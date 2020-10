Von Janek Mayer

Walldürn. Sie stehen fast jeden Tag in der Zeitung: die Bürgermeister unserer Städte und Gemeinden. Aber wie ticken sie wirklich? Was denkt und fühlt der Mensch hinter der Amtsperson? Welche Pläne und Ziele haben sie persönlich und für ihre Kommune? Diese Fragen beantworten wir in der RNZ-Reihe "Rathausrunde". Diesmal steht uns der Höpfinger Bürgermeister Adalbert Hauck Rede und Antwort.

Wie hat der Mensch Adalbert Hauck die letzten Monate des coronabedingten Ausnahmezustands erlebt?

Erst einmal wie jeder andere auch: Ungläubig, was da mit uns gerade passiert ist und wie sich von einem zum anderen der Alltag verändert hat. Plötzlich hatte man durch Home-Office bedingt wieder mehr Zeit für die Familie. Wir haben das zum Beispiel dafür genutzt, dass wir abends gemeinsam Karten gespielt haben.

Hauck an seinem Lieblingsort in Höpfingen: am Flugplatzwanderweg. Fotos: Janek Mayer / Rüdiger Busch / Dominik Rechner

... und wie der Bürgermeister Adalbert Hauck?

Plötzlich fanden keine Treffen und Abendveranstaltungen mehr statt, die ja neben der Rathausarbeit einen großen Teil der Arbeit eines Bürgermeisters ausmachen. Diese anfängliche Freiheit der Abende ist allerdings schon längst wieder aufgezehrt.

Einige schreien "Unterdrückung", weil sie Masken tragen müssen, andere setzen sich umso stärker für ihre Mitmenschen ein: Wie haben Sie die Reaktion der Höpfinger Bürger auf Corona und die Einschränkungen des Alltags wahrgenommen?

Hier durch Höpfingen ist von Anfang an eine Welle der Hilfsbereitschaft geschwappt, um Menschen, die besonders betroffen sind, zu helfen – sei es die Einkaufaktion des TSV, das ehrenamtliche Nähen von Mund-Nasen-Schutz oder aber das sonntägliche Musizieren des Musikvereins bzw. kleine Platzkonzerte von Privat sowie die Schnitzeljagdaktion Höpfinger Jugendgruppen samt Aufgabenstellungen per Whats-App. Ganz besonders erwähnenswert ist sicherlich die HöpfingenApp, die aus dieser Situation heraus entstanden ist und sich seit dieser Zeit großer Beliebtheit erfreut.

Die Coronakrise bringt für den ohnehin schon gebeutelten Höpfinger Haushalt weitere Mehrbelastungen mit sich. Wie reagiert die Verwaltung auf diesen Einbruch?

Verwaltung und Gemeinderat haben eine Liste der vorläufigen Wenigereinnahmen und Mehrausgaben erstellt, die für einen sowieso schon eng gestrickten Haushalt fatal sind. Die Finanzsituation der Gemeinde Höpfingen hat schon vor Corona kaum Luft gehabt – und jetzt in diesen Zeiten noch weniger. Laut Zusage des Landes sollen die Zuwendungen ja für 2020 so erfolgen wie zuvor genannt. Das wird ein wenig helfen, aber gerade im Bereich Familienbad, wo wir weiterhin Ausgaben haben, dem aber keine Einnahmen entgegenstehen, sieht es überhaupt nicht rosig aus. Und wie geht es 2021 weiter?

Welche Auswirkungen hat die knappe Finanzlage für den einzelnen Bürger in Höpfingen – sowohl kurzfristig als auch langfristig?

Um die Finanzlage der Gemeinde zu verbessern, können nur die Einnahmen erhöht und die Ausgaben reduziert werden. Beides tut meist den Bürgern besonders weh. Gemeinderat und Verwaltung arbeiten schon seit jeher an diesem Ziel, aber das Ganze wird durch Corona sicherlich noch einmal verschärft. Neben höheren Gebühren ist leider auch damit zu rechnen, dass Freiwilligenleistungen der Gemeinde zukünftig nicht mehr so erbracht werden können wie gewohnt. Und auch das Weiterbestehen des Familienbads steht auf dem Prüfstand. Gerade in diesem Bereich ist eine noch vor Corona mündlich zugesagte Hilfe des Landes bei den Betriebskosten unabdingbar, um es überhaupt – auch in abgespeckter Version mit kürzeren Öffnungszeiten – weiterlaufen lassen zu können.

Trotz allem hat Höpfingen einiges zu bieten. Nun siedelt sich endlich auch ein Lebensmittelmarkt an. Welche weiteren Projekte stehen noch in den Startlöchern, was fehlt noch zum perfekten Glück?

Wie bereits geschildert, ist das Vorhandensein von Infrastruktureinrichtungen wie dem Schwimmbad keine Selbstverständlichkeit, sondern erfordert große Anstrengungen von allen, um es erhalten zu können. Der größte Fortschritt für die Lebensqualität in Höpfingen ist sicherlich die Neuansiedlung des Lebensmittelmarkts Netto, was ebenfalls großer Anstrengungen von vielen bedurft hat. Die nächsten Aufgaben werden sein, dass die Infrastruktur zum einen erhalten, aber auch erneuert und dort, wo notwendig, auch erweitert wird. Und zum anderen ist schon klar, dass die Instandsetzung des Abwassersystems der Gemeinde in beiden Ortsteilen, die Schaffung einer neuen Mehrzweckhalle für Waldstetten sowie die Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Höpfingen Dinge sind, die nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden können. Hier gilt es, kostengünstige und vernünftige Lösungen zu finden, die zukunftsorientiert sind.

Hintergrund 13 indiskrete Fragen 1 Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister? Ja, das war der 1. September und ich war gerade aus dem Urlaub zurückgekommen und habe gleich an diesem ersten Tag meine Pflicht als Kerzenträger [+] Lesen Sie mehr 13 indiskrete Fragen 1 Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister? Ja, das war der 1. September und ich war gerade aus dem Urlaub zurückgekommen und habe gleich an diesem ersten Tag meine Pflicht als Kerzenträger bei der Prozession zum St.-Ägidius-Patrozinium wahrgenommen. Auch mein erster Arbeitstag im Rathaus dann montags ist mir noch sehr präsent. 2 Welchen Beruf außer Bürgermeister könnten Sie sich vorstellen? Ich war in meinem früheren Leben Grund- und Hauptschullehrer. Diesen Beruf habe ich mit großer Freude ausgeübt, so dass ich hier auch wieder tätig sein könnte. 3 Beschreiben Sie Ihre Stadt mit drei Schlagworten ... Gemeinschaftlich, weltoffen und liebenswert. 4 Und sich selbst mit drei Eigenschaften … Zuhörend, geduldig und bodenständig. 5 Bleiben wir bei drei: Ihre drei Lieblingssongs? Spezielle Songs gibt es nicht, aber ich höre sehr gerne SWR3 sowie Lieder von Bodo Wartke. 6 Worüber können Sie lachen? Über kleine Missgeschicke des Lebens. Das meiste kann man eh nicht ändern und dann sollte man es mit Humor nehmen. 7 Und was finden sie zum Weinen? Der Umstand, dass das Streben nach persönlichem Vorteil immer mehr das Allgemeinwohl verdrängt. Als ehemaliger Lehrer ist mir das Gemeinwohl aller schon immer wichtig gewesen. 8 Wovor haben Sie Angst? Angst habe ich davor, dass immer mehr Menschen sich von antidemokratischen Strukturen hingezogen fühlen, sowohl in der ganzen Welt als auch hier bei uns in Deutschland. 9 Ihre größte Leidenschaft? Meine größte Leidenschaft habe ich in der Erforschung der Heimatgeschichte. Neben dem Beruf als Bürgermeister, wo man Geschichte gestaltet, grabe ich aber auch gerne in der Vergangenheit, um kleine und größere Geschichten wieder ans Tageslicht zu bringen. 10 Und Ihre größte Schwäche? Ich möchte gerne die Menschen überzeugen und so viele wie möglich mit auf den Weg für eine Entscheidung nehmen. Das braucht Zeit und schiebt manchmal Entscheidungen nach hinten. 11 Mit wem würden Sie gern mal einen Kaffee/ein Bier trinken? Gerne würde ich mal mit einem meiner Vorgänger im Amt aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges über diese schreckliche und grausame Zeit und ihre Auswirkungen sprechen und mir erzählen lassen. 12 Was bedeutet für Sie Glück? Glück ist selten etwas, das einfach so daherkommt. Im Normalfall muss man sich sein Glück erarbeiten. Nichtsdestotrotz ist gerade aber auch Gesundheit ein Glück und wie ein Geschenk. 13 Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto für Sie? Neben dem alten lateinischen Spruch "Carpe diem – Nutze den Tag" gilt für mich der Leitsatz "In der Ruhe liegt die Kraft!" Übertragen auf die Tätigkeit als Bürgermeister heißt dies für mich, das Für und Wider erst einmal abzuwägen, aber sich dann auch zügig für eine Möglichkeit zu entscheiden. Hier gilt es, eine Balance zu finden, damit Chancen nicht verpasst werden.

[-] Weniger anzeigen

Das Seniorenzentrum an der B27 bietet älteren Höpfingern die Option, ihren Lebensabend in ihrer Heimatgemeinde zu verbringen. Wie wichtig ist es, neben neuen Bauplätzen solche Alternativen anzubieten?

Das Seniorenzentrum ist ein wichtiger Baustein in der Möglichkeit, auch im Alter, wenn man intensive Betreuung benötigt, weiterhin in Höpfingen wohnen und leben zu können. Neben der Betreuung durch ambulante Pflegedienste wäre es aber auch hilfreich, so etwas wie betreutes Wohnen in Höpfingen anbieten zu können. Hier ist es aber schwer, geeignete Anbieter zu finden. So wird es ganz besonders begrüßt, dass in Höpfingen auf dem Areal der ehemaligen Metzgerei Sauer mitten im Ort barrierefreies Wohnen möglich sein soll. Dort soll ein großes Wohnhaus errichtet werden, was schon 2021 umgesetzt werden soll. Auch hier besteht schon großes Interesse, die entstehenden Wohnungen zu beziehen. In den nächsten Jahren werden solche Einrichtungen sicherlich noch weit mehr benötigt, so dass die Gemeinde hier auch weiterhin Hilfestellung für den Bau solcher Häuser geben wird.

Mit knapp 3000 Einwohnern zählt Höpfingen zu den kleineren Gemeinden in Baden-Württemberg. Welche Herausforderungen stellt dies an die Verwaltung?

Das, was unser Vorteil ist – dass man sich innerhalb einer so kleinen Gemeinde kennt, dass viele Dinge, die geregelt werden müssen, "Chefsache" sind und dass die Tür zur Verwaltung und zum Bürgermeister immer offen steht, um sich mit seinem Anliegen direkt an das Rathaus und seine Mitarbeiter wenden zu können – wird von der Bevölkerung in Höpfingen und Waldstetten sehr geschätzt. Man kennt sich und so ist die Zufriedenheit mit "seiner" Verwaltung eigentlich recht groß. Die Bereitstellung dieser Infrastruktur kostet jedoch viel Geld. Da die Gemeinde Höpfingen kaum Gewerbesteuer oder sonstige Einnahmen hat, sind wir von den Zuwendungen des Landes abhängig. Die erlauben uns, gerade so über die Runde zu kommen, aber es bleibt kaum Luft, um über die Pflichtaufgaben hinaus etwas für die Lebensqualität der Einwohner zu tun. Hier wäre es sicherlich einfacher, größere Einheiten mit mehr Einwohnern zu bilden, da Einrichtungen nicht mehr doppelt vorgehalten werden müssen.

Die Erfahrungen aus anderen Bundesländern, wo es Flächengemeinden gibt, zeigen jedoch, dass durch die zunehmende Größe und Fläche einer Gemeinde eine Entfremdung der Bevölkerung zur Verwaltung und eine viel höhere Unzufriedenheit mit der Gemeinde zu spüren und auch zu messen ist. Ich bin der Überzeugung, dass die Vorteile einer kleinen Gemeinde die Nachteile einer großen bei weitem nicht nur aufwiegen, sondern es dadurch auch immer bei Engpässen Lösungen in der Zusammenarbeit unter den Gemeinden gibt.

Inwieweit lässt sich die Zusammenarbeit mit Hardheim und/oder Walldürn noch intensivieren?

Und genau hier kommt der GVV ins Spiel. Eigentlich ist mit dem Zusammenschluss der drei Gemeinden zu einem Gemeindeverwaltungsverband schon ein richtiges Instrument, um die Zusammenarbeit zu intensivieren, entstanden. Aber gerade das strittige Thema Windkraft hat aufgezeigt, dass dieser Zusammenschluss nur dann gut funktionieren kann, wenn die Interessen der einzelnen Gemeinden in die gleiche Richtung laufen.

Die Gemeinde Höpfingen punktet mit ihrem Familienbad (Archivfoto) und kurzen Wegen zur Verwaltung (r. o.). Richtungsweisende Projekte sind das beinahe fertiggestellte Seniorenzentrum (r. M.) und die geplante Ansiedlung eines Netto-Markts. Eine neue Mehrzweckhalle für Waldstetten steht ebenfalls auf der Agenda. Fotos: Janek Mayer / Rüdiger Busch / Dominik Rechner

Im Augenblick werden gerade die Satzung des GVV neu überarbeitet und gemeinsame Aufgaben verankert. Dies ist jedoch eher ein kleiner gemeinsamer Nenner als der große Durchbruch und die große allumfassende Zusammenarbeit. Daher werden aber gerade im Zusammenspiel der einzelnen Gemeinden untereinander Dinge in der Zusammenarbeit forciert, wo man sich gegenseitig helfen kann. So hat Höpfingen mit Hardheim eine intensivere Zusammenarbeit auf den Feldern der Wasserversorgung und des Bauhofs im Auge, und mit Walldürn und dem GVV im Bereich der Flüchtlingsbetreuung und eventuell der Bauamtstätigkeit. Hier ist es wie oben schon mal erwähnt wichtig, mit Bedacht die Chancen zu ergreifen, die sich auftun.

Ein Dauerthema ist der Wald – und hier vor allem der Klimawandel und der Borkenkäfer. Gilt der Wald mittlerweile noch als zuverlässig sprudelnde Einnahmequelle?

Nein, der Zustand und die Zukunft unseres Waldes machen mir große Sorgen. Der Wald ist 2020 ein Verlustgeschäft und keine Einnahmequelle mehr. Und das wird sich fortsetzen. Neben den finanziellen Belastungen kommt eben die Sorge um den Zustand unseres Waldes durch Trockenheit und Käferbefall dazu.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für Höpfingen in den kommenden Jahren? Wo ist die Gemeinde gut aufgestellt, wo hat sie Nachholbedarf?

Die Gemeinde Höpfingen punktet mit ihrem Familienbad (Archivfoto) und kurzen Wegen zur Verwaltung (r. o.). Richtungsweisende Projekte sind das beinahe fertiggestellte Seniorenzentrum (r. M.) und die geplante Ansiedlung eines Netto-Markts. Eine neue Mehrzweckhalle für Waldstetten steht ebenfalls auf der Agenda. Fotos: Janek Mayer / Rüdiger Busch / Dominik Rechner

Die Gemeinde Höpfingen hat in den vergangenen Jahren viel Geld in die Sanierung des Schulgebäudes und der Errichtung eines Kleinkindkindergartens in die Hand genommen. Mit der Errichtung des Seniorenzentrums und der Erstellung des Lebensmittelmarkts hat die Gemeinde zwei Infrastruktureinrichtungen erhalten, die das Leben in Höpfingen aufgewertet haben bzw. noch werden. Sehr großen Nachholbedarf gibt es im Bereich der Infrastruktureinrichtungen, die in der Straße liegen. Wasser und Abwasser sind Dinge, die für die Grundversorgung der Bevölkerung wichtig sind und erhalten werden müssen.

Ziel aller Anstrengungen wird es sein, weiterhin bei der Lebensqualität für die Bevölkerung zu investieren – sei es bei Glasfaser oder der Versorgung mit Dienstleistungen, die heimatnah in Anspruch genommen werden können. Wissend, dass die Gemeinde eigentlich kein Geld dafür zur Verfügung hat, müssen wir dennoch die Dinge anpacken und auch unterstützen, die wir erledigen und wo wir unterstützen können.

Sie sind seit sieben Jahren Bürgermeister in Höpfingen. Wie zufrieden sind Sie mit dem, was Sie bisher erreicht haben?

Die Bilanz fällt wie so oft gemischt aus. Stolz und zufrieden bin ich, dass wieder ein Lebensmittelmarkt nach Höpfingen kommt. Das hat viel Kraft und Anstrengung in Anspruch genommen. Noch mehr Arbeit ist in die Umsetzung des Windkraftprojekts auf gemeindeeigenen Flächen geflossen. Hier gibt es noch kein positives Ergebnis zu vermelden, ohne zu wissen, ob es jemals kommt. Wichtig war mir in den vergangenen sieben Jahren jedoch, für die Belange meiner Bürger da zu sein, Aufgaben und Probleme aufzunehmen, anzugehen und zu lösen. Dabei ist es oft wichtig einen Kompromiss zu finden, den möglichst viele mittragen können. Wenn ich dies als Maxime meiner Tätigkeit als Bürgermeister setze, so denke ich, kann ich doch ganz zufrieden mit den vergangenen sieben Jahren sein.

Bereits im kommenden Jahr steht die Bürgermeisterwahl in Höpfingen an. Werden Sie noch einmal Ihren Hut in den Ring werfen?

Wie ich bereits bei meiner Wahl 2013 sagte, ist es für mich eine Ehre, als Bürgermeister meiner Heimatgemeinde diese auch voranzubringen und zu entwickeln sowie ein klein wenig auch Geschichte schreiben zu dürfen und nicht nur als Hobby zu erforschen. So macht mir die Arbeit weiterhin Freude und ich würde mich freuen, wenn mir die Bürger der Gemeinde Höpfingen im nächsten Jahr ihre Stimme für eine Wiederwahl geben würden. Die Aufgaben und Probleme, die gelöst werden müssen, sind – wie oben geschildert – vielfältig und anspruchsvoll. Packens wir’s gemeinsam an!