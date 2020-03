Führungen dieser und ähnlicher Art werden mittelfristig verstärkt: Martin Kuhnt (3. v. l.), einer der Biberbeauftragten des Neckar-Odenwald-Kreises, führte am vergangenen Samstag auf dem Höpfinger Lochbach-Areal durch das Revier der Biber. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen. (adb) Als "Rückkehrer mit Biss" lässt sich der Biber bezeichnen. Vor rund 150 Jahren wäre das Nagetier wegen seines buschigen Pelzes fast ausgerottet worden. Jetzt nagt er sich wieder durch die heimischen Gefilde – was weniger durch seine physische Präsenz als viel mehr durch angenagte Bäume und imposante Bauten sichtbar ist. Auch auf dem Höpfinger Lochbach-Areal leben zwei Jungtiere mit Eltern seit geraumer Zeit, wo Biberbeauftragter Martin Kuhnt am Samstag eine spannende Führung gab. In der Fischerhütte des Sportfischervereins Höpfingen stellte er den Gästen zunächst den Biber vor.

"Viele haben das Bild eines kleinen Tierchens vor sich, das trotz seiner geringen Größe Kinder ins Wasser zieht und als Schädling anzusehen ist", präzisierte Kuhnt gängige Vorurteile über das zweitgrößte Nagetier der Welt. Auffällig am Biber ist sein platter, für die Fortbewegung im Wasser unabdingbarer Schwanz, die sogenannte Kelle, seine Schwimmhäute an den Hinterpfoten und kräftige Vorderpfoten mit fünf "Fingern".

Am Beispiel eines präparierten Bibers erklärte Kuhnt die Fußabdrücke und typische Gangart des Tieres: "Biber laufen ähnlich wie Enten auf Hinterfüßen und der Kelle, wenn sie etwa an ihrem Bau arbeiten", sagte der Biberbeauftragte des Neckar-Odenwald-Kreises. Er informierte über die Verteilung der Sinne des Bibers, der zwar nur Grauschattierungen und Konturen erfassen könne, aber dafür einen erstklassigen Geruchssinn und ein ausgezeichnetes Gehör mitbringe.

"Die Form seines Körpers hat sich an seinen Lebensraum angepasst", ließ Kuhnt wissen. Sein natürliches Habitat im Umfeld von Gewässern käme auch seiner Ernährungsweise entgegen – der Biber ist nämlich ein reiner Pflanzenfresser. "Während er im Sommer Gras, Kräuter, Seerosen oder auch Wurzeln zu sich nimmt und im äußersten Notfall seinen Speiseplan sogar um Brennnesseln erweitert, ist er in der Winterzeit auf Baumrinde angewiesen", verdeutlichte der Experte.

Aktuell befinde sich der Biber in der Paarungszeit. Ist Nachwuchs unterwegs, kommen nach 104 Tagen im Schnitt zwei bis vier Jungtiere zur Welt. "Kleine Biber bringen etwa 500 Gramm auf die Waage, können acht bis zwölf Jahre alt werden und sind nach rund zwei Jahren geschlechtsreif", berichtete Kuhnt. Zu diesem Zeitpunkt müsse sich der Biber auf eigene Füße stellen und sich sein eigenes Revier suchen. Was als solches auch manche Hürde in sich birgt.

"Biber halten ihrem Partner zwar die Treue bis in den Tod, dulden jedoch keine gleichgeschlechtlichen Artgenossen", informierte Martin Kuhnt. Treffen zwei Männchen aufeinander, seien durchaus "bissig" ausgetragene Kämpfe die Folge solcher Begegnungen. "Sie enden damit, dass ein Biber das Gebiet verlässt", beschrieb der Experte und schrieb dem Biber das Wesen eines "reviertreuen Tieres" zu. Ist er erst einmal im Revier angekommen, kann er dort seine Vorliebe für bis zu 60 Baumarten ausspielen.

"Wie stark er nagt und was er angeht, hängt aber vom Bestand und dem allgemeinen Nahrungsangebot vor Ort ab", räumte Kuhnt ein. Dämme werden gebaut, sobald der Wasserpegel zu gering sei. Das Lochbach-Areal böte dem Biber mit zwei Gewässern dahingehend "paradiesische Voraussetzungen".

Allerdings stehe Höpfingen nicht allein auf weiter Flur: "Fast alle Angelteiche im Kreisgebiet weisen Bibervorkommen auf", schilderte Kuhnt und führte die Gruppe an den Biberbau. Das Tier hat"eine Röhre gegraben" und den Bau nicht unmittelbar am Wasser, sondern auf einem Grundstück in Hanglage errichtet.

Wie Martin Kuhnt am Ende des Rundwegs um die beiden Anglerseen ankündigte, werden Führungen dieser und ähnlicher Art mittelfristig verstärkt: "Sie zeigen der Gesellschaft, mit wem sie es es im Falle des Bibers zu tun hat – zumal man den Biber künftig immer öfter antreffen wird", betonte der Walldürner. Sein abschließender Dank galt dem Sportfischerverein Höpfingen um Vorsitzenden Thomas Weidner, der sein Clubhaus zur Verfügung gestellt hatte.