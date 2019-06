In der Nähe ihrer Rundbogenhalle will die Familie Ott einen modernen Milchviehstall bauen. Der Ferienbauernhof Gerig (links im Hintergrund) auf dem Schlempertshof befürchtet, dass das erhöhte Verkehrsaufkommen Feriengäste abschrecken könnte. Am Montag beschäftigte sich der Höpfinger Gemeinderat erneut mit dem Thema. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen. (adb) Ein Thema, das die Gemüter erhitzt, erwartete den Höpfinger Gemeinderat in seiner ersten Sitzung nach den Kommunalwahlen. Die Tagesordnung umfasste ein echtes "Dauerbrennerthema" in Form des Milchviehstalls mit Biogasanlage auf dem Schlempertshof, mit der sich das Gremium seit 2016 schon häufiger zu befassen hatte. Das Baugesuch wurde im Oktober mit acht Ja- und sechs Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung genehmigt. Die Entscheidung der Baurechtsbehörde beim Gemeindeverwaltungsverband steht aber noch aus. Am Montag wurde der aktuelle Stand auf den Punkt gebracht.

Hintergrund Die Familie Gerig, die auf dem Schlempertshof einen Ferienbauernhof mit jährlich 3000 Gästeübernachtungen betreibt, sieht ihre Existenz bedroht, sollte der geplante Milchviehstall der Familie Ott samt Biogasanlage gebaut werden. Zum aktuellen Stand des Bauvorhabens und der Diskussionen hatte die RNZ beide Familien um Stellungnahmen gebeten. Die Familie Gerig hat geantwortet. Sie [+] Lesen Sie mehr Die Familie Gerig, die auf dem Schlempertshof einen Ferienbauernhof mit jährlich 3000 Gästeübernachtungen betreibt, sieht ihre Existenz bedroht, sollte der geplante Milchviehstall der Familie Ott samt Biogasanlage gebaut werden. Zum aktuellen Stand des Bauvorhabens und der Diskussionen hatte die RNZ beide Familien um Stellungnahmen gebeten. Die Familie Gerig hat geantwortet. Sie befürchtet, dass der Betrieb Ott "ohne Änderung der Zufahrt viele tausend Tonnen Futter und Gülle im Schwerlastverkehr nur wenige Meter an den Schlafzimmern unserer Gäste vorbeitransportieren" müsste. Weil landwirtschaftliche Betriebe teilweise auch nachts arbeiten müssen, um Tiere zu versorgen, sei dann "das zumutbare Maß auch bei Landurlaubern weit überschritten". Um diesem Schicksal zu entgehen, habe die Familie eine sechs Hektar große Fläche an der südlichen Grenze des Betriebs Ott angeboten und sich bereit erklärt, auf eigene Kosten ein Immissionsgutachten erstellen zu lassen, um zu klären, ob die Familie Ott auf diesem Areal expandieren kann. Das würde die Fahrbewegungen innerhalb des Schlempertshofs deutlich reduzieren. Eine "zwischenzeitlich gebaute Güllegrube" würde die Familie Gerig übernehmen, "um die Familie Ott zu entlasten", heißt es in der Stellungnahme: "Alle Angebote sowie zahlreiche weitere Gesprächsversuche - auch mithilfe von externen Moderatoren - wurden in den vergangenen Jahren leider vehement abgelehnt." Die Ferienbauernhofbetreiber beklagen zudem, dass die Familie Ott auf einen Vorschlag der Behörden, eine nördliche Umfahrung direkt an der Grenze zwischen den Grundstücken Ott und Gerig einzurichten, nicht reagiert habe - und das obwohl die Familie Ott bereits im Herbst 2018 vom Gemeinderat Höpfingen schnelle Entscheidungen wegen enormem Termindruck eingefordert habe. Die Familie Gerig hatte dagegen ihre grundsätzliche Zustimmung signalisiert, "um den Frieden zu wahren und um mögliche jahrelange juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden". "Wir ärgern uns sehr darüber, dass mit diesem sensiblen Thema aktiv - noch dazu mit absolut falschen Behauptungen und mit vertraulichen Unterlagen - auf verschiedenen Ebenen Kommunalwahlkampf betrieben wurde", sagt die Familie Gerig, die deshalb auch ihr Schweigen in der Sache bricht. Nach wie vor gelte aber: "Wir sind weiterhin an einer konstruktiven Lösung interessiert. Es muss im Schlempertshof doch möglich sein, zwei florierende Betriebe parallel zu betreiben." Die Familie Gerig hofft nun - abseits des "Wahlkampfgetöses" - auf zielführende Folgegespräche. (RNZ)

Wie Bürgermeister Adalbert Hauck nach der Begrüßung einräumte, habe das Thema "auf mehrheitlichen Wunsch des Gemeinderats" den Weg auf die Agenda gefunden. "Es handelt sich sowohl bei der Biogasanlage als auch beim geplanten Neubau des Milchviehlaufstalls mit Melkhaus, Kälberstall und Fahrsilos um ‚privilegierte Bauvorhaben’", stellte er klar und verwies auf den "aus allen Nähten platzenden landwirtschaftlichen Betrieb, für den Provisorien keine Lösung sind." So sei dessen Weiterentwicklung "ein folgerichtiger Schritt in die Zukunft". Allerdings werde es laut Planung zwei Standorte geben, was eine Verbindungsstraße erforderlich macht. Und hier gebe es ein Problem, da auf dem Schlempertshof ein weiterer Landwirtschaftsbetrieb regelmäßig Feriengäste beherbergt und nun befürchtet, dass ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, die damit verbundene Geräuschkulisse und der Geruch die Gäste belästigen könnten.

Gleichwohl hielt Hauck fest, dass seitens des GVV noch lange nichts beschieden worden sei: Das letzte Telefonat etwa endete mit dem Schluss, dass den Fachbehörden noch nicht alle nötigen Stellungnahmen vorlagen. Der "Streit auf dem Schlempertshof" hinge ebenso mit Fördermitteln zusammen: "Ihre Einholung bedingt den genehmigten und rechtssicheren Bauantrag, der eben noch nicht vorliegt", erklärte Hauck.

Um der Lage Herr zu werden, fanden zwischen Februar und März 2019 - diverse Sondierungsgespräche mit den beteiligten Familien statt. "Hier stimmten alle Beteiligten einer Vereinbarung zu, laut der nichts an die Öffentlichkeit zu tragen war", erläuterte er und versicherte, sich selbst an dieses Edikt zu halten. "Aber das tun leider nicht alle", beklagte das Gemeindeoberhaupt und erinnerte an Dialoge während Kandidatenvorstellungen zur Kommunalwahl. "Hier wurden absolute Interna zur Sprache gebracht, die nur einem Insider geläufig sein können", monierte er.

Gemeinderat Thomas Greulich sah das anders: "Das Thema ist allein schon durch die immerwährenden Debatten fester Bestandteil unserer Öffentlichkeit, die zudem das Recht hat, diverse Sachverhalte und ihren Wahrheitsgehalt zu erfahren", informierte er und sprach von einer "seit jeher im Schlempertshof ansässigen, unbescholtenen Bauernfamilie auf der Suche nach der Zukunftsfähigkeit ihres Hofs".

Nachdem das Bauvorhaben den Gemeinderat erstmals Ende 2016 beschäftigte, befürwortete dieser eine Bauvoranfrage im Jahr 2017. Das endgültige Baugesuch wurde im Juli 2018 eingereicht und im Oktober 2018 ohne Auflage befürwortet. "Weil bis heute keine Baugenehmigung vorliegt, ist die staatliche Förderung erheblich gefährdet", betonte Greulich. Er sprach auch eine durch die Verwaltung ins Spiel gebrachte Lösung eines Alternativstandorts südlich des Schlempertshofs an. Der Bauherr sei der Meinung, dass der Standort aus immissionsschutzrechtlichen Gründen nicht genehmigungsfähig sei. Hier erkundigte sich Greulich nach der Korrektheit der Information. "Das wurde nie beschieden, da die Dokumente nicht lückenlos vorlagen", antwortete Bürgermeister Hauck und konstatierte, "dass zu keiner Zeit ein Alternativstandort genannt wurde, zumal es keine Gutachten gibt und es bei einer Voruntersuchung blieb."

Thomas Greulich hakte weiter nach und bezog sich auf eine in Sozialen Medien kursierende Planskizze, in der parallel zur öffentlichen Straße eine "private Zuwegung" eingezeichnet ist, die durch einen Erdwall abgetrennt werde. "Dem Rat ist kein an einer öffentlichen Straße liegendes Bauvorhaben bekannt, das private Zuwegungen erhält", schilderte Greulich und plädierte klar dagegen: "Aus ökologischen Gründen des Landverbrauchs und ökonomischen Gründen der etwaigen Verschwendung öffentlicher Gelder kann dieses Ansinnen nicht unterstützt werden." Auch die Auswirkungen auf Dritte seien nicht zu unterschlagen. Bürgermeister Hauck fand klare Worte: "Ich werde mich nicht öffentlich dazu äußern", hielt er fest, sprach aber von einem im Ganzen "hochkomplexen Sachverhalt" und einem "privaten Bauvorhaben im Außenbereich, in das die Kommune nicht involviert ist."

Sowohl die Fragen von Gemeinderat Herbert Frisch nach der Existenz eines Zeitfensters der Baurechtsbehörde und von Gemeinderat Martin Wild nach Rückfragen der Unteren Baurechtsbehörde an die Kommune verneinte Hauck. Gemeinderat Andreas Fürst bezeichnete einen Alternativstandort im Hinblick auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der auf Tourismus und Milchviehhaltung spezialisierten Betriebe als "nachvollziehbare Kompromisslösung" und relativierte, "dass auch an anderen Standorten im Kreis Zufahrten verlegt wurden".