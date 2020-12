Von Rüdiger Busch

Buchen. "In diesem Jahr ist eben vieles anders", sagte Bürgermeister Roland Burger am Freitagabend in der Stadthalle. Eine Jahresabschlusssitzung des Gemeinderats ohne Ehrengäste, ohne Ehrungen und ohne gemeinsames Essen. Den Satz "Das hatten wir uns ganz anders vorgestellt!", könnten 2020 wohl alle Menschen weltweit unterschreiben. Die Corona-Pandemie halte die Welt in Atem und greife tief in unser Leben ein. "Das nun zu Ende gehende Jahr verlangte und verlangt von uns sehr viel ab", stellte das Stadtoberhaupt fest. Dass in und für Buchen trotz alledem viel bewegt wurde, zeigte Burger in seinem ebenso detaillierten wie kurzweiligen Jahresrückblick auf.

Das erweiterte Baugebiet „Hühnerberg“. Foto: rüb

Baugebiete und Bauplatzvergabe

39 weitere Bauplätze entstanden im Baugebiet "Hühnerberg". Zudem wurde die "Marienhöhe" planerisch weiterentwickelt. Auch in den Stadtteilen habe sich einiges getan, beispielsweise entstünden gerade neun neue Bauplätzen in Unterneudorf sowie 13 im Bödigheimer Gebiet "Innerer Hofacker". Die Stadt Buchen habe über Paragraf 13b Baugesetzbuch insgesamt elf Verfahren angestoßen, die die Ausweisung von rund 115 Bauplätzen zum Ziel hätten. "Warum machen wir das? Weil wir für junge Familien in unserer Stadt Bauplätze zur Verfügung stellen wollen und zur Verfügung stellen müssen", betonte Burger. Den 160 Bauplätzen im ersten Abschnitt im Baugebiet Marienhöhe stünden 300 Interessierte gegenüber. Die Plattform "Baupilot" soll eine gerechte Vergabe dieser Bauplätze ermöglichen. Die genauen Kriterien werde der Gemeinderat im neuen Jahr festlegen. Dass es hierzu unterschiedliche Meinungen gebe verdeutlichte Burger mit dem Blick auf die "Pro und Contra"-Berichterstattung in der RNZ.

Die Chronik 2020 Januar: > Geplanter Abriss einsturzgefährdeter Häuser in der Obergasse sorgt für Diskussionen > Sanierung des Belz'schen Hauses geht voran > Spatenstich für Streicheltierpark in Eberstadt Februar: > Jubiläumsumzug "66 Jahre ,Hettemer Fregger'" > Übergabe Firma Steiff > Buchen siegt im TV-Quiz des SWR gegen Kandel > Asiatisches Restaurant soll im Café "Riesen" entstehen (Eröffnung bis nach der Pandemie zurückgestellt) > Das traditionelle "Wacherad" wird vermisst – am 1. April taucht es im Carport des Bürgermeisters wieder auf > Pandemievorbote: Corona-Verdacht bei Hotelgast in Buchen März: > Bürgerversammlung in Götzingen "Unser Dorf hat Zukunft" > Online-Shop "I love Buchen" geht gleich nach dem ersten Lockdown an den Start April: > State Immobilien baut zwei Mehrfamilienhäuser in der Vinzenz-Kieser-Straße > Fieberambulanz und Abstrichstelle werden in Waldhausen eingerichtet > Aus für Mosbacher Geburtshilfe, dafür verliert Buchen den Schockraum und die Unfallchirurgie Mai: > Hauptamtsleiter Günter Ellwanger wird verabschiedet > Sanierung der Marktstraße beginnt > Übergabe zweier Löschgruppenfahrzeugen für die Wehren in Hettingen und Bödigheim Juni: > Waldschwimmbad öffnet – Badebetrieb in drei Schichten Juli: > Regierungspräsidentin Felder besuchte Buchen > Fertigstellung Hochwasserschutz in Bödigheim > Stadtkapellendirigent Alexander Monsch nach 15 Jahren verabschiedet > Gebäudeensemble "Löwen" im Sanierungsgebiet August: > Auftakt der Reihe "Genieß dei Buche" > Dorfladen "Elfriede" in Bödigheim eröffnet > Einweihung des Walderlebnispfades > Heimat-Sound-Open-Air von "Café del Mundo" am Wartturm September: > 100 Jahre "Regionalgeschichtliche Bibliothek" > Wohlfühloase mitten in Buchen "MAJE" eröffnet im ehemaligen Götz > "Genieß dei Buche" in der Schützenmarktwoche > Einweihung "Fit am See" in Götzingen > Aus dem "Brunnegugger" soll das "Brunnencafé" werden > Baumpflanzaktion des Frauenbunds als Zeichen gegen den Klimawandel Oktober: > Segnung Wimpina-Brunnen > Soccer-Court in Hettingen entsteht > Zwei Toni-Shops eröffnet > Übergabe des barrierefreien Bahnhofs > Radiosender wählt Buchen zur "Rock-City" November: > Sanierung der Spielplätze in der Kernstadt auf den Weg gebracht > Infoveranstaltung zur Erweiterung der Deponie "Sansenhecken" > Renaturierung der Morre im Bereich Lohplatz vor der Fertigstellung Dezember: > Buchener "Weihnachtskischde" schlagen ein > Tänzer von "Next Level" bei "Supertalent" erfolgreich > Kinderärztin Mathes als neue Fachärztin für Kinderheilkunde bei Dr. Mahlik begrüßt > Verkehr auf der B27 rollt nach Ausbau wieder (rüb)



Projekt Burghardt-Gymnasium

Das BGB – "Buchens größte Baustelle" – habe fast jede Sitzung des Gemeinderats begleitet. "Die vom Gemeinderat im Januar 2017 einstimmig beschlossene Erweiterung des BGB ist und bleibt für alle Beteiligten eine Herausforderung", betonte Burger. Los ging es im März 2019 mit dem Abriss des alten Traktes II. Im Frühjahr 2021 soll an gleicher Stelle der neue Trakt II bezogen werden. Die Arbeiten liegen im Zeitplan: "Der Teileinsturz einer Plattendecke Ende Dezember 2019 sorgte zwar für Aufregung. Zu zeitlichen Verzögerungen kam es dadurch aber nicht", sagte er. 2022 soll die Baumaßnahme dann komplett abgeschlossen sein.

Digitalisierung

Buchen sei auf dem Weg zur "Smart-City" erklärte Burger und beleuchtete einige praktische Beispiele. So sei die Einführung eines digitalen Baum- und Flächenkatasters in Vorbereitung. Onlineterminvereinbarungen für das Bürgerbüro seien seit einigen Wochen möglich und würden auch gut nachgefragt. Ein weiteres Thema ist die elektronische Rechnung: "Aktuell gehen bei der Stadt etwa 20.000 bis 25.000 Papierrechnungen im Jahr ein", erklärte Burger. Künftig sollen alle Papierrechnungen eingescannt und elektronisch weiterverarbeitet werden. Auch die Schulen werden digitalisiert: Dafür werden aktuell rund 200 Kilometer Datenkabel verlegt. Bei der Parkraumüberwachung setzt die Stadt ebenfalls auf die moderne Technik: Parkplatzsensoren sollen den ruhenden Verkehr künftig besser überwachen. Seit Juli sind zwölf Sensoren im Probebetrieb.

Einwohnerstatistik

"Wir haben zum 30. November laut dem städtischen Melderegister 18.129 Einwohner", teilte Burger mit. Nach der Statistik des Landes seien es zum letzten Stichtag 30. Juni aber nur 17.802 Einwohner gewesen. "Diese Differenz müssen wir leider hinnehmen. Sie ist und bleibt ein Ärgernis, das uns auch finanziell schadet." Geändert werden könnte dies durch einen neuen Zensus, der eigentlich für 2021 anstand – pandemiebedingt wurde er aber verschoben.

Dank und Ausblick

Der Dank des Bürgermeisters galt allen, "die unsere Stadt gesellschaftlich tragen, indem sie sich engagiert für unser Gemeinwesen einsetzen". In den Dank schloss er auch alle Mitarbeiter der Stadt und der verbundenen Unternehmen, die Stadträte und die ehrenamtlichen Bürgermeisterstellvertreter mit ein. Trotz der aktuellen Krise "sollten wir unsere Zuversicht behalten – auch weil es Hoffnung gibt. Ausblickend erwähnte Burger die Teilnahme der Stadt am Pilotprojekt "Der ländliche Raum hat Zukunft". Als eine von sechs Kommunen landesweit wurde Buchen dafür ausgewählt. Seine abschließende Bekanntgabe bei der Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr erneut anzutreten wurde von den Stadträten mit Beifall gewürdigt.