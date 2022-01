An dieser Stelle im Walldürner Weg in Höpfingen könnte eine parkähnliche Anlage mit 20 Pkw-Stellplätzen, Spielplatz und Saunaanlage entstehen. Die Anlage könnten die späteren Bewohner des Konrad-Areals nutzen, wenn das geplante Wohnobjekt dort realisiert wird. Foto: Brosch

Höpfingen. (adb) Ungleich spannender als die Gemeinderatssitzung gestaltete sich am Montag die Sitzung des Höpfinger Bauausschusses: Zum einen lehnte das Gremium eine zu weiten Teilen nicht mit dem Kriterienkatalog harmonierende Freiflächen-Fotovoltaikanlage ab, zum anderen erhitzt ein umstrittenes Baugesuch im Walldürner Weg die Gemüter.

Östlich der Nike-Stellung hätte ein 7,5 Hektar großer Solarpark entstehen sollen. Der Bauausschuss lehnte das Vorhaben jedoch ab. Foto: Adrian Brosch

Die Bauvoranfrage zum geplanten Solarpark Höpfingen wurde von Björn Schlie erläutert. Östlich der Nike-Stellung hätte ein 7,5 Hektar großes Areal entstehen sollen, das jedoch nur sechs der 17 Bewertungskriterien des Kriterienkatalogs erfüllte. "Abweichungen betreffen vor allem die Sichtbarkeit der Gebiete und den zu geringen Mindestabstand zu Wohn- und Gewerbeflächen", merkte Schlie an. Besonders prägnant seien die nur 38 Meter Abstand zur Nike-Stellung, die als Gewerbegebiet deklariert ist. Einzig die Vorgaben für Natur- und Artenschutz seien "weitestgehend erfüllt".

Es ergab sich eine Diskussion: Thomas Greulich etwa übte Kritik und betonte, dass es "kaum einen besser geeigneten Standort für Freiflächen-Fotovoltaik auf Höpfinger Gemarkung" gebe als das Südhang-Areal. Andreas Fürst hielt dagegen, indem er das Projekt als "Musterbeispiel für die aktuelle Goldgräberstimmung" bezeichnete. Es handle sich zudem um "sehr guten Ackerboden", welcher der Landwirtschaft fehlen würde. "Die Energiewende macht nur Sinn, wird sie nicht auf dem Rücken der Landwirte ausgetragen", monierte Fürst. Ute König berief sich auf den Kriterienkatalog, an dessen Richtlinien man sich zu halten habe. Schließlich lehnte das Gremium das Vorhaben mit zwei Ja-Stimmen und sechs Nein-Stimmen ab.

Einstimmig beschlossen wurden zwei Baugesuche (Dacherhöhung und Carport) in Höpfingen, während der dritte – und letzte – Tagesordnungspunkt gewissen Zündstoff in sich trug. Es ging um die Errichtung einer parkähnlichen Anlage mit 20 Pkw-Stellplätzen, Spielplatz und Saunaanlage im Walldürner Weg – und damit mitten im sogenannten "allgemeinen Wohngebiet", wie Björn Schlie erläuterte. Die angedachte Nutzung gehe nicht mit der dort gültigen Baunutzungsverordnung konform, wobei der Spielplatz laut Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn per Spielplatzbaulast an das geplante Wohnobjekt im früheren "Modehof Konrad" gekoppelt werden soll. Die 20 Pkw-Stellplätze seien nach aktuellem Sachstand und der 2019 novellierten Landesbauverordnung "nicht notwendig, sondern freiwillig".

Im Falle eines etwaigen gemeindlichen Einvernehmens könne per Gesamtbaulast eine "Heilung" erfolgen, was durch das Andocken an das ehemalige Konrad-Areal in der Glashofener Straße geschehen würde. Baulich überschreite das Vorhaben die Baugrenze um 14,04 Quadratmeter, auch weiche die Firstrichtung vom Bebauungsplan ab. Seitens des Projektierers wurde erklärt, dass die Parkplätze "die Glashofener Straße entlasten und wild am Straßenrand parkende Fahrzeuge verhindern sollen". Sauna und Bad sollen keine gewerbliche Nutzung erfahren und auch nicht vermietet werden. Es handle sich vordergründig um Angebote für die späteren Bewohner des Konrad-Areals, deren Kinder einen eigenen Spielplatz haben sollen. Parkplätze könnten jedoch bei Interesse und Verfügbarkeit auch an externe Anwohner vermietet werden.

Gemeinderat Paul Hauk bekundete seinen Unmut: Er rügte das wenig ansehnliche Bild des Konrad-Areals und befürchtete Auswirkungen für die Anwohner des Walldürner Wegs, die in größerer Zahl als interessierte Zuhörer im Saal saßen. Hauk empfahl die Zurückstellung des Projekts, bis die wesentlichen Fragen bezüglich des Konrad-Areals geklärt seien. "Überrascht" zeigte sich auch Andreas Fürst, der Verständnis für die ihm nahegebrachten Sorgen der Bewohner äußerte und auf mögliche Lärmbelastungen und hohe Autofrequenz zu sprechen kam. Letztlich kam es zu keinem Baubeschluss: Stattdessen wurde einstimmig eine Ortsbegehung einberufen, bei der man sich vor der nächsten Sitzung ein Bild der Situation verschaffen werde. "Bevor eine Entscheidung getroffen wird, müssen wir uns konkret informieren", so Bürgermeister Hauk.