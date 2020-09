„Handball lebt von der Atmosphäre in der Halle“, sagt TV-Abteilungsleiter Manfred Dörr. So dicht gedrängt wie in Vorjahren können Fans ihre Lieblingsspieler zwar nicht anfeuern, aber immerhin hat der Verein mit seinem Hygienekonzept Geisterspiele abgewendet. Foto: Klaus Narloch