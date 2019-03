Höpfingen. (adb) Bei der 93. Blutspendenaktion des DRK Höpfingen haben die Bereitschaftsleitung und das Vorstandsteam um Norbert Kuhn am Mittwoch den 16.000. Blutspender in der Obst- und Festhalle geehrt. Erschienen waren zu diesem Termin 160 Blutspender.

Seitens der Blutspendenzentrale Frankfurt sorgte das aus Dr. Eleonore Summerer, Dr. Gerd Kunz, der Ärztin Lilia Moor sowie der leitenden Schwester Claudia Büttner bestehende Leitungsteam für einen reibungslosen Ablauf. Nach einem langsamen Start konnten bis zum Abend 160 Blutspender begrüßt werden, davon sieben Erstspender.

Am späten Nachmittag wurde dem DRK-Team klar, dass man an diesem Tag den Meilenstein erreichen würde. Der 15.999. Spender war Andrea Honikel (Königheim), die zum 60. Mal Blut spendete; auf sie folgte ihr Mann Bernhard Honikel (Königheim) als 16.000. Blutspender mit der Spendenzahl 67. Der 16.001. Spender war Nico Schreck (Hardheim), der zum 57. Mal als "Lebensretter" in Erscheinung trat.

Vorsitzender Norbert Kuhn ehrte zusammen mit der Bereitschaftsleitung die Blutspender und überreichte ihnen ein kleines Geschenk. Er bedankte sich bei allen Spendern, die zur Blutspendenaktion beigetragen haben, für ihre Bereitschaft, großzügig Blut für die Mitmenschen zu spenden; der Gemeindeverwaltung dankte er für die Bereitstellung der Obst- und Festhalle. Gleichsam erinnerte er an die erste Spendenaktion, die 1961 mit 166 Spendern in der damaligen Volksschule stattfand.

Das Leiterteam waren Rebecca Eiermann, Michaela Greß und Bernhard Streckert von der Bereitschaftsleitung, 25 Personen des DRK und zehn Jugendliche vom Jugendrotkreuz. Dem Küchenteam gehörten Friedbert und Jens Eiermann sowie die DRK-Frauen an.

Bei der Abschlussbesprechung sprachen Norbert Kuhn als Vorsitzender des DRK Höpfingen sowie die Kollegen der Blutspendenzentrale Frankfurt einmütig von eine harmonischen Zusammenarbeit zwischen den DRK-Helfern und dem Team der Blutspendezentrale Frankfurt.

Info: Der nächste Blutspendetermin in Höpfingen ist am 21. August.