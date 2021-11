Aktuell befindet sich das 36 Jahre alte Höpfinger Umspannwerk am Ende seines damals auf 40 Jahre angelegten Lebenszyklus. Um zukunftsfähig zu bleiben, müsse ein Neubau auf einer erweiterten Fläche her, hieß es nun seitens der Firma Transnet BW. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen. (adb) In der Obst- und Festhalle tagte am Montag der Höpfinger Gemeinderat. Da zur Tagesordnung auch eine Einwohnerfrageviertelstunde gehörte, hatte sich eine – überschaubare – Anzahl von Zuhörern eingefunden.

Gleichermaßen begrüßte Bürgermeister Christian Hauk auch Tanja Ulmer und Marc Armbrust, die seitens der Firma Transnet BW (Tochtergesellschaft des Netzwerkbetreibers EnBW) den geplanten Neubau des Umspannwerks vorstellten. Zuerst gingen sie auf die Bedeutung des Übertragungsnetzes als "Bindeglied zwischen Erzeugung und Verbrauch" ein, ehe das Projekt präsentiert wurde. Hier käme dem zentral zwischen Grafenrheinfeld, Neckarwestheim und Philippsburg gelegenen Höpfingen die Bedeutung eines "Verteilsystems für Baden-Württemberg" zuteil, das die Versorgungssicherheit untermauere. In Zeiten von Energiewende und Atomausstieg gewinne der Standort eine "wichtige Schlüsselposition", zumal Süddeutschland aufgrund des relativ hohen Stromverbrauchs – Baden-Württemberg und Bayern verbrauchen mehr Strom, als man selbst produziert, so dass Elektrizität aus Norddeutschland "importiert" werden muss – einen besonders starken Stromfluss aufweisen. "In jedem Moment muss die vom Verbraucher benötigte Strommenge bereitgestellt werden können", so Tanja Ulmer.

Auch die bauliche Gegebenheit spiele eine tragende Rolle: Aktuell befindet sich das nunmehr 36 Jahre alte Umspannwerk am Ende seines damals auf 40 Jahre angelegten Lebenszyklus, was auch ohne Erweiterungen mittelfristig einen Neubau bedinge. Um zukunftsfähig zu bleiben, müsse das Areal im Gewann "Lindach" zwischen Höpfingen und Waldstetten erweitert werden. Angedacht sind ein Leitungsfeld, zwei eingeplante Reservefelder und die mit 80 mal 40 Metern "relativ kompakte und auch leise" netzstabilisierende Statcom-Anlage mit Kompensations-Kondensatoren. "Die Bestandsfläche reicht dafür nicht aus", betonte Marc Armbrust und stellte drei denkbare Varianten zur Flächenergänzung vor.

Alle haben gemeinsam, dass der Zukauf von Grundstücken nötig sein wird. "Hier liegt das Augenmerk auf fairen Verhandlungen mit den Anrainern, die unsererseits auch nie zum Verkauf gezwungen werden sollen", erläuterte Tanja Ulmer und gab bekannt, dass die Planungsphase bis 2024 andauere, wobei zunächst der Grundstückserwerb und ab Mitte 2022 die Genehmigungsphase angestrebt werden. "Die Bauphase sollte spätestens 2027 abgeschlossen sein", ergänzte Marc Armbrust und sprach von rund 80.000 Quadratmetern Fläche, die der Bau des neuen Umspannwerks einnehme.

Das Projekt stieß im Gemeinderat nicht durchweg auf spontane Zustimmung. Andreas Fürst monierte den "zähen und späten Informationsfluss" – das Thema war bereits zur Amtszeit des früheren Bürgermeisters Adalbert Hauck avisiert worden. "Wir müssen sparsam mit den Flächen umgehen, damit die Energiewende nicht auf Kosten der Landwirtschaft geht", rügte Fürst. Thomas Greulichs Frage nach der angesichts knapper Gemeindekassen sinnvollen Wertschöpfung vor Ort begegnete Tanja Ulmer mit dem klaren Verweis, dass Höpfingen "keinen finanziellen Vorteil" mitnehme. Sie zeigte Verständnis, sah jedoch den Gesetzgeber in der Bringschuld.

Auch das von Herbert Frisch vorgeschlagene sogenannte "kleine Flurbereinigungsverfahren" erhielt eine Absage: "Unsere Aufträge werden letztlich über Gutachten gesteuert, doch wären Tauschgeschäfte mit Grundstückseigentümern grundsätzlich denkbar", so die Referentin abschließend.