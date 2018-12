Walldürn. (jam) Die Stadt Walldürn habe 2018 "mehrere Millionen an Investitionen umgesetzt oder ins Laufen gebracht", merkte Bürgermeister Markus Günther am Montag bei seinem Jahresrückblick im Gemeinderat an. Die auffälligste Baustelle für die Walldürner waren wohl die Kanalarbeiten und Straßenwiederherstellung in der Würzburger Straße. Zudem nannte Günther die Ertüchtigung der Kläranlage in Rippberg und einen Kanalanschluss für das Freilandmuseum. Aktuell ist das Regenüberlaufbecken "RÜB 1" in der Nähe des Braun-Werks noch eine Großbaustelle.

Ein "außergewöhnlich gut frequentierter" Spielplatz im "Lindig", das weiter aufgewertete Auerberg-Sportbad und die neue Rutsche im Freibad waren dem Bürgermeister in seiner Rede ebenfalls eine Erwähnung wert. Sein Dank galt an dieser Stelle dem Förderverein Walldürner Bäder: "Es fällt uns als Gemeinderat leichter, größere notwendige Investitionen zu tragen, wenn wir wissen, welche Wertschätzung unsere Bäder durch Eigenleistungen erfahren."

2018 sind in Walldürn einige von langer Hand geplante Projekte zum Abschluss gekommen - zum Beispiel die neue katholische Verrechnungsstelle, der Anbau am Kindergarten St. Marien, die Lehrwerkstatt der Firma Weiss und eine Produktionshalle der Firma P&G. Den Startschuss für etwas Neues gab es dagegen mit der Grundsteinlegung des Start-up-Centers Odenwald.

Weitere Höhepunkte waren die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Ortsvorsteher Heinrich Hennig und die Übergabe zweier neuer Fahrzeuge an die Feuerwehr. Jubiläen feierten unter anderem der Flugsportclub Odenwald (60 Jahre), die FG "Höhgöiker" Glashofen (50), die Eintracht 93 (25), das Lichtermuseum Wettersdorf (20) und die Firma Alba (zehn).

Dass in Walldürn "nicht alles eitel Sonnenschein" ist, machte der Bürgermeister anhand des bislang vergeblichen Versuchs deutlich, ein Gesundheitszentrum in Walldürn zu verwirklichen, um die ärztliche Versorgung zu sichern. "Unsere vehementen Bemühungen wurden hauptsächlich durch Fakten verhindert, auf die wir keinen Einfluss haben", sagte Günther und prangerte die Gesundheitspolitik der Bundesregierung an. Seine Forderung: "verstärkte Anreize für junge Ärzte, sich im ländlichen Raum selbstständig zu machen".

Bei seinem Jahresrückblick ging Bürgermeister Markus Günther auf die hohe Nachfrage nach Bauplätzen ein. Das Foto zeigt ihn im Baugebiet "Gütleinsäcker III" in Altheim. Foto: Daniela Kappes

Als Großprojekte, die die Verwaltung 2019 begleiten werden, führte Günther die geplante Sanierung des Heimatmuseums und des mittelalterlichen Rathauses sowie den Flächennutzungsplan 2030 an, mit dem die Stadt unter anderem den Bedarf an neuem Wohnraum befriedigen möchte. Die Planung, so der Bürgermeister, sei "notwendig, da im Innenraum der Städte und Gemeinden an Innenentwicklungspotenzial schwer heranzukommen ist". Die kürzlich weiterentwickelten Baugebiete "Lindig" und "Gütleinsäcker III" (Altheim) seien beinahe ausgebucht.

Mit der "endgültigen Auslastung dieser Gebiete" rechnet Günther spätestens Anfang 2020. "Der Gemeinderat hat sich daher schon früh entschlossen, schnell an die Entwicklung weiterer Baugebiete ranzugehen", erklärte der Bürgermeister im Rahmen seines Jahresrückblicks.

Einen besonderen Appell richtete der Bürgermeister an alle Bürger, die Gesellschaft aktiv zu gestalten. Den Menschen, die "Ja" sagen zum Ehrenamt, bezeugte er daher seinen "großen Respekt für ihren Einsatz". Erwähnenswert sei an dieser Stelle die Leistung der Gerolzahner, die bereits 2500 eigene Arbeitsstunden für ihr neues Dorfgemeinschaftshaus erbracht haben.

Sowohl der Bürgermeister als auch Theo Staudenmaier als Sprecher des Gemeinderats sowie Hubert Mühling für die Ortsvorsteher dankten abschließend allen, die sich zum Wohle der Gemeinde eingesetzt haben und einsetzen.