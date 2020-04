Bödigheim. (mami) "Ich habe eigentlich sehr viele soziale Kontakte, deshalb ist die aktuelle Situation für mich sehr schwer", sagt Jessica Dieterich aus Bödigheim. Sie und ihr Mann André wurden positiv auf das neue Coronavirus getestet und befinden sich seitdem mit ihrer Tochter in häuslicher Quarantäne (die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete). Dabei mussten sie bereits einige Hürden bewältigen, besonders der fehlende soziale Kontakt nach außen war nicht immer leicht zu ertragen. Doch die junge Familie erlebte auch positive Momente wie etwa einen Geburtstag, den es zu feiern gab.

André, der bei der Bundeswehr arbeitet, wurde mittlerweile erneut getestet. Da er Heuschnupfen hat, wollte sein Arbeitgeber auf Nummer sicher gehen. Das Ergebnis: negativ. Er hat somit das Coronavirus überstanden und dürfte eigentlich seit Samstag wieder das Haus und das Grundstück verlassen. "Aus Solidarität gegenüber mir und unserer Tochter wartet er aber sozusagen noch auf uns und bleibt so lange auch noch zu Hause", erklärt seine Frau.

Das Leben in Quarantäne sei gar nicht so einfach, wie man es sich womöglich vorstellen mag. "Wir dürfen nicht einkaufen gehen, außerdem haben wir einen Hund, mit dem wir nicht mehr Gassi gehen können", berichtet Jessica. Den Hund habe ein Freund ihres Mannes immer mittags zu einer großen Runde abgeholt, den restlichen Auslauf gab es dann im Garten. Die Einkäufe erledigten eine Freundin und ein Freund von Jessica, sogar die Klassenlehrerin der neunjährigen Tochter Nele übernahm einmal den Einkauf. "Dafür waren wir natürlich sehr dankbar", so die Mutter.

Die restliche Zeit, die die Familie gezwungenermaßen daheim verbrachte, hat sie für einige Arbeiten genutzt, die "schon eine ganze Weile anstehen, zu denen man aber sonst nicht kommt". So wurden zum Beispiel Kleidung aussortiert, der obligatorische Frühjahrsputz erledigt und eine Wand im Haus gestrichen. "Ansonsten", erklärt Jessica, "haben wir viel mit unserer Tochter gespielt und mit ihr ihre Schulaufgaben gemacht, von denen sie einige für die schulfreie Zeit bekommen hat."

Die Zeit zu nutzen, auch wenn man sich nur im Haus oder auf dem eigenen Grundstück bewegen darf, das sei nicht das größte Problem, sagen die Dieterichs. "Die komplette Zeit so gut wie ohne persönliche, soziale Kontakte – das macht einem irgendwann allerdings schon zu schaffen."

Zu Beginn, wenn sich die Symptome bemerkbar machen, sei es "halb so wild", sagt die 39 Jahre alte Mutter. "Das ist vergleichbar mit einer normalen Grippe: Man fühlt sich nicht besonders gut, schläft viel oder ruht sich auf der Couch aus. Wenn die Symptome dann aber nachlassen, dann will man wieder aktiv werden und etwas machen." Aber das gehe dann eben nicht – und wenn, dann nur sehr eingeschränkt. "Irgendwann wird man unruhig und man fühlt sich wie eingesperrt. Da wurde ich auch schon mal schlecht gelaunt und traurig", berichtet sie.

Um den Kontakt zu Freunden und Familie nicht ganz zu verlieren, habe sie selbst "sehr viel telefoniert". Aber auch ihr Mann "hat sogar seine Kumpels angerufen. Ich glaube, so viel wie in diesen zwei Wochen hat er die letzten zwölf Jahre nicht telefoniert", sagt Jessica mit einem Lachen. Auch ihre Tochter griff in der Quarantäne-Zeit zum Telefonhörer: Sie habe bei ihrer Freundin angerufen, um ihr zu sagen, dass sie sie vermisse.

Aber trotz der Quarantäne gab es für die junge Familie auch schöne Momente wie etwa Jessicas Geburtstag, den sie am Dienstag feierte. "Ich habe so viele Anrufe und Nachrichten bekommen wie noch nie", sagt sie. "Das hat in dem Moment dann schon gut getan, auch wenn keiner persönlich da sein konnte, um zu feiern. Das Gefühl, dass in diesem Moment so viele an einen denken, das war wirklich schön." Neben den vielen Glückwünschen kamen sogar Geschenke per Blumendienst geliefert.

Etwas ganz Besonderes haben sich zwei ihrer Freunde einfallen lassen, die "unabhängig voneinander die gleiche Idee hatten". Jeder kam für sich im Laufe des Tages vorbei und legte jeweils sein Geschenk auf die Gartenmauer. Beide warteten anschließend auf der gegenüberliegenden Straßenseite, bis Jessica das Geschenk abholte. "Dann ‚feierte‘ ich jeweils mit ihnen quasi in einer ganz kleinen Runde über die Gartenmauer und die Straße hinweg. Dieser Überraschungsbesuch war wirklich super", freut sie sich über das gelungene Geburtstagsgeschenk. "Auch mit 39 Jahren ist so ein Geburtstag noch aufregend", sagt sie. Und den wird sie vermutlich nicht so schnell vergessen ...