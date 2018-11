Forstarbeiter melden immer wieder Spaziergänger und andere Waldbesucher, die Absperrungen ignorieren und sich so leichtfertig in Lebensgefahr bringen. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (rnz) Mit der kälteren Jahreszeit beginnt die im Herbst und Winter liegende Hauptsaison in der Holzernte. "Für den Bereich Walldürn geht der Laubeinschlag in etwa einer Woche los", sagt Forstbetriebsleiter Jörg Puchta. Für die Fällungsarbeiten müssen die Forstarbeiter in dieser Zeit vermehrt Waldwege sperren.

"Leider missachten Jogger, Walker, Radfahrer und andere Waldbesucher immer wieder die Absperrungen", erklärt die Leiterin des Kreisforstamts Main-Tauber-Kreis, Dagmar Wulfes, die damit für alle Forstverantwortlichen spricht. Sie appelliert eindringlich an die Waldbesucher, gesperrte Bereiche nicht zu betreten.

"Da werden Sperrbänder und Sperrtafeln einfach ignoriert und Arbeitsbereiche, in denen Fällungsarbeiten im Gange sind, betreten. Ein derartiges Verhalten bringt alle Beteiligten in akute Lebensgefahr", sagt Wulfes - zum Beispiel auch Waldarbeiter, die Verletzten zu Hilfe eilen und sich dadurch selbst gefährden. Die Arbeitsorte der Waldarbeiter ändern sich sehr schnell. Gewohnte Spazierwege oder Joggingstrecken können so kurzfristig blockiert sein, sind jedoch in der Regel nach kurzer Zeit auch wieder begehbar.

Für die Waldarbeiter ist die Fläche im teilweise dichten Unterholz oft nicht gänzlich einsehbar. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass die von ihnen angebrachten Sperrungen beachtet werden. Waldbesucher, die dies nicht tun, verstoßen nicht nur gegen das Landeswaldgesetz, sondern handeln vor allem grob unverantwortlich.