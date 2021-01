Höpfingen. (jam) Das Geras-Seniorenheim in Höpfingen machte vor drei Wochen den Anfang beim Impfen. Nun gab es am Montag bereits die zweite Dosis. "Damit haben Bewohner sowie Mitarbeiter beide Immunisierungen erhalten und man kann zeitnah von einem sehr hohen Schutz gegen das Coronavirus ausgehen", teilt Jan Egenberger, der Pressesprecher des Landratsamts, mit.

Den vollen Schutz vor einer Erkrankung mit Covid-19 genießen die Geimpften laut den Daten aus der klinischen Prüfung des Impfstoffs sieben Tage nach der Zweitimpfung. Ab diesem Zeitpunkt ist die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Virus zu infizieren, bei Geimpften um 95 Prozent geringer als bei Ungeimpften. Was das genau bedeutet, erklärt das Bundesgesundheitsministerium: "Eine gegen Covid-19 geimpfte Person wird nach einem Kontakt mit Sars-CoV-2 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erkranken." Die Erleichterung im Höpfinger Pflegeheim ist also nun dementsprechend groß. "Ich freue mich schon, wenn die Woche vorbei ist und ich weiß, dass die Mehrheit einen guten Schutz hat", sagt Janina Baier, die Leiterin der Geras-Seniorenpflege in Höpfingen.

Trotzdem ändert sich für Bewohner und Besucher der Pflegeeinrichtung erst einmal nichts. Es bleibt auch nach der zweiten Impfung bei der Regel, dass jeweils nur eine Person mit FFP2-Maske und einem negativen Corona-Test zu Besuch kommen darf. "Noch ist nicht jeder geimpft", begründet Janina Baier, warum die Heimleitung weiterhin Vorsicht walten lässt. Wie lange sie die Maßnahmen noch aufrechterhalten muss, kann sie nicht abschätzen: "Wir wissen einfach nicht, was die Zukunft bringt."

Was der Tag der Zweitimpfung bringen sollte, war in der Höpfinger Seniorenpflege dagegen bereits bekannt. Denn am Schema, nach dem das mobile Impfteam aus dem Zentralen Impfzentrum in Heidelberg vorgeht, hat sich gegenüber dem Start der Impfkampagne Ende Dezember nichts geändert. "Es war der gleiche Ablauf – erst die Aufklärung, dann wurde geimpft", berichtet Einrichtungsleiterin Janina Baier.

"Abgesehen von drei Bewohnern, die sich aktuell im Krankenhaus befinden, konnten am Montag alle Mitarbeiter und Bewohner die Zweitimpfung empfangen", so Baier gegenüber der RNZ. Diese Krankenhausaufenthalte – das betont die Heimleiterin – haben weder etwas mit Corona noch mit der Erstimpfung zu tun. Generell habe es nach der ersten Impfung nur sehr geringe Reaktionen bei den Bewohnern und Mitarbeitern gegeben. Lediglich eine Mitarbeiterin habe damals kurzzeitig über Fieber und Schüttelfrost geklagt.

Die Reaktionen auf die Zweitimpfung seien erwartungsgemäß etwas heftiger ausgefallen – dennoch beschränkten sich die Impfreaktionen auf erhöhte Temperatur, Schüttelfrost oder Kopfschmerzen. Dabei ist Janina Baier etwas aufgefallen, das das Robert-Koch-Institut bereits in seinem epidemiologischen Bulletin verkündet hat: "Systemische unerwünschte Wirkungen (Fieber, Abgeschlagenheit, Schüttelfrost u. a.) wurden deutlich häufiger in der jüngeren als in der älteren Gruppe beobachtet." Für die Geras-Seniorenpflege schlug sich dies darin nieder, dass die jüngeren Mitarbeiter eher merklich auf die Impfung reagierten als die älteren Bewohner.

Trotzdem will sich Janina Baier ebenfalls impfen lassen. Sie wird allerdings erst am Donnerstag berücksichtigt, wenn das mobile Impfteam die Geras-Schwester-Einrichtung in Mudau besucht. Auch ihre engen Verwandten, die im Familienbetrieb zur Führungsriege zählen, haben sich bereits impfen lassen. "Mich hat vor allem überzeugt, dass sich der impfende Arzt selbst hat impfen lassen", sagt Janina Baier.