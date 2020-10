In der Straße an der Höpfinger Schule soll eine zeitlich begrenzte Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde eingerichtet werden. Möglich ist eine Begrenzung zwischen 7.30 und 15 Uhr. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen. (adb) Aufgrund eines technischen Defekts wurde die Sitzung des Gemeinderats am Montagabend kurzerhand in das katholische Gemeindezentrum verlegt. Dort begrüßte Bürgermeister Adalbert Hauck das Gremium und einige Bürger: Als erster wichtiger Tagesordnungspunkt stand die Einwohnerfrageviertelstunde auf der Agenda.

Hier meldete sich ein Bürger mit einer Frage, die viele Höpfinger derzeit beschäftigt: "Wann wird das Familienbad wieder geöffnet?". Bürgermeister Adalbert Hauck entgegnete, dass die aktuelle Situation für alle Beteiligten inklusive der Nutzer "nicht befriedigend" und die Verwaltung auf der Suche nach Lösungen sei. Man dürfe maximal zwölf Personen gleichzeitig in die Räumlichkeiten lassen, was die Sache nicht gerade erleichtere. Auch die unverändert hohen Betriebskosten bei spärlicherer Nutzung seien ein Kapitel für sich. Außerdem benötige man durch den längeren Stillstand eine gewisse Vorlaufzeit: "Bei einer hypothetisch sofortigen Öffnung des Familienbads müssten wir drei bis vier Wochen vorheizen, um das Bad überhaupt nutzbar zu machen."

Nach dem städtebaurechtlichen Stellenwert des Gebiets "Heidlein" als Wohn- oder Mischgebiet erkundigte sich ein weiterer Anwohner. Stein des Anstoßes sei ein dort angesiedelter Gewerbebetrieb mit regem Fahrzeugverkehr, Verladung schwerer Maschinen auch an Wochenenden und allgemeinen Lärmbelästigungen. Das stelle eine Beeinträchtigung der Lebensqualität dar, die man so nicht akzeptieren könne. Bürgermeister Hauck versprach, "die Sache zu klären". Eine weitere Anfrage betraf die jährliche Rasenmähpflicht für erworbene, aber noch nicht bebaute Baugrundstücke. "Wir haken nach", sicherte Hauck zu.

Ein Thema von gewisser Tragweite war auch der an den Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn zu stellende Antrag auf die Einrichtung einer zeitlich begrenzten Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde an der Schule. Konkret im Fokus steht die Jahnstraße zwischen der Sporthalle und der Einmündung Schulstraße. Kurz erinnerte das Gemeindeoberhaupt an die Vorgeschichte: "Nachdem ein Antrag aus der Bürgerschaft diese Maßnahme zur erhöhten Fußgängersicherheit gefordert hatte, kam auch die im Juni durchgeführte Verkehrsschau zu diesem Schluss." Hauck erklärte zudem, dass der GVV einem etwaigen Antrag seine Zustimmung erteilen würde.

Im September hatte der Gemeinderat mögliche Lösungen ins Visier genommen. "Eine solche Regelung wäre ein erster Schritt zu mehr Sicherheit", bemerkte der Bürgermeister und schlug einen zeitlichen Rahmen zwischen etwa 7.30 Uhr und 15 Uhr vor. "Zur Rushhour rund um Beginn und Ende des Unterrichts kann im fraglichen Bereich zwar aufgrund des Begegnungsverkehrs und der Parksituation niemand auf 50 Kilometer pro Stunde beschleunigen, doch setzt eine ‚Zone 30’ einen wichtigen Markstein", hielt er fest. Gemeinderat Helmut Häfner freute sich über die Besinnung zur Sicherheit, die gerade für mit Verkehrserziehung nicht immer vertraute Kinder "oberste Priorität" haben müsse. Einstimmig beschloss der Gemeinderat schließlich, den Antrag auf Einrichtung einer zeitlich begrenzten Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde an den GVV zu stellen.

Mit Wortmeldungen zum Ortsteil Waldstetten ergänzte Gemeinderat Herbert Frisch zunächst die Sitzung. Zunächst hob er hervor, dass Waldstetten momentan keine Bauplätze mehr anbieten könne. "Hier müsste man gerade zugunsten junger Familien vorankommen und in den Bebauungsplan einsteigen", betonte er. Gemeinhin zu begrüßen sei die seit Jahren gewünschte Instandsetzung der maroden Dr.-Thomas-Nörber-Straße, doch möge man auch den Brunnenbergweg nicht aus den Augen verlieren. Gerade angesichts des für 2022 zum 775-jährigen Bestehen von Waldstetten angedachten Heimatfests seien schlechte Straßen "keine gute Visitenkarte für die Besucher", so Frisch.

Er wies zudem auf den Breitbandausbau hin und empfahl den Versand von Postwurfsendungen der Gemeindeverwaltung. Es sei zu beobachten, dass die Briefe des Netzbetreibers zuweilen als Werbung wahrgenommen und ungelesen entsorgt werden.

Gemeinderat Helmut Häfner animierte dazu, ein weiteres Kontingent an Neubaugrundstücken in Höpfingen bereitzuhalten. "Die Bauplätze im Heidlein II sind alle verkauft", mahnte er an und sprach von einem "wichtigen Anliegen für die Zukunft und Weiterentwicklung Höpfingens".

Gemeinderat Thomas Greulich erkundigte sich nach der offenbar geplanten Anschaffung eines Rettungshubschraubers auf dem Walldürner Verkehrslandeplatz. Vor allem im Bereich der Aussiedlerhöfe "Hohle Eiche" seien Lärmbelästigungen durch den Helikopter zu erwarten. Bürgermeister Hauck betonte, die Argumente bereits der Stadt Walldürn präsentiert und als Antwort erhalten zu haben, dass Walldürn "lediglich Interesse signalisiert hat" und es noch zu früh für konkrete Aussagen sei.