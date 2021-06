Höpfingen/Walldürn. (adb) Entgegen des Schmähausdrucks "Badisch Sibirien" ist der fränkische Odenwald durchaus sehenswert und für Touristen interessant. Das unterstreicht ein knapp vierminütiger Beitrag, den ein Filmteam der SWR-"Landesschau" am Donnerstag mit Moderator Thomas Miltner an gleich drei Orten um Höpfingen und Walldürn drehte – ausgestrahlt wird er am heutigen Freitag.

Der Kontakt ergab sich über Monika Frisch aus Waldstetten. Die heimatkundlich so interessierte wie versierte Geoparkvorortführerin hatte bereits im vergangenen Jahr mit Thomas Miltner zusammen gearbeitet: Seinerzeit war ein Kurzfilm über den Limespfad entstanden. "Dieser Film stieß auf zahlreiche Nachfragen und kam beim Publikum hervorragend an", blickt Miltner anerkennend zurück.

Dem dreiköpfigen Filmteam des SWR gehörten neben Moderator Thomas Miltner (r.) Kameramann Andreas Nohe (l.) und Tontechniker Rainer Saam an. Foto: Adrian Brosch

Den Kontakt zu Monika Frisch hielt er weiterhin. "Für den Odenwald bin ich schließlich immer offen", erklärte der Heidelberger, der einem größeren Zuschauerkreis aus dem "Landesschau-Wetterteam" bekannt ist und sich scherzhaft als "SWR-Odenwaldbeauftragten" bezeichnet. Die Region kennt er gut – nicht nur beruflich, sondern dank Verwandtschaft in Mudau. "Land und Leute liegen mir hier einfach." Deshalb fragte er bei Monika Frisch kurzerhand für eine erneute "Koproduktion" an, die wiederum für die Rubrik "Tipp" geplant ist. Diese Reihe präsentiert innerhalb des "Landesschau"-Sendefensters sehenswerte und einfach erreichbare Ziele für Reisen oder spontane Kurztrips und versteht sich als Einladung zum Entdecken des Südwestens. "Gerade Wandern liegt derzeit sowieso im Trend – und das kann man im Odenwald einfach", betont Miltner.

Gefilmt wurde bereits in den Morgenstunden. Die erste "Klappe" fiel dabei am Walldürner Römerbad, das in den Jahren 1972 und 1973 vollständig ausgegraben worden war. Während Monika Frisch auf packende und lebhafte Weise die Geschichte der Einrichtung, die in ihrer ursprünglichen Größe leicht nachvollziehbar ist, nacherzählte, hielten Kameramann Andreas Nohe und Tontechniker Rainer Saam alles in Wort und Bild fest. Luftaufnahmen mit der Drohne erstellte Achim Marx. Der hohe technische Aufwand wurde betrieben, um dem "Landesschau"-Publikum ein ansprechendes Programm zu bieten. Wie Thomas Miltner informiert, "zeigt die Totale ein schöneres Bild des Ganzen".

Um auf die ebenso kulinarisch erlebbare Kultur des rätisch-obergermanischen Limes hinzuweisen, lockte danach ein "original römisches Frühstück", zu dem Monika Frisch den mit Honig versetzten Römerwein Mulsum servierte. Schließlich ist der fränkische Odenwald geschichtlich eng mit den Römern verbunden. Das Frühstück verstand sich in gewisser Weise als "Dankeschön" für die rund 20 überwiegend aus Höpfingen stammenden "Komparsen", die Herbert Häfner – im Höpfinger Heimatverein engagiert – noch am Donnerstag per "Telefonlawine" rekrutiert hatte. Schließlich musste alles Schlag auf Schlag gehen: "Ich hatte selbst erst 24 Stunden vor dem eigentlichen Dreh den Termin und die Eckdaten genannt bekommen", erklärt Monika Frisch.

Frisch gestärkt wandte sich der Tross dem nächsten Drehort zu – und zwar dem Schlempertshof mit seiner Friedenskapelle und dem Flugplatzwanderweg. Dort erinnerte Monika Frisch an die besondere Bewandtnis der Kapelle: Wo heute regelmäßig Gottesdienste gefeiert werden, probierte man im Zweiten Weltkrieg Gasmasken aus. Das zuletzt 2003 renovierte Gebäude wurde unmittelbar nach dem Kriegsende zu einer Kapelle umgebaut.

Als interessant erwies sich ebenso der Flugplatzwanderweg: Aufgrund des Versailler Vertrags wurde der ab 1936 bestehende Flugplatz zunächst als Bauernhof getarnt und später aufgrund der Eisenbahnanbindung des Schlempertshofs als Luftmunitionsanstalt genutzt. Zwei Jahre lang habe man in der Folge nach den Fundamentresten gesucht, die nun besichtigt werden können. Zu den sichtbaren Hinterlassenschaften des Areals gehören vier mitten im Wald liegende Bunker für technische Gerätschaften und Munition.

Nachmittags besuchte man noch das Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf mit Bauerngarten, um Einblicke in die Fertigung klassischer Klotzbeuten für die Bienenhaltung zu gewähren. Angesichts dieser interessanten Mischung dreier lokaler Aushängeschilder waren alle zufrieden – auch der SWR-Zuschauer dürfte es am heutigen Abend sein: Immerhin wurden drei verschiedene Bereiche lokaler Geschichte beleuchtet. Die eigentliche Arbeit aber beginnt erst im Studio, wo die einzelnen Sequenzen zu einem rund vierminütigen Beitrag geschnitten werden. Laut Thomas Miltner ist das "für TV-Verhältnisse recht lang". Man darf also gespannt sein.

Info: Der Beitrag wird am Freitag in der Landesschau (18.45 Uhr, SWR BW Fernsehen) ausgestrahlt.