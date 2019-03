Hardheim. (zeg) Stimmungsvoll fastnachtlich dekoriert präsentierte sich am Samstagabend der kleine Saal im Obergeschoss der Erftalhalle beim bestens besuchten Ordensfest der FG "Hordemer Wölf". Unter den zahlreichen Besuchern war auch Ehrenmitglied Bernd Spatz. Der von Lena Gärtner einfallsreich kreierte Jahresorden thematisiert die Auseinandersetzung um den geplanten Windpark "Kornberg" und die Problematik im Zusammenhang mit den zahlreichen schon gebauten Anlagen rund um die Gemeinde.

Vorsitzender Michael Grimm und Präsident Daniel Weber begrüßten die Gäste. Das Programm stand ganz im Zeichen der Vorstellung des neuen Jahresordens durch Lena Gärtner. Sie nämlich hatte diesen in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Präsidenten kreiert. Ihr bot sich denn auch die Gelegenheit, den Orden in all seinen Details zu erläutern und zu verdeutlichen, wie die Narren das Thema "Windkraft" aus ihrem Blickwinkel sehen. Der alljährliche Orden der FG "Hordemer Wölf sei, so Lena Gärtner, wie ein Beitrag für eine andere Art von Geschichtsbuch zu sehen, in dem wesentliche Ereignisse des Hardheimer Lebens aus Sicht der Narren festgehalten werden.

Der neue Jahresorden nimmt sich des Themas "Windkraft in und um Hardheim" an und porträtiert dieses in anschaulicher Weise. So bezieht sich der Orden nicht nur auf die geplanten Windräder auf dem Kornberg und die damit verbundene öffentliche Diskussion. Vielmehr soll auch die Tatsache verdeutlicht werden, dass man Hardheim - je nach Blickwinkel - von Windrädern auf der Gemarkung anderer Ortschaften eingekreist sieht.

Dies werde dem Betrachter vor allem bewusst gemacht und vor Augen geführt, wenn er die Perspektive von oberhalb der Flüchtlingsunterkunft am Triebweg einnimmt, verdeutlichte Lena Gärtner.

So steht ein grüner Hügel im Mittelpunkt des runden Ordens. Dieser soll den Hockenberg symbolisieren, an dessen Fuß die Rakete als Hardheimer Wahrzeichen steht. Dahinter befinden sich die beiden großen in diesem Jahr errichteten Windkraftanlagen auf Pülfringer Gemarkung. Im Hintergrund stehen drei kleine Windräder, die für die vielen Anlagen stehen, die rund um Hardheim herum zu sehen sind, etwa Richtung Standortübungsplatz oder Richtung Erfeld und Gerichtstetten.

Auf der äußerst rechten Seite ist ein Vogel abgebildet. Dieser symbolisiert einen Rotmilan und die durch diesen verursachten Dissonanzen im Genehmigungsverfahren der Windkraftanlagen am "Kornberg".

Der Spruch auf dem Orden lautet daher: "Auch wenn sie nicht ins Panorama passen, bringt Windkraft Geld in klamme Kassen?!", wobei Frage- und Ausrufezeichen durchaus verdeutlichen, dass der zweite Satz sich auf unterschiedliche Weise lesen lässt. Die beiden Satzzeichen am Ende sollen unterstreichen, dass der Orden weder Partei für noch gegen die Windkraftanlagen ergreift. Vielmehr will er zum Nachdenken anregen und die unterschiedlichen Facetten und Betrachtungsweisen wie z. B. zu möglichen Einnahmen für die Kommune, Zerstörung des Landschaftsbildes, Eingriff in die Natur sowie Strom aus Windkraft im Gegensatz zu Atom- oder Kohlestrom beleuchten.

Die Aktiven bedachten Lena Gärtner für den von ihr kreierten, an diesem Abend vorgestellten und erläuterten Orden mit reichem Beifall und zollten damit gebührende Anerkennung, die ihr auch vom Präsidenten verbal zuteilwurde.

Im Anschluss daran ging der Orden an die "Spitzen" der FG "Hordemer Wölf" und aus bestimmtem Anlass auch schon an einige FG-Aktive.

Den Abend mit den vielen Aktiven nutzten Vorsitzender und Präsident zudem zur Einstimmung auf die bevorstehende kurze Kampagne und zum Appell zu engagierter Mitarbeit sowie zur Einladung zur Beteiligung an der Eröffnungssitzung des Narrenrings. Bei dieser werden nämlich auch die seit Jahren mit ihren spektakulären Auftritten imponierenden "Erftalhüpfer" und die inzwischen mitreißenden "Goldstücke" der "Hordemer Wölf" zu sehen sein.