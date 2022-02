So sahen die Zuschauer an den Bildschirmen zuhause im vergangenen Jahr die „Höpfemer“ Online-Prunksitzung live über Youtube. Neben dem Programm war auch ein Chat-Fenster (rechts) geöffnet, über das sich die Zuschauer austauschen konnten.

Höpfingen. (adb) Selbst in Coronazeiten muss niemand das legendäre Flair der "Höpfemer" Prunksitzungen vermissen: Nachdem das Konzept der Onlinesitzung im vergangenen Jahr beste Resonanz erfuhr, fährt die FGH 70 "Höpfemer Schnapsbrenner" am Samstag, 26. Februar, erneut eine fulminante Narrenschau auf. Klassiker der "Höpfemer" Faschenacht geben sich ein Stelldichein mit ganz neuen Aktionen.

"Unter anderem haben einige unserer Garden neue Tänze einstudiert, die aufgenommen wurden. Bis die Trainings coronabedingt untersagt worden sind, waren sie tätig und wollen ihr Können gern präsentieren! Die Zuschauer können sich aber auch auf Neues beispielsweise im Bereich der Büttenreden freuen – es wird für jeden Geschmack und jede Altersklasse etwas dabei sein", so Präsident Jürgen Farrenkopf. Mit von der Partie sind natürlich Originale wie Gundolf "Rotschi" Nohe, Wolfgang König und der unverwüstliche Ralf "Zack" Zang. Ebenso aber Bekanntes aus früheren Zeiten: Wer erinnert sich nicht noch gerne an die "Lochbachlerchen" oder an den einen oder anderen "Höpfemer" Büttenstar der früheren Jahre?

Als Moderatoren drehen auch in diesem Jahr das Vorstandsteam mit Präsident Jürgen Farrenkopf und Sven Dargatz an der Stimmungsschraube. Sie nehmen ihr digitales Publikum mit auf eine bunte närrische Reise in Grün und "Quetscheblau", die nichts auslässt. Dabei kommt den FGH-Aktiven eine gewisse Erfahrung zugute: "Die Situation ist heute etwas entspannter als im letzten Jahr. Aus dem letzten Jahr haben wir Erfahrungswerte gewinnen können, was uns nun für die Technik oder auch Auswahl der Programmpunkte hilft. Das gesamte Team, das auch im Hintergrund mitarbeitet, freut sich schon sehr", ergänzt Vize-Präsident Tobias Hauk.

Hatten 2021 eher kurze Ausschnitte aus vergangenen Tagen für gute Stimmung und Heiterkeit gesorgt, werden 2022 auch längere Filmbeiträge zu einzelnen Highlights zu sehen sein. Auch interaktive Elemente sind vorgesehen: "Was in diesem Bereich genau realisiert wird, ist derzeit noch in Planung. Es wird aber durchaus darauf abgezielt, dass die Zuschauer wieder einbezogen werden oder sich aus den eigenen vier Wänden an der Show beteiligen können", heißt es aus dem Organisationskomitee.

Als besonderer Höhepunkt gilt in diesem Jahr das "FG Kochstudio": Gemeinsam werden "Zemmetli" gekocht, was auf den bekannten Faschenachts-Dauerbrenner von "Rotschi" Bezug nimmt – da sind Spaß und gute Laune vorprogrammiert. "Auch in diesem Jahr gilt das Motto: Hochprozentiges aus der Schnapsbrenner-Ideenküche online genießen – auf Abstand zwar, aber trotzdem mit dem traditionellen ,Höpfemer‘ Faschnachtsgefühl", verrät Sven Dargatz. Dabei können sich die "Schnapsbrenner" selbstverständlich auf ihre Freunde verlassen: Auch das Prinzenpaar ist live dabei und schickt seine Grüße zur fünften Jahreszeit in die Wohnzimmer.

Info: Die "Online-Prunksitzung" beginnt am Samstag, 26. Februar, um 19.44 Uhr. Sie wird bei Youtube ausgestrahlt. Zuschauer können sich alternativ auch im Livestream unter livestream.fgh70.de einloggen.