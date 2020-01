In ihrer Freizeit engagiert sich Johanna Hilpert beim DRK-Ortsverein Höpfingen. Foto: privat

Höpfingen. (afi) Nach dem Abitur stehen jungen Menschen die Türen für alle erdenkliche Dinge offen. Ob FSJ, FÖJ, ein Jahr im Ausland in Form von Work-and-Travel oder Au-pair oder etwas ganz anderes – die Heranwachsenden können sich einer Herausforderung ihrer Wahl stellen und vielfältig Erfahrungen sammeln. So entschied sich die 18-jährige Schülerin Johanna Hilpert für ein Medizinprojekt in Ghana, bei dem sie tatkräftig mit anpacken möchte. Doch bevor es am 30. Juli losgeht, ist noch einiges zu erledigen. Dazu gehört auch ein Spendenaufruf, um die Kliniken vor Ort mit Hilfsgütern zu unterstützen.

"Ich freue mich, wenn andere mein Projekt unterstützen, denn es herrscht ein schreckliches Ungleichgewicht in der Welt. Die Menschen in den Entwicklungsländern wären froh, wenn sie einen Verband oder eine Impfung erhalten könnten. Genauso wie das Personal jeden Tag Angst haben muss, sich mit HIV oder einer anderen ansteckenden Krankheit zu infizieren, da Desinfektionsmittel und andere Schutzartikel Mangelware sind", so die Ehrenamtliche des DRK-Ortsvereins Höpfingen.

Die Spendenaktion läuft über sie als Privatperson, was bedeutet, dass die Plattform betterplace.me die Schenkungen verwaltet, die auf ein extra Bankkonto für Ghana gehen. Das Ausstellen von Spendenbescheinigungen sei daher leider nicht möglich. Von der Endsumme werde das benötigte Material vor dem Abflug besorgt und von Johanna Hilpert vor Ort im Krankenhaus übergeben.

"Schutzartikel wie Handschuhe oder Mundschutz sollten keine Mangelware sein! Deshalb möchte ich aktiv an der Wurzel anpacken und Menschen helfen und diese schützen. Ganz getreu meiner Mottos: ,Make a Little Big Change‘ und ,Dort aufzuhören, wo manche Länder mit der Hilfe erst anfangen – das muss nicht sein‘. Ich bin froh, wenn ich Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann", schreibt die Schülerin am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium im gesundheitlichen Profil.

Für sie stehe der Mensch im Vordergrund und dass man nicht über das Ungleichgewicht zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern hinwegschaue. Deshalb habe sie auch vor zwei Jahren den Entschluss gefasst, eines Tages nach Afrika zu gehen. Denn: "Durch kleine Beiträge ist es möglich, eine große Veränderung in den Entwicklungsländern zu bewirken", betonte die 18-Jährige.

Die Arbeit beim DRK-Ortsverein, in dem sie seit fast drei Jahren aktiv ist, und beim Fahrdienst Ullmer als baldige Rettungssanitäterin seit August 2019 habe sie darin bestärkt, auch über die Ländergrenzen hinweg Menschen in Notlagen zu helfen. "Ghana bietet mir die Möglichkeit, in einem Krankenhaus helfen und somit neue Erfahrungen und Eindrücke sammeln zu können", sagt Johanna Hilpert voller Vorfreude.

Nach aktuellem Stand wird sie in einem Krankenhaus in Accra in den Bereichen Chirurgie/OP und Tropenmedizin arbeiten. Als zeitlicher Rahmen sind zunächst sechs Wochen angesetzt. Anschließend entscheidet die Organisation "Rainbow Garden Village", wo die Hilfe von Johanna Hilpert gezielt gebraucht wird.

",Rainbow Garden Village‘ unterstützt mich in diesem Projekt super. Für die Reisevorbereitungszeit sind die Mitarbeiter eine große Hilfe. Im April gehe ich auf ein Vorbereitungsseminar in München", informiert Johanna Hilpert. Dort würde sie auch einiges über Eigenschutz oder auch angepasstes Verhalten lernen, damit sie optimal für die Herausforderungen in Ghana vorbereitet sei.

Info: Die Spendenplattform findet man unter www.betterplace.me. Über ihren Blog "Johannas Ghana Experience" und ihr Instagram-Profil (travelventure_ghana) können Interessierte die Zeit Johanna Hilperts in Ghana mitverfolgen und sich inspirieren lassen.