Höpfingen. (adb/jam) Der im Höpfinger Gemeinderat mehrfach thematisierte und nicht immer ganz unumstrittene Verkaufscontainer an der B27 öffnet am Samstag, 7 . August, auf dem Areal der Firma Popp-PC seine Pforten. Der Hofladen Brenneis aus dem Hardheimer Ortsteil Vollmersdorf bietet dort an Ort und Stelle rund um die Uhr "regionale Frische direkt vom Erzeuger" an. "Im klimatisierten Container befinden sich mehrere gekühlte Automaten, aus denen Sie sich Ihre Lieblingsprodukte wählen können: Fleisch- und Wurstwaren auch vom Rind aus eigener Aufzucht, schmackhafte Käsevariationen, leckeren Honig, knackiges Obst, natürlich gewachsene Kartoffeln, Eier von glücklichen Hühnern, Mehle und Getreideprodukte vor der Haustür gewachsen, Nudeln in verschiedenen Ausführungen und vieles mehr", teilt Jochen Brenneis mit. Zudem gibt es einige Kaltgetränke im Angebot.

"Wir wollen Anlaufstelle sein für alle, die ehrliche Landwirtschaft in all ihren Facetten wertschätzen", beschreibt der Hofladenbesitzer das Ziel, das er mit dem neuen Verkaufscontainer an der Höpfinger Ortsdurchfahrt verfolgt. "Wir garantieren kinderleichtes Einkaufen", verspricht Jochen Brenneis. Zu diesem Zweck setzt er auf kontakt- und bargeldloses Bezahlen: Im Marktcontainer gilt Selbstbedienung, nach Auswahl der Produkte können Kunden diese per EC-Karte bezahlen. Bargeld ist also nicht vorgesehen.

Zu den Partnern des Hofladens Brenneis, deren Produkte ebenfalls im Marktcontainer angeboten werden, gehören die 1889 gegründete Metzgerei Ulrich aus Neunkirchen, die Eichenbühler Ottenmühle, der auf Kartoffelanbau spezialisierte Wiesenhof der Familie Gabel aus Obergimpern und das Familienunternehmen Eierlothar aus Reinhardsachsen mit seinen 2500 Legehennen in Bodenhaltung. Zudem können Kunden dort Fleisch vom Geflügelhof Dambach aus Mudau, Grünkern vom Hof Dörr aus Vollmersdorf, Nudeln vom Biohof Scheidel aus Wachbach, Käse vom Richelbacher Marksteinhof, Backwaren der Hardheimer Bäckerei Gärtnersmühle, Honig von Lothar Hartmann aus Waldstetten und sogenanntes "Bauernhofeis" aus Gemmingen kaufen.

Ursprünglich hatte Jochen Brenneis geplant, seinen Verkaufscontainer auf dem Parkplatz des neu errichteten Netto-Markts aufzustellen. Laut Bürgermeister Adalbert Hauck ist der Selbstvermarkter allerdings am Widerstand des Discounters, der zur Edeka-Gruppe gehört, gescheitert. Das Areal der Firma Popp-PC fand sich daraufhin als geeignete Alternative. Bei einer ersten Sitzung im Oktober hatte der Bauausschuss eine solche Ansiedlung noch abgelehnt, im Dezember gab es dann – trotz dreier Gegenstimmen – das grüne Licht für den Hofladen Brenneis.

Info: www.brenneis-regional.de