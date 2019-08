In diesem Raum trafen sich Marc-Maurice Lindl, Lisa Ritter und Svenja Böhrer (v.l.), als sie noch Ministranten waren. Nun gehen sie in die weite Welt und verrichten in Afrika und Südamerika ihr Freiwilliges Soziales Jahr. Foto: Andreas Hanel

Höpfingen. (ahn/dore) "Wir gehen nicht als Weltverbesserer dorthin. Uns ist die Erfahrung für uns selbst wichtig", sind sich Svenja Böhrer, Tabea Gaukel und Marc-Maurice Lindl aus Höpfingen sowie Lisa Ritter aus Gerichtstetten einig. Die vier, die lange Zeit Ministranten in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen waren, haben gerade ihr Abitur absolviert und machen sich nun im Rahmen eines Freiwilligendienstes auf in die weite Welt: Für Tabea Gaukel und Marc-Maurice Lindl geht es nach Peru, Svenja Böhrer zieht es nach Ghana. Lisa Ritter ist mittlerweile schon in Südafrika. Die RNZ sprach mit den Jugendlichen vor ihrem Auslandsjahr.

"Das Ganze ist ein Traum", freut sich Lisa Ritter. Doch die vier sind sich auch bewusst, dass einige Ungewissheiten auf sie warten. Da wären zum Beispiel die Organisation des Alltags in einem in vielen Beziehungen fremden Land oder die Unkenntnis über die Gastfamilien bzw. die Wohngemeinschaften. Ganz zu schweigen vom Heimweh. "Das wird zumindest in der Anfangszeit eine größere Herausforderung für mich sein", erklärt Tabea Gaukel.

Doch da gibt es auch noch viel schwerwiegendere Dinge: "Ich weiß von einem, der in der Stadt war, in der ich auch sein werde, dass er Malaria hatte", sagt Svenja Böhrer. Und Lisa Ritter ergänzt: "In Afrika kann man als Weiße auch schon diskriminiert werden. Dort heißt es: Weiß sein ist gleich Reichtum. Außerdem haben wir auch beigebracht bekommen, als Frau nicht nachts allein unterwegs zu sein und lange Sachen anzuziehen. Die Kriminalitätsrate ist dort sehr hoch." Doch die vier sind positiv gestimmt. "Angst habe ich eher vor dem Heimkommen", meint Lisa Ritter.

Tipps und Tricks, wie man mit eventuellen Schwierigkeiten umgehen kann, gab es in einem Vorbereitungsseminar. "Hier wurde uns gezeigt, wie vor Ort die Einkaufsmöglichkeiten sind oder wie man dort einen Handyvertrag abschließt", erklärt Svenja Böhrer. Neben Landeskunde und der Vermittlung rechtlicher Grundlagen gab es auch Sprachkurse, z.B. in Afrikaans. Und es ging um die potenziellen Gastfamilien, "wobei es für Jungs schwieriger ist, eine Gastfamilie zu finden", meint Marc-Maurice Lindl. Insgesamt seien sie auf alles vorbereitet. "Ich bin weniger nervös als meine Eltern und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht", erzählt Tabea Gaukel.

Gut vorbereitet können sich die vier also ganz ihrer eigentlichen Aufgabe widmen, der sozialen Arbeit. Lisa Ritter und Svenja Böhrer werden als pädagogische Assistentinnen an einer Schule tätig sein. "Die Schüler bringen sich die Dinge zum Teil selbst bei. Das Gute ist, dass wir vor Ort auch selbst AGs anbieten können", sagen sie. Marc-Maurice Lindl wird sich um Kinder mit Beeinträchtigungen kümmern. Tabea Gaukel begleitet Lehrkräfte im Unterricht und darf aber auch eigene Workshops sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Senioren anbieten.

In ihrem Auslandsjahr wollen die vier jungen Menschen neue Erfahrungen sammeln und vieles über fremde Menschen und Kulturen kennenlernen, um die Welt nicht nur durch die europäische Brille zu sehen. Und natürlich wollen sie auch die völlig andere Landschaft in dem fernen Land auskundschaften. "Ich will auf jeden Fall in den Regenwald im Norden Perus reisen", kündigt Tabea Gaukel an.

Doch nicht nur als Mensch sollen sie die neuen Erfahrungen weiterbringen, sondern auch bezüglich ihres späteren Berufslebens. Besonders Svenja Böhrer nutzt die Zeit im Ausland zur Entscheidungsfindung: "Etwas in die soziale Richtung reizt mich schon. Ich werde es in dem Jahr testen." Ähnlich sieht es bei Tabea Gaukel aus, für sie ist sogar sicher, "dass ich zu 100 Prozent einen sozialen Beruf erlernen möchte". Einen genauen Plan habe sie aber noch nicht. Lisa Ritter will soziale Arbeit studieren und Marc-Maurice Lindl plant, Deutsch und Geschichte auf Lehramt zu studieren.

Doch zunächst freuen sie sich darauf, die fremden Länder zu erkunden. Allerdings: "Uns ist schon bewusst, dass das ein großes Privileg ist", meint Marc-Maurice Lindl. Deshalb liegt ihnen auch viel daran, dass sie nicht als "White Saviors" auftreten, also in eine Art Messias-Rolle schlüpfen, um als Weiße die vermeintlich hilflosen Menschen in Afrika und Südamerika zu retten. "Es kommt immer darauf an, wie man sich verhält. Uns ist schon bewusst, dass wir als Fremde wahrgenommen werden und uns entsprechend verhalten sollten", sagen sie unisono.

Finanziert und organisiert wird das Jahr von "weltwärts", einem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst, der durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert wird. "Die betreuende Organisation hat fast alles für uns Freiwillige geklärt, sie hat auch die Versicherungen und Flüge organisiert", sagt Tabea Gaukel. Selbst mussten sich die Freiwilligen eher um Dinge wie Impfungen, Tropentauglichkeit und Arztbesuche kümmern.

"Der Staat zahlt 75 Prozent der Kosten, die anderen 25 Prozent müssen ,weltwärts‘ bzw. die darunter zusammengefassten Organisationen stemmen", erklären die jungen Reisefreudigen. Und genau dafür sammeln sie Spenden. Wer also deren Arbeit unterstützen möchte, kann dies unter den eingerichteten Spendenkonten tun.