Hornbach/Rippberg. (hape) Ein weiterer Höhepunkt war am Sonntag nach dem Festgottesdienst zur 100-jährigen Grundsteinlegung der Sankt Valentin-Kirche die Übergabe des mobilen fahrbaren Holzbackofens auf dem FSC-Sportplatz in Hornbach an die Vereine, Organisationen und Bürger beider Ortsteile.

Die Bürgerschaft der Walldürner Ortsteile Rippberg und Hornbach sowie die Vertreter der örtlichen Vereine hatten bei der Ortsverwaltung den Wunsch geäußert, für die Öffentlichkeit ein Grundstück zur Errichtung eines Backhauses zur Verfügung zu stellen. Die Anregung wurde im Ortschaftsrat intensiv beraten und grundsätzlich befürwortet.

Im Zuge der Diskussion kam man jedoch zu der Erkenntnis, dass für die örtlichen Bedürfnisse die Anschaffung eines mobilen, fahrbaren Holzbackofens eher geeignet sei. Der Holzbackofen könne somit flexibel in beiden Ortschaften eingesetzt werden und von verschiedenen Gruppierungen oder Vereinen genutzt werden.

Eine ehrenamtliche Interessengruppe hat mittlerweile auch Vorschläge für Nutzungskonzepte erarbeitet. Neben den örtlichen Vereinsnutzungen soll der mobile, fahrbare Holzbackofen unter anderem auch der Grundschule und dem Kindergarten für pädagogische Zwecke zur Verfügung stehen. Kinder können bereits im Vor- und Grundschulalter zur Verwendung heimischer Produkte erzogen werden. Mit den beiden Institutionen wird bereits seit längerer Zeit insbesondere im Bereich des Natur- und Umweltschutzes erfolgreich zusammengearbeitet.

Die beiden Bürgerhäuser in Rippberg und Hornbach sowie die örtlichen Sportheime und Gemeinschaftsräume bieten hervorragende Voraussetzungen für die Vorbereitungsmaßnahmen wie sie zum Beispiel für das Brotbacken notwendig sind. An allen Objekten ist ausreichend Platz für die Aufstellung des mobilen, fahrbaren Holzbackofens vorhanden. Durch den Einsatz eines fahrbaren Holzbackofens soll unter anderem auch die Grundversorgung in den beiden Ortsteilen in Bezug auf Backwaren sichergestellt werden. Verschiedene örtliche Gruppen haben bereits ihre wöchentlichen Backtage festgelegt.

Bevor Leader-Aktionsgruppen-Vorsitzender Alfred Beetz die offizielle Übergabe vornahm, ging er nochmals auf die Besonderheiten zum Projekt "Mobiler Holzbackofen" ein. Der fahrbare Holzbackofen kann überall eingesetzt werden und hat hierdurch einen großen Vorteil gegenüber einem Backhaus. In dem mobilen, fahrbaren Holzbackofen kann alles, was das Herz begehrt, gebacken werden.

Das Projektvorhaben findet im Regionalen Entwicklungskonzept der Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken zum Handlungsfeld 3 "Lebenswerte Dörfer durch Innenentwicklung" Platz. Durch den mobilen Backofen wird ein für die lokale Lebensqualität dienlicher Ort gestärkt und weiter ausgebaut. Auch der Bezug zum Handlungsfeld 4 "Bürger für Bürger – Engagement für kulturelle und neue soziale Angebote" wird durch diese Maßnahme hergestellt. Ehrenamtliche Tätigkeiten der örtlichen Vereine und Gruppen werden gestärkt.

Im Anschluss überreichte Leader-Vorsitzender Alfred Beetz das offizielle Leader-Emblem an Ortsvorsteher Wolfgang Stich.

Schon vor und während der offiziellen Übergabe haben Mitglieder der örtlichen Vereine Pizza und Flammkuchen für alle gebacken. Der Erlös hieraus geht an die Flutkatastrophenopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Dieses Programm wurde von den Jagdhornbläsern der Kreisjägervereinigung Buchen mitgestaltet.