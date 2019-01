Seit Dezember ist der neue Höpfinger Kindergarten in Betrieb. Am heutigen Freitag folgt die offizielle Einweihung der neuen Räume im Schulgebäude. Die derzeit 20 Kleinkinder im Alter von ein bis drei Jahren fühlen sich in ihrem neuen Domizil sichtlich wohl. Foto: Rüdiger Busch

Höpfingen. (rüb) Hier wird ein Regal montiert, dort wird ein Möbelstück aufgestellt: Mit Hochdruck arbeiteten die Handwerker am Donnerstag an den letzten Handgriffen, damit zur Einweihung am heutigen Freitag alles perfekt ist. Mehr als ein Jahr gingen für Planung und Bauausführung des neuen Kleinkind-Kindergartens St. Martin ins Land, rund 760.000 Euro wurden in die neue Krippe und in die Ertüchtigung des Schulgebäudes investiert: Gut angelegtes Geld, wie sich nach einem Rundgang durch die Räume und beim Blick auf die zufriedenen Gesichter von Kindern und Erzieherinnen festhalten lässt.

Die Gemeinde Höpfingen hat gemeinsam mit der Seelsorgeeinheit Hardheim- Höpfingen auf den gestiegenen Betreuungsbedarf im Kleinkindbereich (ein bis drei Jahre) reagiert. Die Idee war, nicht mehr benötigte Räume im unteren Stock des Schulzentrums in der Jahnstraße in eine Krippe umzubauen. So entstand ein neuer Kindergarten, der dreigruppige Kindergarten St. Martin.

Die Leitung des neuen Kindergartens liegt in den Händen von Cornelia Bergt. Insgesamt kümmern sich acht Erzieherinnen um das Wohl der derzeit 20 Kinder. Vier der Erzieherinnen waren zuvor bereits im Kindergarten St. Lioba beschäftigt, die übrigen vier wurden neu eingestellt.

Neben der Regelgruppenzeit (8 bis 12.15 Uhr) gibt es auch noch ein verlängertes Öffnungsangebot (7.30 bis 13.45 Uhr). Insgesamt bieten die drei Gruppen Platz für 30 Kinder - Höpfingen ist damit also auch für einen steigenden Bedarf in der Zukunft gerüstet. Die Geburtenzahlen sprechen für diese vorausschauende Planung: Seit dem Tiefpunkt im Jahr 2013 mit 18 Geburten ist die Zahl der Neugeborenen in der Gemeinde seither angestiegen. Sie lag zuletzt bei 26 (2017).

Die ersten Spielgeräte stehen bereits: Im Frühjahr soll die Außenanlage des neuen Kindergartens St. Martin - gegenüber dem Schwimmbad - fertiggestellt werden. Foto: Rüdiger Busch

Und wie kommen die neuen Räume bei den Nutzern an? Die kleinen Nutzer fühlen sich im Kindergarten St. Martin offensichtlich wohl, wie der Blick in die drei Gruppenräume zeigt. Und ihre Erzieherinnen? "Wir sind total zufrieden", berichtetet Kindergartenleiterin Cornelia Bergt. "Die Räume und die Einrichtung entsprechen den Bedürfnissen der Kinder: Sie sind ideal für die Entwicklung der Kleinen!" Zudem sei ausreichend Platz für die verschiedenen Aktivitäten vorhanden, berichtet die Erzieherin. Doch damit nicht genug: Im Frühjahr soll das eingezäunte Außenspielgelände fertiggestellt werden: "Da freuen sich die Kinder schon drauf."