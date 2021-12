Walldürn. (jam) Die Walldürner Firma Inox-Color hat zum 1. Dezember ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die gute Nachricht: "Es sind keine Entlassungen geplant, und die Auftragsbücher sind gut gefüllt", erklärt Rechtsanwalt Erion Metoja, der zum Sachwalter bestellt wurde. Ihm zufolge geht es bei dem Hauptverfahren lediglich darum, das Unternehmen "von gewissen falschen Investitionsentscheidungen der Vergangenheit zu befreien". Daher ist der Diplom-Kaufmann aus Lauda-Königshofen zuversichtlich, dass man den Walldürner Betrieb bald aus der Insolvenz entlassen könne: "Es handelt sich hier um das Musterbeispiel eines Eigenverwaltungsverfahrens."

"Von Investitionsentscheidungen der Vergangenheit befreien"

Inox-Color ist ein Spezialist für den rostfreien Werkstoff Edelstahl und bietet seit mehr als 35 Jahren vielfältige Lösungen in den Bereichen Architektur, Bauhandwerk, Industrie, Aufzugbau und Ladenbau an. Über 70 Mitarbeiter beschäftigen sich am Standort Walldürn mit der mechanischen, der elektrochemischen und der chemischen Behandlung von Edelstahl. "Deutschlandweit gibt es kein vergleichbares Unternehmen. Weltweit gesehen haben wir zwei oder vielleicht drei Wettbewerber", hatte Betriebsleiter Klaus Dittrich im Sommer 2018 betont. Damals zeigte sich Bürgermeister Markus Günther bei einem Vorortbesuch von der weltweiten Kundenreichweite des "Hidden Champions" angetan: "Es ist schön zu sehen, dass es mittelständische Unternehmen in Walldürn gibt, die in Branche und Kundensegment weltbekannt sind für ihre Qualität und hohen Ansprüche."