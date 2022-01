Weitestgehend besetzt hat man beim Autohaus Gramling (unsere Aufnahme) die Auszubildendenstellen für den kommenden Herbst. So gut sieht es in Sachen Nachwuchs und Fachkräfte aber nicht in allen Betrieben in der Region aus. Im RNZ-Gespräch äußert sich IHK-Geschäftsführer Dr. Andreas Hildenbrand durchaus besorgt zum Thema Ausbildung/Fachkräftemangel. Archivfoto: RNZ

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Das neue Jahr ist erst ein paar Tage alt, das alte noch präsent und mitunter nachwirkend. Wie in vielen Kommunen und Unternehmen zieht man auch bei der Industrie- und Handelskammer zu Beginn eines neuen Arbeitsjahrs eine Bilanz, blickt auf das, was zuletzt bewegt und beschäftigt hat – und einem womöglich auch weiter auf Trab hält. Im RNZ-Gespräch erklärt Dr. Andreas Hildenbrand, Geschäftsführer der IHK in Mosbach, welche Themen ihn und sein Team begleiteten und begleiten.

Herr Dr. Hildenbrand, das – abermals von Corona geprägte – Jahr 2021 ist gerade zu Ende gegangen. Lassen Sie uns zunächst den Blick zurück werfen. Womit haben Sie sich als Geschäftsführer der IHK Rhein-Neckar am Standort Mosbach 2021 besonders beschäftigt?

Das Stichwort Corona passt! Ich hatte es insbesondere mit zwei Herausforderungen zu tun: zum einen die negativen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern, zum anderen die Bewerbungen für die Leader-Programme. Und Corona wirkte sich übrigens auch auf die Fachkräftesicherung massiv aus.

Will im neuen Jahr mehr Zuversicht vermitteln und weiter helfen, die Folgen der Pandemie für Wirtschaft und Menschen zu mildern: IHK-Geschäftsführer Dr. Andreas Hildenbrand. Foto: privat

Von welchen negativen wirtschaftlichen Folgen sprechen Sie da konkret? Hätten Sie ein Beispiel für uns?

Denken Sie beispielsweise an die ganzen ausgefallenen Märkte, Messen, Feste und Veranstaltungen. Zu den großen finanziellen Belastungen für Unternehmen dieser Branchen zählen laufende Kredite. Mit dem "Tilgungszuschuss Corona" gibt es in Baden-Württemberg ein Unterstützungsprogramm für diese Branchen, das von der L-Bank und den IHKs bearbeitet wird. Zehn Personen bei uns im Haus bearbeiten diese Anträge und beantworten Fragen dazu. Diese Aufgabe müssen zusätzlich zur regulären Arbeit erledigt werden.

Gutes Stichwort: Ist die reguläre Arbeit – ähnlich wie bei den Betrieben, die sie unterstützen – denn durch Corona nicht ein gutes Stück anders geworden?

Ja, sogar sehr. Kurz gesagt: erst weniger Präsenztermine, dann viel mehr Video-Konferenzen, dann wieder mehr Präsenztermine und jetzt wieder mehr Video-Konferenzen. Das hatte zwei Effekte. Sieht man sich zu lange nur online, lebt man sich stückweise auseinander. Da war der Sommer sehr hilfreich mit wieder echten Treffen. Gleichzeitig wurden viele Video-Konferenzen kurzfristig in Präsenz getauscht. Dann hatte man wieder Anfahrt und Abfahrt, sodass der Spätsommer gut gefüllt war.

Sie nannten die Unterstützungsprogramme. Da gibt es ja durchaus verschiedene Hilfen. Wie hilfreich sind die tatsächlich? Und sind nicht bei allen Bemühungen schon einige auf der (inzwischen langen) Strecke geblieben?

Es gibt tatsächlich sehr unterschiedliche Unterstützungsprogramme: Neben Zuschüssen von Bund und Land gibt es andere Hilfen wie Kreditprogramme oder Beratungsdienstleistungen. Ordentlich zu funktionieren scheinen die Bundesprogramme der Überbrückungshilfen I bis IV. Allerdings sind auch hier viele Unternehmen durchs Raster gefallen – abhängig vom Geschäftsmodell. Das erste Land-Bundes-Programm der Soforthilfe Corona war sehr schnell gestrickt und hat jetzt im Nachhinein auch für Frust gesorgt. Das verstehe ich gut.

Wie schätzen Sie die Situation der Betriebe/Unternehmen in der Region, also Ihrem Gebiet, ein? Welche Branchen sind besonders betroffen, gefährdet, welche stabil oder vielleicht sogar gestärkt?

In den besonders stark von den Maßnahmen der Corona-Bekämpfung betroffenen Branchen wie Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie sowie Tourismus und Veranstaltungen sieht es nicht gut aus. Durch die gesunkenen Umsätze musste Personal in Kurzarbeit geschickt werden. Deshalb haben im Laufe der Pandemie immer mehr Mitarbeiter diese Branchen verlassen. Jetzt herrscht dort Personalmangel. Das heißt, wäre die Pandemie jetzt vorbei, könnte der Geschäftsbetrieb nicht mehr hochgefahren werden, weil dafür das Personal fehlt. Allerdings leiden die anderen Branchen, auch die Industrie, ebenfalls unter Fachkräftemangel. Es ist mittlerweile ein branchenübergreifendes Phänomen.

OB Jann berichtete jüngst von Gewerbesteuereinnahmen, die über den Erwartungen lagen. Da kann es doch der Wirtschaft gar nicht so schlecht gehen, möchte man schließen …

Wir freuen uns gemeinsam mit der Stadt Mosbach, dass die Gewerbesteuereinnahmen weiterhin hoch sind. In der Tat gibt es noch lukrative Branchen. Teile der Industrie verdienen weiter gut. Das gilt auch für die IT-Branche. Es ist schön, dass wir hier so erfolgreiche Unternehmen haben, die auch in diesen schwierigen Zeiten zur Finanzierung der öffentlichen Ausgaben maßgeblich beitragen können. Tatsächlich langt die Stadt Mosbach auch ordentlich hin. Der Gewerbesteuerhebesatz ist bereits relativ hoch.

Ein besonderes Augenmerk liegt in Mosbach (zu Recht) auf der Innenstadt und dem dort angesiedelten Einzelhandel? Wie kann die IHK, wie können Sie da unterstützend aktiv werden? Auch mit Blick auf die nicht-pandemischen Herausforderungen, die es ja auch noch gibt...

Ich bin sehr froh, dass wir hier eine tolle Innenstadt mit aktiven Akteuren haben. Gleichzeitig leiden die Innenstädte unter Corona besonders. Durch die restriktiven Vorgaben hat insbesondere der Online-Handel profitiert. Diesen verlorenen Umsatz nach Corona wieder in die Innenstädte zurückzuholen, ist die Herausforderung. Mit unserem gemeinsamen "Arbeitskreis Innenstadt" – Stadt, IHK und Gewerbevereinigungen – und unserer gemeinsamen Veranstaltungsreihe "Handel(n) für die Stadt" sehen wir uns gut gerüstet.

2021 waren für Sie auch die Entwicklungen am Inputt bzw. die Bemühungen um den Erhalt der beliebten Freizeiteinrichtung ein großes Thema. Die Saison konnte gerettet werden. Wie sieht es für 2022 aus?

Dass wir gemeinsam den Spielbetrieb für 2021 kurzfristig sichern konnten, war klasse. Dafür möchte ich der Johannes Diakonie und der Stadt ausdrücklich danken. Und natürlich Thomas Kohlhepp vom Farmer‘s, der kurzfristig eingesprungen ist. Jetzt ist die Stadt am Zug, um die Weichen für 2022 zu stellen.

Sie haben bereits das Thema Fachkräfte angesprochen. Wie groß sind die Herausforderungen hier? Und was kann die IHK tun, um die Situation zu verbessern?

Die Situation ist angespannt. Nur dann, wenn auch künftig ausreichend Fachkräfte da sind, können gute Erträge und natürlich auch Gewerbesteuereinnahmen erzielt werden. Deshalb geben wir Vollgas mit unserer Initiative Fachkräftesicherung. Hier geht es derzeit besonders um junge Menschen, die nach der Schule noch nicht den Weg in eine Ausbildung gefunden haben. Ende September 2019 hatten rund 500 junge Menschen eine IHK-Ausbildung im Neckar-Odenwald-Kreis begonnen. Dann schlug Corona zu: Sowohl 2020 als auch 2021 haben jeweils nur rund 400 neue Auszubildende begonnen, also 20 Prozent weniger im Vergleich zu 2019. Wo sind diese Jugendlichen? Wir wissen es nicht. An Hochschulen jedenfalls nicht. Ein kleiner Teil wird in weiterführenden Schulen sein. Und der Großteil ist woanders. Das heißt, wir haben freie Ausbildungsplätze einerseits und nicht beschäftigte Jugendliche anderseits. Wir müssen diese jungen Menschen abholen, so schnell wie möglich.

Mit dem Blick auf 2022: Was werden die großen Themen für die IHK und für Sie in der Region sein?

Ganz klar: Wir müssen weiter die negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abmildern und das Leader-Bewerbungsverfahren erfolgreich hinter uns bringen. Da wir mit zwei tollen Auftaktveranstaltungen und zahlreichen Workshops in das Bewerbungsverfahren gestartet sind, liegen wir derzeit gut. Können wir uns im landesweiten Wettbewerb wieder durchsetzen, werden wieder mehrere Millionen Euro an EU-Mitteln und Landesmitteln zu uns fließen. Landesweit reden wir über 70 Millionen Euro.

Ins neue Jahr starten ja viele Menschen nach wie vor mit guten Vorsätzen. Hatten/Haben Sie auch welche?

Vor Corona habe ich immer wieder den folgenden Satz gehört: "Das schaffen wir mit Leichtigkeit!" Und das sogar dann, wenn die Aufgaben schwierig gewesen sind. Diese Zuversicht scheint verloren gegangen zu sein. Ich habe mir deshalb vorgenommen, selbst zuversichtlicher zu sein und dies auch auszustrahlen in der Hoffnung, dass es ansteckend wirkt.