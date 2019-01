Höpfingen/Brüssel. (rüb) Mehr als 20 Jahre sind vergangen, seit die aus Höpfingen stammende Gudrun Engel zunächst als Praktikantin und später als freie Mitarbeiterin ihre ersten journalistischen Erfahrungen bei der Rhein-Neckar-Zeitung sammelte. Ihr Kürzel von damals - "gu" - hat sie behalten, doch aus Print wurde zunächst Hörfunk und später Fernsehen, und die Themen wurde andere. Am Neujahrstag hat die 39-Jährige eine neue, spannende Aufgabe angetreten: Sie ist Korrespondentin im ARD-Europa-Studio in Brüssel, wo sie die Fernsehzuschauer künftig über alle Themen rund um die EU informieren wird.

"Badenerin von Geburt, Europäerin aus Überzeugung, Fernsehfrau aus Leidenschaft": Mit diesem Schlagworten überschreibt ihr Arbeitgeber, der Westdeutsche Rundfunk, die Personalie in einer Mitteilung. Schon als Schülerin entdeckte Gudrun Engel ihr Interesse am Journalismus. In der Buchener Lokalredaktion der RNZ unternahm sie die ersten Schritte ihrer journalistischen Laufbahn. Ihr erster Artikel, so erinnert sie sich, erschien im Frühjahr 1997: Er handelte von einer Vernissage in der damaligen Walldürner Galerie "+-". Nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium der Frankenlandschule Walldürn absolvierte sie ein halbjähriges Praktikum bei der RNZ und arbeitete anschließend weiter als freie Mitarbeiterin.

Daneben sammelte sie erste Radio-Erfahrungen bei Radio Ton in Bad Mergentheim und Heilbronn. Von Ende 1998 bis 2000 absolvierte sie ein Volontariat im Funkhaus Aschaffenburg bei Radio Primavera, Radio Galaxy, der Sonntagszeitung Prima-Sonntag und dem Monatsmagazin Stadtzeitung. Nach der Ausbildung war sie von 2000 bis 2001 Redaktionsleiterin von Prima-Sonntag und Stadtzeitung.

Nach diesen ersten praktischen Erfahrungen festigte Gudrun Engel ihr theoretisches Fundament beim Studium der Politikwissenschaften und der Journalistik in Dortmund. In Göteborg (Schweden) absolvierte sie ein Auslandssemester mit dem Schwerpunkt "Fernsehen". Ein zweites Auslandssemester in Kaunas (Litauen) hatte den Schwerpunkt "Online".

Beim Westdeutschen Rundfunk war sie anschließend als Redakteurin und Reporterin für mehrere Lokalzeiten, für WDR aktuell und die Aktuelle Stunde sowie für den Sender Phönix im Einsatz. Seit 2012 berichtete sie als Reporterin für Tagesschau und Tagesthemen aus Köln. Reportereinsätze für diese Formate sowie das ARD-Morgenmagazin und den Weltspiegel führten sie vertretungsweise in die internationalen ARD-Studios Nairobi, New York und Paris.

2017 wurde Gudrun Engel mit dem "Tagesthemen Award" in der Kategorie "Reportage Inland" ausgezeichnet. Preiswürdig war ihr Filmbeitrag über eine Hochhaussiedlung in Kreuztal (Siegerland).

In Brüssel wird sich die Fernsehjournalistin schwerpunktmäßig um die Themen Inneres/Sicherheit/Justiz (darunter fällt der gesamte Themenkomplex Flüchtlinge), Verkehr/Klima/Umwelt, Digitales und Menschenrechte/Internationaler Gerichtshof in Den Haag kümmern. Außerdem wird sie die Länderberichterstattung aus Belgien, den Niederlanden und Luxemburg betreuen.

Zu sehen sein werden Gudrun Engels Beiträge in der ARD in der Tagesschau und in den Tagesthemen, im ARD-Morgenmagazin, Mittagsmagazin, Brisant, dem Weltspiegel und dem Europamagazin. Zudem werden sie bei Phönix und in den Dritten Programmen ausgestrahlt.

"Ich freue mich auf eine spannende Zeit in Brüssel", sagte Gudrun Engel am Neujahrstag im Gespräch mit der RNZ. "Gleich zu Beginn wartet der Brexit, im Mai die Europawahl. Die EU steht vor großen Herausforderungen - und ich vor der Aufgabe, den Zuschauern möglichst verständlich zu vermitteln, warum ein vereinigtes Europa so wichtig für unser aller Wohlstand, Sicherheit und Frieden ist, ohne dabei Kritikpunkte aus dem Auge zu verlieren."

Info: Wer bei den Themen aus Brüssel aktuell auf dem Laufenden gehalten werden möchte, der kann Gudrun Engel auf Twitter folgen: @gudrun_engel.