projekt, das von den verantwortlichen Architekten Riehle und Assoziierte (Reutlingen) betreut wird. Geplant ist ein dreistöckiger Neubau.

Das Bauprojekt reiht sich ein in die Dezentralisierungsstrategie der Johannes-Diakonie. Dabei entwickelt die Johannes-Diakonie ihre großen Standorte in Mosbach und Schwarzach verstärkt zu Kompetenzzentren für spezialisierte Angebote. Zugleich baut das Unternehmen Angebote für Menschen mit Behinderung nahe an deren Heimatorten auf. So werden nach Fertigstellung des Projekts in Adelsheim vor allem Bewohner aus Mosbach die meisten der entstehenden Wohnplätze belegen.

Die Firma Michael Gärtner (Eberbach) baut als Generalunternehmer das Projekt. Foto: Jörg Zimmermann

In dem lang gezogenen Bau wird ausreichend Wohnraum für 24 Bewohner entstehen. Jeder Bewohner bekommt sein eigenes Zimmer mit circa 15 Quadratmetern. Je zwei Zimmer teilen sich eine eigene Nasszelle. Im Untergeschoss wird die Haustechnik untergebracht, und zum Schlosspark hin werden sich die Gemeinschaftsräume sowie die Betreuung von Menschen mit Behinderung in der Tagesstruktur erstrecken.

Auch Parkplätze werden in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen. Das Kostenvolumen beläuft sich auf etwa 6,4 Millionen Euro. Hierbei sind öffentliche Zuschüsse zu erwarten.

Im Verlauf der Bauarbeiten wurden zahlreiche Betonpfeiler mit einer Tiefe von durchschnittlich elf Metern eingelassen, um die Bundesstraße 292 vor dem Abrutschen zu sichern, bevor mit dem Aushub des Kellergeschosses begonnen werden konnte. Zwischenzeitlich ist die Bodenplatte betoniert. Derzeit werden die Wände hochgezogen, für den Innenausbau stehen Bemusterungen an.

Pressesprecher Andreas Lang freut sich im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung, dass man in Adelsheim an prominenter Stelle den Neubau errichten kann. Somit finden die künftigen Bewohner hier optimale Bedingungen vor, da das Gebäude zentral liegt und von seinen Bewohnern alles fußläufig erreicht werden kann. Mit dem bisherigen Bauverlauf zeigt sich Lang zufrieden, die Arbeiten gehen ohne Verzögerungen voran. Mit der Fertigstellung der Einrichtung wird bis Ende des Jahres gerechnet. Im ersten Quartal 2023 steht dann voraussichtlich der Bezug an.