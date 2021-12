Höpfingen. (pm) Nachdem das Höpfinger Familienbad coronabedingt eine beachtliche Zeit geschlossen hatte, kann es dazu kommen, dass Mehrfachkarten abgelaufen sind. Die Gemeinde Höpfingen bietet bis zum 23. Dezember an, die unklaren Karten zu prüfen. Hierzu kann man die Karten in einem Umschlag (mit Name, Adresse und Telefonnummer versehen) im Rathaus einwerfen. Die Karten werden dann von Mitarbeitern der Gemeinde zeitnah überprüft und man erhält eine Nachricht über das Ergebnis. Die Karten kann man aber auch selbst am Wochenende im Familienbad während der Öffnungszeiten am Automaten überprüfen. Gültige Karten werden nicht zurückgenommen.

Die Sauna ist bis auf Weiteres geschlossen. Hier gilt die Regel, dass man die Karten im Rathausbriefkasten einwerfen kann (Name, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen) und man die Karten im Verhältnis eins zu drei umgetauscht bekommt (einmal Saunaeintritt entspricht dreimal Badeintritt).