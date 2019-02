Der Schweinberger Nils Eisenhauer verbringt elf Monate in Georgetown im Westen Malaysias. Der Gurney Drive der Stadt ist in der Dämmerung ein beliebtes touristisches Ziel. Foto: thinkstock

Hardheim-Schweinberg. (adb) Als Gegenpol zum auf Deutschland begrenzten Bundesfreiwilligendienst versteht sich der internationale Jugendfreiwilligendienst: Wer möchte, kann sich in fernen Ländern für das Gemeinwohl engagieren und dabei Erfahrungen sammeln. Für diesen Weg hat sich der 19-jährige Schweinberger Nils Eisenhauer entschieden.

"Schon als Realschüler war für mich klar, dass ich einen gänzlich anderen Teil dieser Welt zumindest kennenlernen möchte", erinnert er sich. Auch seine ehrenamtlichen Tätigkeiten im DLRG-Ortsverband Hardheim und im katholischen Gemeindeteam für Schweinberg ermutigten ihn dazu, vom unter jungen Leuten sehr beliebten "Work And Travel"-Programm abzukommen: "Ich möchte mich für soziale Dienste engagieren, um auch die eigene Situation im relativ sicheren, vom Wohlstand geprägten Deutschland hinterfragen zu können und dadurch vorgefertigte Denkweisen zu verändern, die man als Selbstverständlichkeit des Alltags definiert", fasst Nils Eisenhauer seine Motivation zusammen. Außerdem wollte er nach 13 Schuljahren "einfach mal etwas Neues und Unbekanntes sehen, das gewohnte Umfeld gegen eine neue Herausforderung eintauschen und dadurch herausfinden, wie andere Kulturen leben", fügt er an.

Fremde Länder und andere Kulturen sind wiederum die Spezialität der Organisation AFS (American Field Service): Ursprünglich 1914 zur Förderung freiwilliger Sanitätstransporte während des Ersten Weltkriegs gegründet, bietet sie heute Schüleraustauschprogramme und - was für Nils Eisenhauer den Ausschlag gab - Einsatzstellen für den internationalen Jugendfreiwilligendienst an. "Aus deren Liste von Einsatzstellen in verschiedenen Entwicklungs- und Schwellenländern erschien mir Malaysia als interessanteste Option", erklärt der 19-Jährige und räumt ein, "dass Südamerika aufgrund fehlender Spanischkenntnisse ausschied, während man in Asien mit Englisch gut durchkommt, was wiederum auch die frühere britische Kolonie Malaysia in mein Interesse rücken ließ".

Ende März durchlief er ein Auswahlseminar in Limburg an der Lahn, ehe wenig später die Zusage im Postkasten landete. "Mein Einsatzort stand allerdings nicht fest", berichtet Nils Eisenhauer und verweist auf sein "Bewerberprofil", das bei AFS analysiert werde: "Anhand meiner Angaben wurden mir Projekte angeboten, die zu mir passen könnten - ich wusste vorher nur, dass ich im Sozial- und Bildungssektor eingesetzt werde, der am besten mit meinen eigenen Vorstellungen und Ideen harmoniert." So ging es nach dem am Tauberbischofsheimer Wirtschaftsgymnasium abgelegten Abitur gleich am 26. Juli ins Flugzeug nach Südostasien - und zwar nach einem kurzen Besuch der Landeshauptstadt Kuala Lumpur direkt ins 1978 gegründete "Penang Cheshire Home", das Behinderten ermöglicht, ein unabhängiges Leben zu führen. Der Arbeitstag beginnt um 9 Uhr; Nils Eisenhauer unterstützt die Pflege der im Heim wohnhaften Menschen ("Residents") während der verschiedenen Angebote. Genutzt werden können beispielsweise ein Computerkurs oder Atemübungsstunden. "Mir gefällt es hier sehr gut", erklärt er aus der Ferne und gibt bekannt, seine Schüler in den vergangenen vier Wochen "gut kennengelernt" zu haben. Nebenher bemerkte er gleich eine Auswirkung der englischen Kolonialzeit: Jeweils drei Stunden nach dem Mittagessen wird eine weitere, mit Kaffee oder Kakao gereichte Mahlzeit serviert - die "Tea Time" lässt grüßen!

Bleibt eine Frage: Was erhofft man sich von einem solchen "Experiment"? Für Nils Eisenhauer, dessen Dokumente für Malaysia einen ganzen Leitz-Ordner füllen, ist die Sache klar: "Ich verspreche mir von den elf Monaten in Malaysia vor allem mehr Lebenserfahrung, die mir vielleicht auch im späteren Berufsleben differenziertere Blicke ermöglicht", lässt er wissen. "Ich habe bislang nur die westlichen Kulturen gesehen und erhoffe mir tiefe Eindrücke darüber, wie andere Kulturen leben, wie sie Probleme lösen und sich verständigen", fährt er fort. "So kann ich möglicherweise auch mein eigenes Handeln besser überdenken." Auch eine Verbesserung des englischen Grundwortschatzes und die damit verbundene Chance, andere Mentalitäten verstehen zu lernen, betrachtet der 19-Jährige für sich als "wünschenswert".

Info: Aktuelle Informationen finden sich unter blog.nils-eisenhauer.de im Internet.