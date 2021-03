Buchen. (rüb) "Ich bin sehr froh und dankbar", sagt die ältere Dame, als sie aus dem Impfraum kommt. Wie sie wurden am Samstag 28 weitere Besucher und rund 20 Mitarbeiter der Seniorentagespflege des Pflegedienstes "Hand in Hand" in Buchen durch ein mobiles Team des Zentralen Impfzentrums in Heidelberg gegen das Coronavirus geimpft. Nachdem im Neckar-Odenwald-Kreis bislang nur in Pflegeheimen und im Kreisimpfzentrum in Mosbach geimpft wurde, sind nun auch die Tagespflegeeinrichtungen in der Region an der Reihe.

Der Leiter der Tagespflege bei "Hand in Hand", Michael Heilig, zeigt sich im Gespräch mit der RNZ zufrieden und erleichtert, dass es mit einem Impftermin geklappt hat – "nach vielen Widerständen", wie er berichtet. Denn Tagespflegeeinrichtungen standen zunächst nicht auf der Impfliste: Die Impfverordnung des Bundes sah Schutzimpfungen mit höchster Priorität nur für Personen in stationären Pflegeeinrichtungen vor. Nachdem nun die Impfung in den Heimen erfreulicherweise vor dem Abschluss steht, hat sich nun die Tür auch für andere Einrichtungen geöffnet.

Jacqueline Krauskopf vom Team der Tagespflege bei „Hand in Hand“ bekommt die Impfung. Foto: R. Busch

Die Tagespflege von "Hand in Hand" wird insgesamt von 60 Senioren aus der gesamten Region – von Schefflenz bis Hardheim – besucht, erklärt Michael Heilig. Durchschnittlich werden etwa 20 Gäste am Tag gezählt. Um ihnen und den Angehörigen den Kampf um einen Impftermin und die Fahrt nach Mosbach zu ersparen, haben sich die Verantwortlichen von Anfang an für eine Impfung vor Ort starkgemacht. Mit Erfolg. "Es ist eine Erleichterung für unsere Gäste und ihre Angehörigen, und es ist viel angenehmer für sie, dass sie in ihrem gewohnten Umfeld geimpft werden", sagt Heilig.

Um 10.30 Uhr begann das sechsköpfige Impfteam aus Heidelberg bei "Hand in Hand" mit der Arbeit. Erst ein kurzes Aufklärungsgespräch durch den Arzt, dann die eigentliche Impfung und anschließend für 15 Minuten in den Beobachtungsraum, um für mögliche Impfreaktionen gewappnet zu sein: Innerhalb von gut zwei Stunden bekamen die 29 angemeldeten Gäste und rund 20 Mitarbeiter der Tagespflege den Biontech-Impfstoff gespritzt. "Es ist alles perfekt organisiert, und es läuft reibungslos ab!" Mit diesen Worten zollte das mobile Impfteam Eva Oktay und ihrem Team von "Hand in Hand" ein großes Lob. Die perfekte Vorbereitung und die gute Organisation haben sich gelohnt.

In rund drei Wochen geht es weiter: Dann bekommen die am Samstag Geimpften ihre zweite Dosis.