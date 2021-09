Die „Himmelsleiter“ in Hardheim hat 347 Stufen. Martin Berberich schafft es mittlerweile ohne Probleme fünf Mal am Stück hoch und runter. Foto: Dominik Rechner

Höpfingen/Hardheim. (dore) 347 Stufen hat die "Himmelsleiter" in Hardheim. Da kann man beim Aufstieg schon mal außer Puste und kräftig ins Schwitzen kommen. Auch Martin Berberich ging das so, als er die steile Treppe das erste Mal in strammem Tempo hochgelaufen ist. Das war 2015 zusammen mit einem guten Freund, der ihn dort hoch scheuchte. Martin Berberich, der sich schon von Kindesbeinen an für das Laufen begeistert, begann fortan, wieder mehr zu trainieren. Unter anderem für den Hamburg-Marathon im April 2016. Mittlerweile schafft er es ohne Probleme fünf Mal in Folge die Himmelsleiter hoch und runter. Immer wieder ist dieser Ort auch ein Teil im Laufprogramm des Höpfingers, der am morgigen Sonntag Teil eines ganz besonderen virtuellen Laufs sein wird. Zusammen mit vielen anderen Menschen will er einen Weltrekord knacken: "Die meisten Läufer weltweit, die bei einer Veranstaltung an einem Tag jeweils zehn Kilometer laufen."

Eine Abordnung des Guinness-Weltrekord-Komitees wird dann prüfen, ob alle Regularien auch erfüllt wurden. Der bisherige Rekord liegt laut Berberich bei 1083 Läufern, bislang haben sich für den Weltrekordversuch nun bereits über 100.000 Menschen angemeldet. Der 42-Jährige ist daher sehr zuversichtlich, dass er Teil des neuen Weltrekords sein wird. Zwischen Sonntag, 4 Uhr, und Montag, 4 Uhr, kann gelaufen werden. Martin Berberich wird dann mit einem eigenen Trikot laufen, das extra für den Weltrekordversuch angefertigt und dessen Anschaffung von zwei Sponsoren unterstützt wurde. Die RNZ wird in einer der kommenden Ausgaben über den Ausgang des Weltrekordversuchs berichten.

Dieser ist für Martin Berberich der Gipfel einer virtuellen "läuferischen Weltreise", die am 31. Januar dieses Jahres für ihn begann. Bei der Social-Media-Plattform Facebook wurde ihm im Winter irgendwann einmal die Seite von "Virtual Runners" vorgeschlagen. Es handelt sich hierbei um eine virtuelle Lauf-Community, die für registrierte Nutzer als eine Art Ersatz für die coronabedingt ausgefallenen Vor-Ort-Laufveranstaltungen Läufe anbietet, für die man sich anmelden kann. Es werden jede Woche verschiedene Läufe angeboten – von der Berliner "Kiez-Challenge" über den St. Petersburg-Halbmarathon oder den Azteken-Lauf (Mexiko). Zeitlich sind bzw. waren die virtuellen Veranstaltungen an besondere Tage angelehnt: so zum Beispiel an den Unabhängigkeitstag in den USA am 4. Juli.

Martin Berberich hat bei seiner virtuellen „läuferischen Weltreise“ schon mehr als 20 Medaillen gesammelt. Foto: Dominik Rechner

Jeder Nutzer kann teilnehmen und eine ausgewählte Strecke (fünf oder zehn Kilometer bzw. Halbmarathon) im Zeitraum der virtuellen Veranstaltung laufen. Der Ort, wo man läuft, ist dabei völlig egal. Die gelaufene Strecke wird über das Handy aufgenommen und am Ende dann auf der Plattform hochgeladen und vom Anbieter überprüft. Und als Schmankerl bekommt man für jeden absolvierten Lauf eine Medaille nach Hause geschickt.

Martin Berberich war von der Idee der Plattform begeistert und sagte sich: "Warum nicht eine kleine Motivationsspritze holen?" Mittlerweile hat er auf seiner virtuellen "läuferischen Weltreise" seit Ende Januar schon 25 Medaillen gesammelt. Unterwegs ist er dabei meist in der Region. Immer wieder lässt er an seinen Läufen auch andere Nutzer auf Facebook teilhaben, indem er Landschaftsbilder postet.

Angefangen hat Berberich damit aber schon vorher, und zwar, "als der gute Freund, mit dem ich auch die Himmelsleiter hochgelaufen bin, schwer erkrankt ist und selbst nicht mehr mitlaufen konnte. Ich habe ihm dann immer wieder Bilder von meinen Läufen in der Natur geschickt". Der Freund habe aus der Schönheit der Natur immer viel Kraft gezogen. So manchen Kampf gegen den inneren Schweinehund konnte dieser gewinnen, für ihn sei er ein Vorbild gewesen, so Berberich. Doch den Kampf gegen die schwere Krankheit hat er letztlich verloren.

Auch ihm hat es Berberich zu verdanken, dass er die Motivation zum Laufen vor einigen Jahren wiedergefunden hatte. "Den Weltrekordversuch am Sonntag mache ich auch für ihn, weil er mein Motivator war und mich aus meiner Komfortzone rausgezogen hat." Doch davor hat der Höpfinger schonmal eine weitere außerordentliche Leistung vollbracht: Noch deutlich vor dem Ende des Monats September hat er die Monats-Challenge (150 Kilometer laufen in einem Monat) erfolgreich absolviert. Dafür wird er eine silberne Saturn-Medaille bekommen. Doch das soll bei Weitem noch nicht das Ende seiner läuferischen Aktivitäten sein: Berberich will weitere virtuelle Läufe absolvieren, und sein großes Ziel ist es, noch einmal den Hamburg-Marathon zu laufen. Vor Ort, mit Tausenden begeisterten Zuschauern.